«Девочки все переломались»: в деле о ДТП с подростками на байке и экипажем ГАИ новый поворот — эксклюзивное видео

Погоня попала на камеры видеонаблюдения Источник: Скриншот с видео











Резонансная история с ДТП, из-за которого трое гаишников были уволены из МВД, обрастает новыми подробностями. Родители пострадавших подростков долго хранили молчание, но в итоге решили поделиться с журналистами НГС своей версией произошедшего. Они также прислали в редакцию эксклюзивные кадры погони, которые частично опровергают рассказ автоинспекторов.

Авария с участием подростков произошла еще 3 июля 2024 года. Сначала о ней в интервью НГС заявил автоинспектор Александр Гусев. Буквально перед своим увольнением он публично выступил в СМИ и записал видеообращение в социальных сетях с рассказом, что на него и его напарников пытаются повесить вину за происшествие, где они не участвовали.

Личность Александра Гусева стала известна после громкого задержания на дороге Векила Абдуллаева. В 2021 году гаишника, который приставил оружие к голове нарушителя, арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий. Это произошло после смерти Векила, который скончался от пулевого ранения из табельного пистолета инспектора в Мошковской районной больнице. Следствие несколько месяцев разбиралось в трагедии, но благодаря экспертизам и показаниям свидетелей, пришло к выводу, что Гусев невиновен. Полицейского оправдали, он вернулся на службу.

И вот, спустя три года, история повторилась. Экипаж Гусева снова попал в сводки происшествий. Только сейчас потерпевшие — дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий. Экс-полицейские утверждают, что их оговорили, а родители травмированных школьниц требуют справедливого наказания.

Погоня за байком

С самого начала эта авария может показаться странной. В оперативной сводке ГАИ, которую ведомство регулярно отдает журналистам, не было ни слова, что 3 июля в Мошковском районе несовершеннолетие девочки пострадали в ДТП с байком. В самый разгар сезона профилактики всех этих мотоаварий, да еще и со школьниками, ведомство умолчало об инциденте.

Впервые о ДТП журналистам рассказал автоинспектор Александр Гусев, но уже в начале сентября.

По словам бывшего инспектора, к аварии его экипаж не имеет никакого отношения. Гусев подробно вспомнил случившееся.

― В одном из сел Новосибирской области нами была замечена группа лиц, которая управляла питбайками, нарушала общественный порядок, ребята ездили без шлемов, да еще по встречной полосе. Было принято решение об остановке этих транспортных средств в количестве трех штук, но законное требование об остановке никто не исполнил. Они начали убегать от нас на этих питбайках, а мы попытались их преследовать. При преследовании была опасность, что произойдет ДТП, так как они подняли пыль, — комментирует Гусев (мы специально приводим дословную цитату силовика). — Мы старались соблюдать большую дистанцию и мотоциклы от нас в итоге скрылись, так как они знают в селе все переулки и закоулки. Далее мы подъехали к местному магазину и увидели один из этих питбайков. Водителя уже не было, он скрылся. Мы обошли вокруг и никого не нашли. Я подошел к питбайку, он был еще горячий и обесточил его.

Затем Александр Гусев говорит, что он с напарниками поехал на трассу. Там был остановлен автомобиль с признаками подделки документов и по правилам инспекторы для дальнейших разбирательств сопроводили нарушителя в отдел полиции. Уже в дежурной части им стало известно, что какие-то подростки перевернулись на мотоцикле в том селе, где они гонялись за байками.

— Якобы от нашего преследования они перевернулись. Произошло это 10 минут назад. В это время мы уже ехали по трассе и физически не могли находиться в двух местах одновременно, ― уверенно утверждает Гусев.

Затем в отношении экипажа начались проверки со стороны службы собственной безопасности МВД. Гусев считает, что его старшие коллеги целенаправленно раскручивали это дело, так как усиленно искали повод для его увольнения. Под удар также попали и другие члены экипажа. В домах двух бывших сотрудников прошли обыски. Одного из инспекторов арестовали на два месяца.

Многие коллеги сотрудников тоже считают, что обвинения выглядят неправдоподобно.

— Я не поверю, что взрослые мужики, у которых тоже есть дети, могли бросить пострадавших в беде. Почему нет видео с регистратора патрульной машины? Оно бы помогло расставить все точки в этом вопросе — уехали или не уехали с места, — поделился мнением с журналистами НГС бывший начальник отделения Мошковского ГАИ Сергей Комиссар.

Сейчас Гусев из гаишника переквалифицировался в блогера и стал открыто защищать своих напарников в интернете, активно записывая видео с обращениями к главе СК и ФСБ.

«Нас просили не поднимать шумиху»

Мамы пострадавших школьниц рассказали НГС свою версию произошедшего. Они отметили, что не сделали этого сразу, так как решили помочь следствию. Якобы сотрудники СК просили женщин не поднимать шум, чтобы не мешать расследованию. Сейчас по мнению родительниц, дело всячески стараются замять, поэтому они прервали свое молчание.

По словам мамы одной из девочек Ларисы (здесь и далее имена изменены по просьбе героинь публикации), ее дочь Наташа 3 июля 2024 года пошла гулять с подружкой Ариной, у которой был питбайк. Девочки решили покататься в поле, затем проголодались, вернулись в деревню и купили еду в магазине. Перекусив, школьницы захотели еще раз прокатиться по полю. Перед поездкой они заметили автомобиль ГАИ и сотрудников, садящихся в него. Как только юные байкерши тронулись с места, их начали преследовать полицейские.

— Был один байк, на котором ехали девочки. Гаишники за ним устроили погоню. Гусев сидел впереди на пассажирском кресле, Баранов — за рулем, Станкевич — на заднем сиденье. Гусев открыл окно, жезлом ударил мою доченьку, она была за рулем, — отметила мама школьницы Ольга.

Ольга объяснила, что ее дочь Арина надавила на газ, а сотрудники ГАИ догнали их. Гусев якобы снова ударил 13-летнюю Арину, которая управляла питбайком. Школьницы свернули в траву. От боли девочка потеряла управление, врезалась во вкопанное в землю колесо и отлетела в опору.

— Не было никакой погони за тремя мотоциклами, был один питбайк. У нас есть свидетели, есть человек, который выходил и помогал девчонкам. Остановки полицейские не требовали. Они ехали весь путь за ними. Ни один свидетель не подтверждает, что сотрудники ДПС требовали остановиться. Такого не было, — объясняют мамы пострадавших.

Девочки давили на газ, а гаишники не отставали Источник: Предоставлено родителями пострадавших школьниц

Лариса отмечает, что ее дочь после падения потеряла сознание, а дочь Ольги то приходила в себя, то отключалась. На помощь школьницам выбежал местный житель, который видел, как автомобиль ГАИ уже уезжал с места.

На кадрах видео, которое сейчас изучают следователи, можно рассмотреть, что у девочек на байках есть шлемы. Кроме того, в глаза бросается реакция прохожего мужчины. Он, заметив погоню, еще долго оборачивается в сторону полицейской машины.

— Они не остановились, не помогли детям! Вообще ничего. Девочки оказались переломаны. Скорую вызывали, детей доставили в Мошковскую ЦРБ, а мы уже сами приехали туда на машине. Моя дочь 3 месяца была на лечении, только сейчас оно закончилось. У нее диагностировали перелом руки и ожог второй степени, ушибы и ссадины (копия медицинских документов есть в распоряжении редакции), — отметила Ольга.

У Наташи, которая ехала на питбайке пассажиром, диагностировали перелом носа, разрыв верхней губы, перелом ключицы со смещением, перелом левой руки со смещением, мелкие ссадины.

— Ее всю в гипс закатали натурально, я даже не успела сфотографировать все эти травмы, — заключила мама девочки Лариса.

Школьницы 3 месяца восстанавливали здоровье Источник: предоставлено родителями пострадавших школьниц











Мамы школьниц отметили, что девочки не останавливались во время преследования, так как не понимали, что от них хотят, и очень испугались. Никаких наказаний за управление 13-летней школьницей питбайком тоже не последовало — по словам Ольги, для управления этим транспортом не нужны права. Женщины также добавили, что не беседовали с сотрудниками ГАИ после инцидента — они считают, что произошедшее нужно разбирать в правовом поле.

Мамы пострадавших не намерены больше молчать о случившемся — они уверены, что дело сейчас затягивают, и считают, что делают это специально.

— Сотрудники СК просили нас дать им спокойно работать. Мы пошли людям навстречу, не мешали. А сейчас просто дело тормозят. Лица до сих пор якобы не установлены. Но как не установили лица, которые причинили детям вред? Как их не могли установить? Установили экипаж, кто где сидел, а лица у них всё не установлены, — жалуется Лариса.

Семьи пострадавших детей настаивают на справедливом наказании для инспекторов, которые допустили эту аварию.

Официально

Только после обысков и задержания инспекторов в МВД прокомментировали ситуацию.

— В ходе отработки сообщения были получены первичные данные, что двое несовершеннолетних, передвигались на питбайке марки «SEVEN». В пути следования водитель совершила наезд на препятствие, после чего произошло опрокидывание питбайка с последующим ударом об электрическую опору столба. В процессе дальнейшей проверки информации, изучения видеозаписей с камер наружного наблюдения и опроса пострадавших, оперативниками собственной безопасности было установлено, что дорожно-транспортному происшествию предшествовало преследование водителя питбайка, не выполнившего требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке и пытающегося скрыться. В процессе движения на неоднократные требования правоохранителей остановиться водитель не реагировал. В свою очередь, после произошедшего ДТП экипаж дорожно-патрульной службы не сообщил о нем в дежурную часть и медицинское учреждение, скрылся с места происшествия и продолжил несение службы, — говорится в официальном сообщении на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

Этих выводов оказалось вполне достаточно для увольнения в полном составе экипажа Александра Гусева. Материалы проверки оперативники передали в Следственный комитет.

— Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуется уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий сотрудниками полиции Мошковского района. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Известно, что бывший инспектор Виталий Баранов, который управлял служебным автомобилем, находится в следственном изоляторе. Его коллега Семен Станкевич отпущен под подписку о невыезде. Александра Гусева приглашали на допрос следователи. С его слов, он находится в статусе свидетеля.