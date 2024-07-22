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Назначен начальник МКУ «Ритуальные услуги»

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Работа Мэрия Новосибирска массово ищет чиновников — какую зарплату предлагают начальнику департамента

Мэрия Новосибирска массово ищет чиновников — какую зарплату предлагают начальнику департамента

На сайте администрации опубликованы порядка 80 вакансий

6 344
33 комментария
Власти ищут и рядовых сотрудников и тех, кто возглавит управления

Мэрия Новосибирска массово ищет чиновников, на официальном сайте опубликовали документ длиною в шесть листов, в которых указано порядка 80 вакансий. НГС тайно узнал, какую среднюю зарплату готовы платить начальнику земельных и имущественных отношений.

В документе указано, что сейчас в администрацию ищут пресс-секретаря мэра, начальника управления художественного облика города (место раньше занимал Олег Хорошунов, в июне он ушел в отставку), начальника управления организационно-правового обеспечения в сфере транспорта, заместителя начальника образования, а также начальника департамента земельных и имущественных отношений.

Журналист НГС, представившись соискателем, позвонил по контактному номеру, чтобы устроиться начальником департамента земельных и имущественных отношений. В администрации города объяснили, что зарплата руководителя зависит от стажа.

— Средняя зарплата — 160 тысяч рублей. Образование должно быть высшее, не ниже специалитета и магистратуры, важен стаж работы на муниципальной должности, — сообщили в отделе кадров.

Ранее начальником указанного департамента был Георгий Жигульский, он ушел в отставку в мае по собственному желанию. Сам Жигульский объяснял НГС, что не хочет мешать новой команде мэра работать.

Власти также ищут специалистов, экспертов и консультантов в разных сферах. В их числе и главный специалист отдела застройки городских территорий, и начальник отдела нестационарных торговых объектов, есть вакансия и водителя 5 разряда. Полный список вакантных должностей вы можете посмотреть по ссылке в официальном документе мэрии.

НГС отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить, с чем связан объем вакансий.

Недавно в МКУ «Ритуальные услуги» назначили нового руководителя, им стал Михаил Никифоров, который до этого работал консультантом Управления по взаимодействию с политическими организациями и органами государственной власти в Министерстве региональной политики.

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Комментарии
33
sibalice@ngs.ru
22 июля 2024, 13:42
160 тыс? И пенсия. Тот случай когда слуги народа получают больше самого народа.
урлулуу
22 июля 2024, 13:40
Меня надо брать,однозначно-я наведу порядок.
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