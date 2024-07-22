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Назначен начальник МКУ «Ритуальные услуги»

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Город Назначен начальник МКУ «Ритуальные услуги» — кто будет управлять новосибирскими кладбищами

Назначен начальник МКУ «Ритуальные услуги» — кто будет управлять новосибирскими кладбищами

До назначения Михаил Никифоров работал в правительстве и занимался бизнесом

3 316
15 комментариев
МКУ «Ритуальные услуги» обслуживает городские кладбища

Начальником МКУ «Ритуальные услуги» назначили Михаила Никифорова. Информация об этом появилась в карточке муниципального учреждения в Rusprofile. По данным сервиса, Никифоров занял должность 18 июля.

С 2016 по 2017 годы Михаил Никифоров был учредителем и гендиректором ООО «ГТМ». Компания занимается установкой и проверкой пожарной сигнализации на предприятиях. Также Никифоров был консультантом Управления по взаимодействию с политическими организациями и органами государственной власти в Министерстве региональной политики.

До Никифорова должность начальника МКУ занимал Борис Журавлёв — его назначили в ноябре 2021 года. Связаться с действующим или бывшим руководителем учреждения корреспонденту НГС не удалось. Издание обратилось в мэрию Новосибирска за комментарием.

МКУ «Ритуальные услуги» занимается хозяйственной деятельностью новосибирских кладбищ. Учредители — департамент земельных и имущественных отношений и департамент инвестиций, инноваций предпринимательства мэрии Новосибирска. Начальника последнего, Виталия Витухина, арестовали по обвинению в незаконной продаже части Заельцовского кладбища и препятствовании предпринимательской деятельности.

НГС подробно разбирал уголовные дела в отношении Витухина. Первое касается участка, который не имеет отношения к кладбищу, а второе — скандальных павильонов на МЖК, которые на самом деле нельзя было построить.

В апреле НГС писал, что в Новосибирске решили ликвидировать похоронный дом, и узнал, кто получит принадлежащие ему акции.

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Комментарии
15
иккенхисацу
22 июля 2024, 13:27
Опять "бизнесмен".
урлулуу
22 июля 2024, 13:46
А нам с это что? Ритуальные услуги это то,с чем мы ежедневно пересекаемся? Они помогут поднять уровень жизни и благосостояния?
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