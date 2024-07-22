Назначен начальник МКУ «Ритуальные услуги» — кто будет управлять новосибирскими кладбищами

МКУ «Ритуальные услуги» обслуживает городские кладбища Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Начальником МКУ «Ритуальные услуги» назначили Михаила Никифорова. Информация об этом появилась в карточке муниципального учреждения в Rusprofile. По данным сервиса, Никифоров занял должность 18 июля.



С 2016 по 2017 годы Михаил Никифоров был учредителем и гендиректором ООО «ГТМ». Компания занимается установкой и проверкой пожарной сигнализации на предприятиях. Также Никифоров был консультантом Управления по взаимодействию с политическими организациями и органами государственной власти в Министерстве региональной политики.

До Никифорова должность начальника МКУ занимал Борис Журавлёв — его назначили в ноябре 2021 года. Связаться с действующим или бывшим руководителем учреждения корреспонденту НГС не удалось. Издание обратилось в мэрию Новосибирска за комментарием.

МКУ «Ритуальные услуги» занимается хозяйственной деятельностью новосибирских кладбищ. Учредители — департамент земельных и имущественных отношений и департамент инвестиций, инноваций предпринимательства мэрии Новосибирска. Начальника последнего, Виталия Витухина, арестовали по обвинению в незаконной продаже части Заельцовского кладбища и препятствовании предпринимательской деятельности.

НГС подробно разбирал уголовные дела в отношении Витухина. Первое касается участка, который не имеет отношения к кладбищу, а второе — скандальных павильонов на МЖК, которые на самом деле нельзя было построить.

В апреле НГС писал, что в Новосибирске решили ликвидировать похоронный дом, и узнал, кто получит принадлежащие ему акции.