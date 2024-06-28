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Работа мнение Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом почему не хватает айтишников

Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом почему не хватает айтишников

Правда ли, что работодатели дерутся за студентов

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2 комментария
В IT-отрасли порядка 100 специальностей

В последнее время всё чаще складывается впечатление, что айти — самая притягательная сфера для специалистов. Тут тебе и зарплаты куда выше среднего по рынку, и льготы, и бронь от мобилизации. Действительно ли в стране сейчас такая большая нехватка квалифицированных кадров и айтишники даже на старте могут заработать кучу денег.

HR-специалист Ольга Новгородова рассказала о ситуации на рынке труда, а также о том, почему не испытывает иллюзий относительно легкого и быстрого трудоустройства новоиспеченных айтишников. Далее — от первого лица.

— Айтишников действительно не хватает как на российском, так и на зарубежном рынке. Тенденция на дефицит айти-специалистов началась еще лет пять, а может быть даже лет семь назад, а сейчас она продолжается. Тут даже не может быть никаких разночтений.

За последний год число резюме в айти-секторе увеличилось на 9%

Однако проблема в том, что среди соискателей сейчас достаточно много IT-специалистов. В понимании большинства людей айтишник — это тот, кто умеет работать на компьютере и писать программы, кодить. На самом деле в IT-отрасли огромное количество специальностей, их даже не 10 и не 20, а, возможно, около 100, может быть, даже больше. Поэтому надо четко понимать, в какой именно отрасли, направлении и с каким функционалом работодатели ищут айтишников.

А число вакансий в айти-сфере выросло на 17%

Сейчас на рынке труда достаточное количество и вакансий, и кандидатов. Другое дело, что найти специалистов и с релевантным опытом, и с релевантными запросами мало кто может.

Почему-то мы в быту говорим: ой, айтишник, значит он всегда хорошо зарабатывает. Нет, друзья мои, нет. Как и в любой другой специальности. И среди айтишников тоже есть большое количество людей посредственных. Если ты прекрасен, если ты на острие, если ты владеешь современными знаниями и навыками — ты много зарабатываешь. Если нет, то и зарплата небольшая.

Надо понимать, что среди айтишников есть также отличники, троечники, двоечники, хорошисты. Есть гениальные айтишники, а есть обычные, стандартные, ленивые, никому не нужные. Тут нет никакого волшебства, как и в любой другой отрасли.

В айти тоже есть люди, которые могут годами искать свою работу и не найти ее

Айтишник с минимальным опытом может искать работу год. Это зависит от того, как он умеет искать работу, какой у него опыт и в каком направлении.

Если он умеет работать с искусственным интеллектом, тогда его возьмут быстро на стажировку куда-нибудь в Cognitive Technologies к Ольге Усковой и оставят там работать. А если он умненький парень или девчонка, готовый учиться и развиваться, то вообще может устроиться за рубеж куда-нибудь.

А если айтишник просто начинающий, в институте отучился или там в колледже, с опытом, с волонтерским опытом работы и со средними достаточно навыками и знаниями, то он может реально год искать работу.

По сравнению с 2023-м, число резюме в начале года значительно уменьшилось, тогда и заговорили о дефиците айтишников

Часто компании переманивают опытных айти-спецов. У айтишников в большей степени нет жесткой заточки под деньги. С одной стороны, они, конечно, дорого стоят и ниже определенного уровня не спустятся. Их, конечно, можно привлечь большой зарплатой, как правило, она должна быть больше хотя бы процентов на 25, чем на предыдущем месте.

Но у крутых, гениальных айтишников, за которыми стоит гоняться хедхантерам, есть фактор интереса. Они — за напряженные, интересные задачи, за классные инновационные проекты. Получается, их можно переманить на те же деньги, с тем же самым соцпакетом, но на супернапряженную, интересную задачу международного формата или федерального масштаба в интересной команде. Действительно классные айтишники на такие вещи обращают большее внимание.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Работа без опыта Айтишники Трудоустройство Дефицит кадров
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Комментарии
2
Гость
28 июня 2024, 17:04
Почему то власти страны и региона не могут понять, что не все можно решить деньгами. Нельзя заставить женщин рожать только за деньги, нельзя заставить работать только за деньги…
Гость
28 июня 2024, 17:05
почему не хватает либерастов?
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