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Работа эксклюзив Прокурору Новосибирской области Александру Бучману прочат повышение до заместителя Генпрокурора РФ

Прокурору Новосибирской области Александру Бучману прочат повышение до заместителя Генпрокурора РФ

Высокий пост свободен с мая, когда Дмитрий Демешин был назначен и.о. губернатора Хабаровского края

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Александр Бучману 40 лет, и он носит звание генерал-лейтенанта юстиции

Кандидатура прокурора Новосибирской области Александр Бучмана рассматривается как вариант для назначения на должность заместителя Генерального прокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу и Сибири. Об этом корреспонденту сообщили сразу два источника, знакомые с ситуацией и не связанные между собой.

— Документы уже ушли в Москву, — подчеркнул один из собеседников.

По его словам, высокую должность также может получить неназванный сотрудник прокуратуры из Ростовской области. Согласно регламенту, из списка кандидатов будет выбран один человек, имя которого Генеральный прокурор РФ представит президенту России. Затем глава государства отправит имя кандидата на обсуждение в Совет Федерации и уже после предоставленной информации примет окончательное решение по поводу назначения.

До недавнего времени кресло заместителя Генпрокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу занимал Дмитрий Демешин. В марте 2024 года он устроил разнос новосибирским чиновникам на тему плохого состояния дорог, незавершенности мусорной реформы, отсутствия дублирующего сообщения с отдаленными микрорайонами. Сразу после круглого стола с участием Замгенпрокурора пресс-служба областной прокуратуры сообщила о задержании министра ЖКХ Дениса Архипова и бывшего начальника Департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева. Источник НГС из числа ветеранов силовых структур, пожелавший остаться анонимным, назвал тогда действия сотрудников прокуратуры пиаром. В мае 2024 года президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Демешина исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Александр Бучман работает в должности прокурора Новосибирской области с октября 2022 года. Редакция НГС сообщала, что в течение нескольких месяцев после назначения в региональной прокуратуре произошли серьезные кадровые перестановки. В июне 2024 года Александру Бучману присвоили классный чин госсоветника юстиции 2 класса, что соответствует званию генерал-лейтенанта.

НГС направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ, чтобы узнать о грядущих кадровых перестановках.

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