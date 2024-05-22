3000 рублей за смену — это реально? Журналист проверила на себе приложения для подработки и показала изнанку торговли

Слева можно увидеть работника торгового зала Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Если у вас есть смартфон и желание заработать 2–3 тысячи рублей в день, попробуйте искать подработки в супермаркетах вашего города через специальные приложения. Опыт не требуется, уверяют разработчики, а деньги поступят на карту не позднее чем через три дня. Мы проверили три самых лучших приложения для подработок в супермаркетах и расскажем, так ли это. Сейчас в России кризис рабочей силы, не хватает как врачей и учителей, так и рабочих. Похоже, что IT-компании придумали, как привлечь на физическую работу тех, кто никогда не имел к ней отношения. Сделали удобные приложения и смогли предложить выгодные условия. Но если у вас совсем нет опыта, то не всё так просто. Унижение, боль в спине, смирение и дзен — такие стадии прошла корреспондент NGS24.RU Екатерина Щербакова и рассказывает об этом.



Во «ВКонтакте» мне стала попадаться реклама приложения «Яндекс.Смена». В ней предлагали около трех тысяч рублей за день работы в супермаркетах. Я была журналистом на удаленке с графиком два через два, было много выходных, и я решила попробовать. Мама отговаривала, она считала, что я не выдержу физически:



— Представь, весь день на ногах, ты же не сможешь. А если на тебя там будут орать?



Но я была уверена, что всё получится.



Что требуется для подработки через приложение?

Для подработки через приложение нужны медицинская книжка, статус самозанятого и карта, на которую вам будут делать выплаты. Самозанятость у меня была. Ее можно получить за минуты в приложении «Мой налог». Осталось получить медкнижку. «Яндекс» обещал компенсировать 3000 рублей за ее оформление.



Я обзвонила основные места, где делали медицинские книжки. Называли суммы от 1500 до 5000 рублей.



Вариант за 1500 рублей был сомнительным.



— Подъедете, оплатите, и всё. Анализы? Нет, никакие анализы сдавать не нужно, — сказали мне. Официальные документы для компенсации в «Яндексе» там тоже не предоставляли.



Поэтому я обратилась в платный медцентр, где за полдня сдала все анализы. Медицинская книжка мне обошлась примерно в 5500 рублей. Еще 500 стоил санминимум — лекция по санитарным нормам. Она длилась всего час, и там посоветовали почитать нормативную базу.



Я позвонила в «Яндекс.Смену» и сказала, что их 3000 рублей покрывают лишь половину стоимости медкнижки.



— Да нет, вы неправы, в большинстве регионов она примерно 3000 и стоит. Может, вам навязали какие-то лишние анализы, — сказали в поддержке, не поверив, что в Красноярске такой уровень цен.



9 тысяч рублей за первый выход

Первая смена у меня была работником торгового зала в «Ленте» с 9 до 21 часа.



Вначале я даже не смогла найти вход для персонала Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











В «Ленте» всегда внимательно проверяют документы, смотрят паспорт и долго рассматривают медицинскую книжку. Если есть какие-то вещи, похожие на то, что продается в супермаркете, то их нужно предъявить, чтобы наклеили маркировку, которая доказывает, что вы принесли это с собой. Надо маркировать взятый из дома обед, воду в магазинной бутылке, сигареты, зарядку для телефона, пауэрбанк и тому подобное.



Охрана направила меня в кабинет руководства. Там можно было переодеться и оставить вещи и уличную обувь в шкафу. Девушки, которые сидели за компьютерами, начали обсуждать:



— А знаете, сколько «Яндекс.Смена» получает за день? 3500, неплохо, да?



— Ну не 3500, а 3000, — сказала я.



— Но всё равно это больше, чем мы, — сказал кто-то из руководства.



— И вообще, когда от «Яндекс.Смены» приходят, то у нас двойная работа. Работаем и за себя, и за них, — пожаловалась сотрудница. Прием был не особо теплым, и я подумала, что надо попытаться хорошо работать, чтобы показать, что они зря критикуют.



Затем работница, приехавшая из одной из стран Центральной Азии, по имени Маша повела меня в торговый зал. Проходишь через коридоры, заставленные палетами с коробками различных товаров, подходишь к поднимающейся пластиковой занавеске, дергаешь за свисающий с потолка шнур, занавес поднимается, и вот ты в зале.



Меня отправили в отдел молока. Сотрудница, которая была главной, спросила: «Первый раз?» Мне сказали выставлять на полки товар из стоящей рядом тележки.

Нужно было делать ротацию — самый свежий товар ставить вглубь полки, а остальной сдвигать вперед. Так выставляется весь товар в продуктовых магазинах, поэтому, если хотите найти лучший срок годности, то берите продукты из глубины полки. Иногда может быть, что у всех упаковок срок годности одинаковый, если товар ходовой и его быстро разбирают. Но у продуктов с длительным сроком хранения, например колбасы или копченого сыра, срок годности на одной полке может отличаться на месяц.



Я начала выставлять кефир, но не повернула бутылки этикетками вперед, а также ряды были не очень ровными.



— В торговле не работала? — с неудовольствием спросила начальница, как будто это было каким-то преступлением.



Первое, что я заметила на этой работе, — все незнакомые люди сразу обращаются на «ты». Для меня это было как-то непривычно, но, с другой стороны, почувствовала себя моложе.



Как предсказывала мама, на первой же смене на меня наорали. Я выложила творог, которого на полке и так уже было довольно много. Начальница, когда это увидела, была очень недовольна и накричала: «Я только тут избавилась от излишков и навела красоту вчера! А ты тут мне всё испортила!» Я извинилась и сказала, что буду в дальнейшем спрашивать, если есть сомнения.



Комфортнее всего мне было общаться с приезжей Машей. Иногда возникали вопросы, например, как именно выкладывать товар, или не было ценников, начальницу я уже боялась отвлекать, а Маша доброжелательно отвечала на все вопросы.



Важные советы тем, кто впервые выходит работать через приложение в торговый зал:

Возьмите канцелярский нож. Нужно постоянно открывать коробки, и без этого инструмента не обойтись. Если не взяли, то лучше попросить его в кабинете руководства, потому что в торговом зале, например, мне уже никто его не дал и приходилось разрывать коробки руками. Но потом начальница всё же нашла для меня нож, и стало гораздо проще. Обязательно хорошо позавтракайте. Работая дома, я привыкла завтракать поздно, иногда даже могла не есть до обеда. А в семь утра мне еще есть вообще не хочется. Поэтому перед первой сменой я не позавтракала. Очень непривычно было оказаться на полдня без еды и воды в торговом зале. От физической работы я уже часов в 11 сильно хотела есть, а ко времени обеда уже плохо соображала и с трудом стояла на ногах от голода и жажды. После этого перед всеми сменами я стала плотно завтракать, даже если не хотелось.

Обед в «Ленте» за 45 рублей. Борщ, салат, второе, чай и два вида компота Источник: Екатерина Щербакова / NGS24.RU











В «Ленте» есть большое преимущество: там имеется столовая для сотрудников, в которой обед стоит 45 рублей, а полдник — 10 рублей. На обед обычно суп, салат, второе и компот, а на полдник — выпечка с чаем, причем в одном из супермаркетов, где я была, количество булочек и пицц было неограниченным.



Полдник в «Ленте» за 10 рублей Источник: Екатерина Щербакова / NGS24.RU











После первой смены мне захотелось выпить газировки, хотя обычно я такое не пью, настолько не хватало энергии. Я сильно устала и, еле передвигая ноги, доплелась до остановки, огромным счастьем для меня было просто сесть. Я даже случайно уехала не на том автобусе и не сразу это заметила.



Выплаты от «Яндекс.Смены» делятся на несколько частей. Сразу выплачивается 500 рублей, а остальная часть суммы — в течение пары дней. Также за первый выход на смену был бонус — 3000 рублей. Кроме того, мне компенсировали 3000 за медкнижку. Так что за первый выход я получила 9000 рублей, правда, и потратила 6000 на медкнижку, но хотя бы осталась в плюсе.



В «Метро» как «Джемом» намазано

До праздников в «Яндекс.Смене» еще были заказы, но потом они полностью исчезли. В службе поддержки уточнили: «В вашем городе заказов хватает, вы просто не успеваете их брать, заходите почаще в приложение».



Но это было не так, заказов не было. Я подумала, может быть, работодатели дают некоторым исполнителям личные задания и уже никто со стороны взять их не может. Позже в одном супермаркете мне это подтвердили: если работник понравился, ему предлагают взять заказы на много смен вперед. Обычно требуется не так уж много людей — на миллионный город всего несколько таких вакансий. Поэтому заказы и кончались. Сейчас ситуация исправилась, появляется всё больше заданий в «Яндекс.Смене».



Раз продолжить работу в «Яндекс.Смене» не получалось, я решила попробовать похожее приложение «Джем» (Jam работа). В нем есть варианты для работников торгового зала в «Метро». Оплата составляет 266 рублей в час. При смене в 9 часов заработок будет 2399 рублей, а при смене в 12 часов — 2666 рублей. Я взяла задание в «Метро».

Если вы взяли смену в приложении «Джем», то потом нужно будет просто подойти на вход для персонала в «Метро». Паспорт или медкнижку там не проверяют, а ваша фамилия уже будет в списке. Потом руководитель должен просканировать штрихкод из приложения. Тут меня тоже спросили: «Первый раз? Со сканером умеете работать?» Я сказала, что постараюсь быстро научиться.



Меня поставили на отдел «Бакалея», начальница там тоже была не очень довольна тем, что я первый раз. Нужно было разбирать товар из тележек и с палет, выкладывать его из коробок на полки.



— Сколько ты палет за полдня разобрала? Три? Мало, — говорила начальница с осуждением.



Вначале действительно получается медленно, ведь еще не знаешь, где что лежит, иногда сложно найти вообще, в каком отделе должен лежать товар. Я бегала по всему супермаркету, стараясь находить и раскладывать упаковки побыстрее.



— Где ты вечно ходишь, тебя никогда не видно, — сердилась начальница. Особенно обидно было, что я старалась изо всех сил работать хорошо и быстро, но получала лишь критику. Вечером я даже задержалась на час, чтобы доделать задание: мне поручили разобрать тележку с чаем. Смена уже закончилась, но я подумала, что, раз я медленно работала, надо это доделать. Очень красиво выложила чай, навела порядок на полке. За этим наблюдал грузчик, который посоветовал: «Да что ты так напрягаешься? Брось это куда-нибудь и иди домой». За лишний час мне не заплатили, но я и не ожидала, так как это была моя инициатива.



Кстати, в «Метро» мне встретились веселые работники погрузчика, там их называют «логисты». В одну из смен они были очень позитивные, шутили, заигрывали со всеми подряд девушками.

Постепенно изучаешь, где что находится в огромном супермаркете Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











«Метро» — это оптовый магазин, уже на партию от трех штук действуют большие скидки. Поэтому там закупаются многие розничные магазины — от простых ларьков до элитных супермаркетов.



Когда человек становится более опытным, его ставят на сборку заказов для оптовиков. Это технически самая сложная подработка — нужно уметь работать со сканером, искать товары по всему магазину. Также учитывается время сборки.



Если товара нет на полке, то нужно просить снять со стеллажа палет, на котором он расположен. Иногда в сканере видно, что в остатке товар есть, но найти его невозможно.



Руководство, в отличие от сотрудников, отнеслось ко мне без какой-либо критики, позитивно.



— Вас на усиление к нам направили? — спросила начальница у меня на общем собрании сотрудников. Также позже она мне предлагала задержаться еще на какое-то время за дополнительную оплату, так как было много заказов.



В «Метро», как и в «Ленте», есть хорошая столовая для персонала. Нормальный обед там стоит около 250 рублей.



В приложении «Джем» быстрее всего приходит выплата. В конце работы нужно подойти к руководителю, он отмечает, что смена закончена. Деньги падают на карту минут через 15.



В «О'КЕЕ» всё оказалось ОК

Также я скачала приложение Ventra Go, но потом его удалила, потому что показалось, что там не было интересных заказов. Это единственное приложение, представители которого обзванивают потенциальных работников. Мне позвонили и предложили выйти в «О'КЕЙ» работником торгового зала с 09:00 до 21:00 за 2550 рублей, показалось интересно. Пришлось опять скачать Ventra Gо, чтобы взять это задание.

Меня довольно много критиковали в других супермаркетах, и я расстраивалась из-за этого. Но тут решила, что постараюсь расслабиться, не волноваться, а делать, что смогу.



В «О'КЕЕ» с порога всё оказалось более позитивно, чем в других супермаркетах. В первый раз нужно пройти в отдел безопасности и подписать разные бумаги. Затем меня отправили в кабинет руководства. Понравилось, что там был отдельный шкаф для одежды мерчандайзеров и самозанятых, я оставила там воду и, когда хотела, ходила и пила.

В приложении Ventra Gо нужно фотографироваться на рабочем месте в начале и в конце смены. Также необходимо подойти к начальству перед сменой и сказать, сколько часов ты будешь работать и какой длительности обед, я указывала полчаса. Это время вычитается из оплаты.



Меня отправили в отдел «Гастроном» — это сыр, масло и колбаса. Там сотрудница подробно объяснила, что делать. Потом меня оставили одну, и я стала расставлять масло, пытаясь, чтобы было красиво. Это успокаивающее занятие. Я работала полдня, меня ни разу не критиковали, общались уважительно.



В середине дня ко мне подошла приятная женщина, она сказала: «Я заместитель директора, тебе что-нибудь нужно, есть какие-то вопросы?» Я сказала, что нет. Она отметила, что я очень хорошо помогаю. Я подумала, что, может, у них, в отличие от других супермаркетов, прописаны правила, как нужно общаться с самозанятыми, чтобы им было комфортно.



Вечером оставалось еще 20 минут до конца смены, но моя начальница куда-то ушла. Тогда я подошла к той женщине, чтобы спросить, что дальше делать. Она ответила: «Ты и так очень хорошо помогла, иди домой!» Я сказала, что это первый супермаркет, в котором так доброжелательно относятся к самозанятым, а в остальных как будто пока не знают, что с ними делать.



Когда я уже переоделась и шла на выход, то опять встретила эту женщину, и она спросила: «А где ты обычно работаешь?»



— Я журналист.



— Оно и видно. А то к нам иногда через приложение приходят такие шаляй-валяй, я настороженно к ним отношусь, а ты видно, что старалась. Я бы предложила тебе постоянно у нас работать, но у нас зарплата не очень высокая — около 30 тысяч рублей.



Мне было очень приятно, что меня не критиковали, а старания наконец-то заметили.



Еще один пример — как-то в «О'КЕЕ» мне сказали расфасовать блинчики. Когда я открыла большую коробку, оказалось, что блинчики там в фирменных коробках, а не россыпью. Я подумала: «Вот хитрые, блины из коробок фасуют, чтобы подороже продать!» Я стала раскрывать коробки и раскладывать блины по подложкам. Когда пришла начальница, она очень удивилась, потому что так делать не надо было, эти блины в упаковках и продавались, и вообще мне их дали по ошибке. В итоге мы складывали блины назад в коробки и заклеивали их. Я думала, что начальница очень недовольна. Вечером она спросила, выйду ли я завтра тоже. Я ответила, что да. Она сказала:



— Это очень хорошая новость!



Еще в «О'КЕЕ» бывают «секретные» акции, о которых сообщают в чате для сотрудников. Они длятся всего один день, и товар может стоить в разы меньше. Например, однажды шоколад Milka с фундуком стоил вместо 160 рублей всего 65 рублей, а литровый лимонад от «Аяна» вместо 55 рублей — 10 рублей. На ценниках была прежняя высокая цена, возможно, их просто не успели поменять. Так что покупатели даже не могли узнать об огромной скидке. Я взяла по несколько штук каждого из акционных товаров.

Я заметила, что в «О'КЕЕ» большинство сотрудников отличались доброжелательностью — от тех, кто работал на раздаче готовой еды, до кассиров Источник: Екатерина Щербакова / NGS24.RU











После подработок в «О'КЕЕ» у меня очень сильно заболела поясница. Там часто нужно наклоняться, чтобы выставлять товар на нижние полки. Но я подумала, что это с непривычки, намазала спину разогревающей мазью, и в следующие разы было получше. В целом я относилась к этой работе как к фитнесу, за который мне платили.



Вывод денег в Ventra Gо не самый быстрый, занимает пару суток. Вначале сумма утверждается с заказчиком, а потом нужно не забыть вывести ее из приложения на свой кошелек.

Скорее всего, на первых сменах в супермаркетах ко мне критически относились, потому что у меня и правда не было опыта, а не потому, что они как-то негативно настроены к самозанятым. Например, позже я снова выходила через «Яндекс.Смену» в «Ленту», и там никаких проблем уже не возникло.



— Вчера тут была женщина, которая раньше работала в другом супермаркете, она всё очень медленно делала. А ты работала в «О'КЕЕ», тебя там научили, что нужно быстро. Ты мне очень помогла сегодня, — говорила мне сотрудница. Она предложила мне подойти к администратору и взять сразу много смен на месяц вперед. Но я была готова брать только пять дней в месяц, у меня же была еще постоянная работа. Плюс там смена была до 22:00, и я потом опоздала на автобус, пришлось вызывать такси, поэтому такой вариант оказался неподходящим.



Сколько можно заработать

Я брала подработки пять раз в месяц и зарабатывала 12–13 тысяч рублей. Но нужно еще вычесть налоги по самозанятости. Например, в апреле я заработала 12 447 рублей, налог составил 747 рублей.



Я думала, почему супермаркеты нанимают сотрудников через такие приложения. Ведь люди получают при этом больше, чем их штатные работники, а еще какую-то часть средств берет приложение. Потом я поняла, что таким образом магазины экономят на налогах, ведь самозанятые платят их сами.

