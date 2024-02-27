Как отдыхаем в марте: когда ждать еще одних длинных выходных

Для всех тех, кто не успел отдохнуть за три дня выходных с 23 по
Так как 8 марта выпадает на пятницу, выходные снова продлятся три дня подряд — с
Помимо отдыха в сам праздник, многих ждет сокращенный рабочий день
Если вы уже устали, скоро можно будет отдохнуть
Для всех тех, кто не успел отдохнуть за три дня выходных с 23 по
Так как 8 марта выпадает на пятницу, выходные снова продлятся три дня подряд — с
Помимо отдыха в сам праздник, многих ждет сокращенный рабочий день
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