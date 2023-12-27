В России появятся выплаты за наставничество

Владимир Путин во время заседания Госсовета 27 декабря предложил учредить премию «Наставник года» и предусмотреть доплату за наставничество. Он отметил, что еще пять лет назад был учрежден знак отличия «За наставничество». Под наставничеством понимается обучение более опытным сотрудником молодых специалистов, кураторство и передача опыта.
— Наряду с моральными должны существовать и материальные инструменты поощрения такого значимого для страны труда. Поэтому возможности начисления доплат за работу наставников нужно предусмотреть законодательно, — заявил президент.
Присутствовавшая на заседании вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в правительстве этот вопрос также поднимался. Накануне было принято решение подготовить поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты. Она отметила, что решения вырабатывались на базе производственного сектора, однако в дальнейшем они будут применяться в любой сфере, где используется институт наставничества.