В России появятся выплаты за наставничество

Присутствовавшая на заседании вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в правительстве этот вопрос также поднимался. Накануне было принято решение подготовить поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты. Она отметила, что решения вырабатывались на базе производственного сектора, однако в дальнейшем они будут применяться в любой сфере, где используется институт наставничества.