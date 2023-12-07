«Был готов работать за 30 тысяч до вычета налогов». Айтишник честно рассказал про уровень зарплат в этой сфере

На днях на телеканале «Краснодар» вышла программа, посвященная IT-курсам. Там, в частности, говорилось, что средняя зарплата айтишников — 58 тысяч рублей, и что после курсов получаются достаточно плохие специалисты, которым практически невозможно найти высокооплачиваемую работу. Но так ли это?
Житель Краснодара Кирилл, который после двух месяцев IT-курсов устроился на работу в этой сфере, не согласился с такими выводами. Своим мнением на этот счет он поделился в колонке для 93.RU, а заодно рассказал о том, как за два года прошел путь от джуна до сеньора.
Так сколько же зарабатывают айтишники?
Хотелось бы поблагодарить журналистов за антирекламу сферы, которая отвадит недоспециалистов, но лучше делать это правдой. Уж больно триггернуло меня своей ложью или недосказанностью заявление «Средняя зарплата в IT — 58 тысяч рублей». Нужно понимать, что направлений в сфере несколько — это и анализ, и разработка, и тестирование, и руководство.
Если брать разработчиков, то средняя зарплата у мидла — 150–250 тысяч рублей, у сеньора — 250–350 тысяч рублей. Джуны оцениваются по-разному, им готовы платить до 150 тысяч рублей, в зависимости от требований. Хорошие аналитики и тестировщики на вес золота и особо не отстают в зарплате. Руководители за счет стажа получают обычно больше.
Уровень зарплат в IT зависит от языка программирования и уровня компании, а не от региона. Например, в Краснодаре есть компании, которые платят больше, чем в Москве.
Джун — начинающий специалист, который только вошел в разработку. Отличие джуна от других уровней в том, что у него, как правило, нет опыта, и на проекте такие сотрудники работают под присмотром более сильных специалистов. Мидл — специалисты, у которых уже есть опыт разработки. Сеньор — самый сильный игрок в команде. Это люди, у которых очень хорошо развиты как менеджерские качества, так и профессиональные. Как правило, после этой ступени специалисты идут либо на управленцев (лид), либо на архитекторов проекта.
От уборщика и пилота дрона...
Расскажу свою историю становления айтишником. Давным-давно я поступил в Краснодаре на факультет прикладной математики, где смог проучиться всего пять семестров.
Сразу летят тапки «да ты учился на айти», «тебе дали огромную начальную базу», «да ты всегда был компьютерщиком». Хотелось бы, чтобы хоть один тапок попал в цель, но нет. Дело в том, я покинул учебу на самом интересном: на ООП (объектно-ориентированном программировании), являющимся основой работы программистом. Все пять семестров я вывозил за счет усиленной подготовки к ЕГЭ и прилипшим от нее знаниям, не посещал занятия и получил в итоге недопуск к экзаменам.
Оправдывая слова старших про «пойдешь в дворники», поработал уборщиком в фитнес-центре, но сумел перевестись на вакансию системного администратора там же. Правда, из-за собственной безответственности работа прошла мимо. Потом было участие в каком-то безумном стартапе в роли гейм-дизайнера и опыт работы барменом.
После этого я попросился к родственнику в фирму, которая занималась разными выставками и съемками контента. И целых восемь лет жизни посвятил этому. Занимался сборкой коптеров, управлял ими, плюс монтаж, цветокоррекция, капелька спецэффектов и графония. Было очень круто, у меня хорошо получалось, но пришел ковид и заказов на фирме не стало.
Тогда я посмотрел на младшую сестру, много лет работавшую репетитором, и развесил объявления по району с предложением заниматься со школьниками математикой, физикой и информатикой. Дело, как ни странно, пошло. При нагрузке по времени в три раза меньше, чем на прошлой работе, получалось зарабатывать те же самые денежки (40–50 тысяч рублей). Даже подключилось сарафанное радио, и можно было позволить себе отказываться от учеников.
Но на горизонте маячило лето, а по опыту сестры я знал, что это — голодный период.
... до айтишника
Тут один знакомый начал рассказывать, что у него на работе уходит программист и забирает с собой всю команду, поэтому будет нехватка кадров, но нужны именно джависты (Java — это язык программирования. — Прим. ред.). Я решил попробовать. После пары недель тыканья кнопок пришло осознание: нужна помощь и наставник, у меня не получается. Начал изучать различные курсы и их бесплатные введения, чтобы определить, какие взять.
Определился. Цена курса, конечно, кусалась, поэтому взял его в кредит с отсрочкой на полгода. Я купил программу, обещавшую сделать из меня джуна за полгода, а еще за полтора — мидла. Стоила она 150 тысяч рублей.
На тот момент ситуация на рынке труда в IT-сфере была следующая. На одно место джуна с зарплатой 50–100 тысяч рублей претендовали 20–30 человек, на место мидла — примерно 0,8 человека, а на сеньора — 0,4 человека. Эта хитрая математика заставила думать, что надо сразу учиться на мидла, а то вдруг самому «вырасти» не получится.
Так началось самое безумное лето в моей жизни. Вставал в 6 утра, отвозил ребенка в сад, проводил пару уроков с оставшимися учениками, смотрел учебные видео, выполнял задания, отправлял домашки, обсуждал их с ментором. Затем забирал ребенка из садика, занимался домашними делами, укладывал ребенка спать и учился до 2–3 часов ночи. И так каждый день.
В итоге первая, «джуновская», часть курса была освоена на 70% всего за два месяца. Пора было устраиваться на работу, потому что денежка заканчивалась, а долги росли.
Зарплата выросла с
30 000 до 300 000 рублей
Я пошел в то место, где работал знакомый, и где очень хотели нанимать программистов, даже начинающих. После недолгого собеседования стало очевидно, что моих знаний едва хватает, чтобы назвать себя не то, что джуном, а трейни.
Трейни — стажер, начинающий программист с нулевым или минимальным опытом работы.
Осознание реальности заставило сказать примерно следующее: «Всё, что я сейчас знаю, я узнал за два месяца. Да, это не много, но всё, что есть. Я готов работать за 30 тысяч рублей и доказать, что научусь всему, что нужно, еще быстрее. Дайте мне, пожалуйста, шанс». Я старался, чтобы голос не дрожал, и верил в то, что говорю.
Кажется, у меня получилось. Потому что 2 сентября 2021 года начался мой официальный путь айтишника в роли
На работе было безумно интересно и непонятно. Меня пригласили в отдел, где было еще четыре программиста: два мидла и два джуна. Спустя пару месяцев нас осталось двое: я и еще один студент. Пришлось с языком на плече постигать всё, что видишь. Как результат: в конце второго месяца испытательный срок был досрочно окончен, и зарплата легким движением руки превратилась в 60 тысяч рублей.
Программировать мне нравилось, а вот зарплату хотелось как в рекламе тех самых IT-курсов. Чтобы можно было жить, а не выживать. Пришлось доказывать, что учиться я могу бесконечно, ведь у знаний нет границ.
В феврале 2022 года моя зарплата стала 100 тысяч рублей в месяц. Радости не было конца, но я знал, что рост возможен и дальше, нужно только учиться и выполнять задачи. Весной оклад составлял уже 120 тысяч рублей в месяц. Я мог решать срочные задачи, чинить чужие косяки, оставаться допоздна и участвовать в решении аварийных ситуаций.
Спустя 10 месяцев работы я понимал, что могу больше, что есть более интересные задачи, чем у меня сейчас. Начал искать варианты, даже получил оффер на 140 тысяч рублей в месяц.
Оффер — предложение работодателя о трудоустройстве работнику, где указываются все существенные условия трудового договора, который будет заключен в будущем.
Но меня попросили остаться на прежнему месте работы: повысили оклад до 145 тысяч рублей в месяц, перевели в более интересный отдел, дали гибридный график работы и пообещали перспективы роста к Новому году. Через какое-то время мне показалось, что я снова застрял на месте, и начал поиск новых впечатлений.
В результате в апреле этого года я вышел на новую работу, с плюшками в виде ДМС, большим количеством отпускных и средней зарплатой, превышающей 300 тысяч рублей в месяц.
Войти в айти может каждый, но есть одно но
Эта история не про то, как, имея склонность к программированию, можно окончить курсы и войти в айти. На своем пути я встречал много людей, которые прошли тот же путь. Они торговали запчастями на рынке, работали на стройке, пляже и даже в прокуратуре. Они захотели что-то изменить в своей жизни и сделали это. Не обязательно с помощью курсов. Кто-то из них читал книги, кто-то нашел ментора среди друзей или прошел обучение за меньшие деньги.
Да, есть куча людей, которые отсидели эти курсы и ничего не поняли. Возможно, их неправильно учили. Возможно, это не их профессия. Я не считаю курсы панацеей, но они мне помогли.
Если вы покупаете IT-курсы, это должно быть ваше взвешенное решение с пониманием всех рисков. Да, ВСЕГДА что-то менять и начинать с нуля — страшно и рискованно. Это ВСЕГДА требует времени, сил и денег. Войти в айти, начать свой бизнес, стать инвестором — везде есть риски. Но если сидеть и страдать о том, как всё плохо, точно ничего не изменится.
Ну а как вы хотели? Зарабатывать миллионы в наносекунду и ничего не делать? Нет, придется трудиться.