«Был готов работать за 30 тысяч до вычета налогов». Айтишник честно рассказал про уровень зарплат в этой сфере

Если брать разработчиков, то средняя зарплата у мидла — 150–250 тысяч рублей, у сеньора — 250–350 тысяч рублей. Джуны оцениваются по-разному, им готовы платить до 150 тысяч рублей, в зависимости от требований. Хорошие аналитики и тестировщики на вес золота и особо не отстают в зарплате. Руководители за счет стажа получают обычно больше.

Уровень зарплат в IT зависит от языка программирования и уровня компании, а не от региона. Например, в Краснодаре есть компании, которые платят больше, чем в Москве.