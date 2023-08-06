Букет из фаллоимитаторов и заказ в Ханты-Мансийск. Новосибирские курьеры — о сложностях в работе и странных заказах

Их мчащиеся фигуры с яркими сумками за спиной можно заметить по всему Новосибирску. Они бегут к клиентам при любых условиях: в беспощадную жару, колючий мороз или сильный дождь. Обычно они отдают заказ и стремительно исчезают. Корреспондент НГС собрала три истории о курьерской работе в разных сервисах. Рассказываем об условиях работы, странных случаях и доставке в любую погоду.
«Яндекс.Еда»
Александр, 45 лет
В «Яндекс.Еду» Александр пришел 3,5 года назад. До этого работал ювелирным дизайнером. Сейчас мужчина доставляет заказы ежедневно — по 5 часов утром и вечером. Работать можно 12 часов в сутки, раньше разрешалось 16. Ограничения ввели после смерти московского курьера из-за переутомления.
За один заказ начисляется 55 рублей. Дополнительно платят и за расстояние — 20 рублей за каждый километр. Если рейтинг заказа повышенный, что определяется по спросу, цена за километр доходит до 60 рублей.
Недостатки в работе
Одна из главных проблем в доставке, по мнению мужчины, — вес товаров:
— Иногда люди не знают меры и оформляют тяжелые заказы. С одной стороны, я понимаю клиента — не хочется платить дважды. Также он не знает, повезет ему пеший курьер или на автомобиле. Но в любом случае, когда у тебя 40 килограммов за спиной, такое себе.
Еще одна проблема — погодные условия. По словам Александра, самая неприятная погода для курьеров — сильный дождь и ветер:
— Дождевики не помогают, ты просто весь вымокаешь. Я за прошлое лето затопил три телефона. Сервисом ничего не компенсируется. В марте попал в ДТП, а мне отказали в страховке, потому что уже 5 минут находился не на смене.
При всех проблемах Александр считает, что доставка могла бы стать работой мечты, если бы не нюансы в службе поддержке.
О заказах и штрафах
Некоторым стыдно заказывать доставку ради одного-двух продуктов. Однако курьеры не обращают внимания на количество товаров в корзине. Александр считает, что нельзя осуждать человека, даже если он заказал палочку от мороженого. Он оплатил заказ, задача курьера — забрать и отвезти. Курьер не должен задавать вопросов.
Александр рассказывает, что первое место среди самых странных доставок занимает букет фаллоимитаторов из магазина «Казанова». Однако он отмечает, что за подобные заказы осуждать не спешит.
У курьеров есть штрафная система — корректировки. Применяются они при краже еды, опоздании к клиенту или невыходе на работу по графику. По словам Александра, чаще, чем кажется, случается воровство еды:
— В общем чате у нас есть малолетние работники, которые считают: «Ой, не хочу везти пять километров, я лучше съем заказ». Это пятно на курьерах — они гадят не только себе в кашу, но и всем остальным.
«Самокат»
Виталий, 30 лет
Виталий доставляет заказы с апреля 2020 года. В «Самокат» ушел из офиса — сказалась усталость от общения с людьми. Курьерам платят за каждый час работы: летняя ставка — 205 рублей, зимняя — 260–280. График бывает разным: например, в один из месяцев зимы Виталий отработал 311 часов. Смены выходили по 16 и 12 часов. В неделю он брал один выходной.
Рассказывая о странных случаях во время доставки, мужчина вспоминает заказ из Ханты-Мансийска:
— Как-то раз человек по привычке заказал продукты на свой старый адрес, а сам переехал в Ханты-Мансийск. До него было очень сложно дозвониться. Когда связался с дяденькой, он был в растерянности. Я говорю: «Давайте я просто отменю заказ, и вам деньги вернут». Он согласился, и я повез товары обратно на склад.
По словам курьера, иногда кажется, будто доставка 1–2 товаров обесценивает работу. Однако отношение к ситуации зависит от настроения:
— Когда нужно ехать далеко или в плохую погоду, думаю: «Почему я еду ради одного продукта?» А потом вижу набор молодой мамочки — детское питание, молоко — и понимаю, что обязательно надо доставить. В целом «Самокат» пропагандирует политику: «Мы не просто возим товары, а помогаем людям». Мне это очень импонирует.
Морозные будни
Самые сложные условия для работы — гололед. Как отмечает Виталий, прошедшей зимой он был особенно суров:
— Две недели в Новосибирске лед был везде: на тротуарах, на обочинах. Если в центре быстро проехали машины и посыпали песочком, то, например, про Золотую Ниву забыли. Мы много падали и разбивались, постоянно были травмы.
«Самокат» работает исключительно на велосипедах. Пешком курьеры доставляли заказы только в один день — после сильного снегопада, когда на дорогах образовалась каша.
Виталий отмечает, что в работе ему больше всего нравится стабильность. Деньги выплачиваются каждую неделю, поэтому он заранее планирует свои траты. Однако здесь же встречается и недостаток — иногда координаторы самостоятельно убирают или сокращают некоторые смены, отчего размер оплаты снижается.
«Сбермаркет»
Ярослав, 22 года
В «Сбермаркете» Ярослав работает 6 месяцев. На вакансию откликнулся из-за удобного графика — смены по 12 часов, но в любое время. Самое тяжелое в работе, по мнению курьера, — жара:
— Во-первых, жарко мне. Во-вторых, нагревается машина. В-третьих, не каждый продукт доедет до получателя. Например, с мороженым часто бывают проблемы.
Как и доставщик «Яндекс.Еды» Александр, Ярослав не обращает внимание на количество товаров в собранных пакетах. Прибыль за отдельную доставку товаров курьерам не предусмотрена, платят за рейс. В одном рейсе может быть от 1 до 8 заказов. Примерный заработок за 5 поездок по городу — 1200 рублей.
В день Ярослав развозит около 50 заказов. Среди необычных товаров — качели и бассейны. Особой популярностью они пользуются в летнее время. Больше всего мужчине не нравится доставлять подобные вещи на высокие этажи, особенно если в жилом доме сломан лифт.