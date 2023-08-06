Букет из фаллоимитаторов и заказ в Ханты-Мансийск. Новосибирские курьеры — о сложностях в работе и странных заказах

«Яндекс.Еда»

Александр, 45 лет

В «Яндекс.Еду» Александр пришел 3,5 года назад. До этого работал ювелирным дизайнером. Сейчас мужчина доставляет заказы ежедневно — по 5 часов утром и вечером. Работать можно 12 часов в сутки, раньше разрешалось 16. Ограничения ввели после смерти московского курьера из-за переутомления.



За один заказ начисляется 55 рублей. Дополнительно платят и за расстояние — 20 рублей за каждый километр. Если рейтинг заказа повышенный, что определяется по спросу, цена за километр доходит до 60 рублей.

Недостатки в работе

Одна из главных проблем в доставке, по мнению мужчины, — вес товаров: