«От безысходности начинаешь попрошайничать». Сотрудник банка — о том, как клиентов разводят на деньги

Нашей героине это не нравится, однако выбора у нее мало. Почему так получается, она рассказала E1.RU от первого лица.

«День дебила открыт...»

Работа на стойке по обслуживанию физических лиц — это целый квест для нервной системы. Клиенты делятся на три типа: истерички (к мужчинам термин тоже применяется), лояльные и пассивные. Бывает, что день с утра не задался, тогда мы говорим: «День дебила открыт...»

Истерички считают, что клиент всегда прав, и неважно, что он сам накосячил. Виноват в этом банк, а конкретнее — менеджер на стойке. Истеричка считает, что ему позволено орать на менеджера, материться и просто вести себя как «король жизни». Истеричка полагает, что менеджер должен перед ним пресмыкаться и смотреть щенячьим взглядом. Если взгляд показался недостаточно щенячьим, то истеричка тут же строчит претензию, а тебе потом приходится писать объяснительную и доказывать руководству, что ты ни при чем. Порой спасают камеры, развешанные кругом, но они не всегда позволяют прояснить ситуацию — не хватает записи разговоров.