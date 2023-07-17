«Объяснить эту странную тягу не могу»: тонны косметики и щепотка мистики — что красотка-танатопрактик делает на своей работе

Еще до 18-летия Оксана увидела вакансию продавца в ритуальном магазине и загорелась желанием устроиться туда, но работодатель, узнав ее возраст, наотрез отказал. Мол, еще совсем ребенок.



Окончив школу, коренная ельчанка переехала в Москву. В столице работала помощником продюсера и дизайнером интерьеров. Это приносило ей доход, а вот удовольствия, признаётся, — почти нет.



— Чем бы я в то время ни занималась, это не приносило мне истинного счастья. Я стала весьма успешным дизайнером, но что-то всё равно было не то, — рассказала Оксана. — Из радостей в жизни был лишь мотоцикл. В какой-то момент я уехала на нем и странствовала несколько месяцев, пока не закончились деньги. Вернувшись, поняла, что не знаю, чем заниматься. Силенки и желание работать были, но вектор, увы, отсутствовал. Тогда я поехала на кладбище к своей покойной бабушке и попросила у нее поддержки. Эдакого знака, в какую сторону шагать.

