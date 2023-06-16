«Некогда самому жить»: новосибирский курьер решил помогать людям и придумал новую профессию — он называет себя «суетологом»

Из курьера — в «суетологи»

Владимир Демидов родился в Барнауле, там получил среднее специальное образование — стал мастером по ремонту обуви. В 2019 году решил перебраться в Новосибирск, снял квартиру на Затулинке, начал работать по специальности. Но, признался он журналисту НГС, привязанность к определенному месту в плане работы ему не нравится.



— У меня висело объявление о том, что предлагаю услуги водителя-курьера. Я работал в другом месте, но время от времени брал заказы: готов был по Новосибирску куда-то смотаться, что-то перевезти, перегрузить на автомобиле. Бывало, звонили из других областей, просили увезти конверты, допустим, документы распечатать, доверенность выписать, съездить в офис, встретиться с кем-то, отдать документы, просто показаться где-то надо было. Потом решил уволиться с основной работы и делать ремонт у себя в квартирах. Но прошло время, заработка не было, и я начал думать, как продвинуть свое объявление, — рассказал Владимир.

