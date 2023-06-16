«Некогда самому жить»: новосибирский курьер решил помогать людям и придумал новую профессию — он называет себя «суетологом»

Новосибирец Владимир Демидов развивает в городе необычную услугу: он предлагает людям решить их проблемы как «суетолог». Необычный род занятий стал вполне логичным развитием его карьеры: какое-то время он работал водителем-курьером, но понял, что может расширить свою деятельность и помогать людям. Например, за заказчика подарить цветы девушке, отправить письмо или купить запчасти для машины и отправить в другой регион. Свою историю он рассказал корреспонденту НГС.
Из курьера — в «суетологи»
Владимир Демидов родился в Барнауле, там получил среднее специальное образование — стал мастером по ремонту обуви. В 2019 году решил перебраться в Новосибирск, снял квартиру на Затулинке, начал работать по специальности. Но, признался он журналисту НГС, привязанность к определенному месту в плане работы ему не нравится.
— У меня висело объявление о том, что предлагаю услуги водителя-курьера. Я работал в другом месте, но время от времени брал заказы: готов был по Новосибирску куда-то смотаться, что-то перевезти, перегрузить на автомобиле. Бывало, звонили из других областей, просили увезти конверты, допустим, документы распечатать, доверенность выписать, съездить в офис, встретиться с кем-то, отдать документы, просто показаться где-то надо было. Потом решил уволиться с основной работы и делать ремонт у себя в квартирах. Но прошло время, заработка не было, и я начал думать, как продвинуть свое объявление, — рассказал Владимир.
Мужчина решил переделать объявление и написал, что он «суетолог» и помощник. Он сам ремонтирует свои машины и может, например, помочь с автомобилем в пределах Новосибирска. После этого ему стали поступать заказы: бывает, что в день по три, а иногда нет ни одного.
— Суета на суете, всё одно на другое накладывается, некогда самому жить. Но мне все говорят, что во мне есть потенциал ко всему этому. Я же на самом деле легко к этому отношусь, — говорит собеседник НГС.
Иногда поступают нестандартные заказы: например, просят решить какие-то проблемы с помощью физической силы, но сибиряк старается в это не ввязываться.
— Денег кто-то кому-то должен или парня напугать девушка хочет, чтобы он не лез в семью. Часто такое просят, но я с криминалом не связываюсь, — заверил «суетолог».
Владимир признаётся, что пока не верит в большой доход со своего занятия — скорее наблюдает за ситуацией. Но шутит, что получит патент и скоро «суетология» станет профессией. При этом многие не соглашаются на его услуги — считают, что слишком дорого. Молодой человек объясняет это еще и тем, что люди из других городов часто не понимают, как всё далеко может быть расположено в Новосибирске.
— Мало кто соглашается, потому что всем кажется в других регионах, что тут всё легко — за 500 рублей съездить, что-то купить, например, привезти в СДЭК, отправить со своим паспортом. Работы много: ты и водитель, и курьер, и автомобиль надо обслужить, заправить его, — перечисляет Владимир. — Вот сегодня был заказ: съездить на Мясникова, купить в «Ленте» какие-то смеси и отправить их СДЭКом. Я живу в Октябрьском районе, мне, чтобы туда доехать, 40 минут нужно потратить. 500 рублей на бензин, работа покупателя-отправителя — 500, работа курьера — 500 рублей. Назвал цену — 1500, а человек отказался. В маленьких городах люди этого не понимают.
«Взял цветы, красиво прошел через охрану»
По словам Владимира, ему часто звонят заказчики из других регионов. Он также говорит, что для него не проблема съездить по чьей-то просьбе в Искитим или Линево, например, чтобы выбрать запчасть. А недавно женщина наняла его полноценным подрядчиком для своей компании.
— Они обслуживают магазины «Лента», делают рекламные картонные каркасы на антикражные ворота возле касс. Женщина попросила экстренно исправить работу сотрудника. Мне всё отгрузили, я ездил, монтажи делал — катался по всем «Лентам» по всему городу, провел 2 дня в дороге, больше
Положительных отзывов под объявлением Владимира несколько. Один из его клиентов рассказал, что просил «суетолога» забрать книгу в Новосибирске, а тот «справился лучше, чем ожидал, цену не ломил и сделал всё оперативно». Еще одна клиентка отметила, что Владимир оперативно и качественно выполнил заказ, несмотря на нестандартную задачу. Другой заказчик характеризует «суетолога» как очень адекватного парня, который выполнил поставленную задачу не просто в срок, а с остатком времени.
— Нужно было найти запчасть, купить и привезти. С одного звонка всё понял и легко справился. Советую, — пишет пользователь.
А однажды Владимира попросили встретить девушку с букетом цветов и в нарядном костюме. Молодой человек подошел к просьбе заказчика со всей ответственностью.
— В Академгородке было. Парень был то ли в командировке, то ли служил, попросил его возлюбленной доставить букет цветов, но с представительским видом. Я оделся в рубашку, брюки, туфельки, машину оставил в стороне, взял цветы, красиво прошел через охрану. Вот такой был заказ, — вспомнил он.
Некоторые любопытные заказы не складываются. Например, девушка попросила Владимира с видом делового человека приехать в ТЦ, зайти в торговый отдел, где у нее работает знакомый, подойти к нему и что-то придумать, чтобы он вышел в назначенное место на парковку. Преподнести информацию надо было так, чтобы никто не понял, что он пошел к этой девушке. За услугу «суетолог» попросил 1000 рублей, но потенциальная клиентка не согласилась — оказалась готова заплатить только 500.
— Я с утра бы встал, поехал на Фрунзе, с ней бы обговорил, потом с этим парнем. Интересная идея была, я бы ей помог, нашел бы решение, подсказал, как действовать, — сетует суетолог.
В Новосибирске есть и другие жители, которые предлагают необычные услуги: например, кринжовый фотограф зарабатывает тем, что фотошопит фотографии клиентов в стиле 2000-х годов.