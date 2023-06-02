«Муж-голубь» и «Вы в Париже»: сибиряк занялся кринжовой съемкой для свадеб и делает обработку суровым фотошопом в стиле 2000-х

Житель Новосибирска придумал необычный способ заработка денег — он предлагает своим клиентам фотографии в стиле фотошопа
На портале Avito новосибирец Александр Вахрушев год назад разместил объявление, в котором предлагал услуги «кринжового» свадебного фотографа (кринж — странное действо, от которого не то коробит, не то возникает чувство испанского стыда. — Прим. ред.).
— Предоставляю уникальные в интернете услуги кринжового свадебного фотографа! Входит фотосъемка свадьбы, видеосъемка, кринжовый монтаж видео и великолепная постобработка фотографий с фотошопом (муж-голубь, маленький человечек на руке, вы в Париже), могу подраться (но за дополнительную плату). Съемка может производиться как на предоставленное устройство, так и на мой телефон, — написал сибиряк в своем объявлении.
По словам Александра, объявление год назад не пользовалось большой популярностью, парень устал его обновлять и забыл об этом. Две недели назад Александр решил актуализировать его и столкнулся с ажиотажем.
— Я разместил объявление, и тут же, в час ночи, мне позвонили из Сочи. Спросили, смогу ли я туда приехать. Я объяснил, что я не из Сочи и ехать туда пока не планирую. Объявление очень популярно. Я пока с вами общался, 6 человек написали мне, — признаётся молодой человек.
Парень говорит, что люди заказывают его на свадьбы и дни рождения. Самый необычный заказ — приглашение на мероприятие в Геленджик.
— Есть опыт необычных мероприятий, но чаще фотосессии, свадьбы. Из самого необычного —вечером недавно написал человек. Он заказал мою услугу в Геленджик. Согласился оплатить билеты, так что поеду туда. Формат мероприятия мне не сказали, но, надеюсь, всё будет ок, — признаётся предприимчивый студент.
Александру 21 год, он учится в вузе, а кринжовую съемку рассматривал как подработку. Он не знал, что будет настолько популярна эта услуга. Вдохновляется парень старыми фотографиями в интернете, в своих и семейных архивах. Снимает на телефон, а потом намеренно снижает качество фотографий. В будущем в планах у него купить «мыльницу», чтобы образ был цельный. Новосибирец признаётся, что выбрал такое ремесло, так как мечтал придумать что-то необычное, занять нишу, никем не занятую. За час молодой человек берет 2500, при съемке на весь день готов обговаривать стоимость.
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