«Муж-голубь» и «Вы в Париже»: сибиряк занялся кринжовой съемкой для свадеб и делает обработку суровым фотошопом в стиле 2000-х

По словам Александра, объявление год назад не пользовалось большой популярностью, парень устал его обновлять и забыл об этом. Две недели назад Александр решил актуализировать его и столкнулся с ажиотажем.



— Я разместил объявление, и тут же, в час ночи, мне позвонили из Сочи. Спросили, смогу ли я туда приехать. Я объяснил, что я не из Сочи и ехать туда пока не планирую. Объявление очень популярно. Я пока с вами общался, 6 человек написали мне, — признаётся молодой человек.