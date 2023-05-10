Не очень праздничный аванс: майские выплаты уменьшатся из-за долгих выходных и новых законов

Закон допускает возможность для работодателя выплачивать аванс не пропорционально отработанному времени, а в установленном проценте от оклада. До недавнего времени этим пользовалась существенная доля компаний.



— Многим работодателям было удобней платить в процентном соотношении — делили оклад 50 на 50 или 40 на 60, одна часть была авансом, вторая — основной зарплатой, — объясняет Южалин. — Довольно часто такая практика встречалась. Прямо в законе это не запрещено, но по логике того, что указано в Трудовом кодексе, по разъяснениям государственных органов всё сводилось к тому, что правильней выплачивать аванс не в процентном соотношении, а по количеству отработанных дней за учетный период.

