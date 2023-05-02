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«С мамой не поделюсь, а вам расскажу»: как гардеробщица превратилась в фею потеряшек и спасительницу первоклашек

Ольга Глухих четвертый год следит за вещами в самой большой школе Новосибирска

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В школе несколько сотрудниц гардероба, которые трудятся в две смены. Работы у них всегда хватает

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Дети, вещи, раздевалки, коридоры — школа № 216 на Плющихинском жилмассиве — самая большая в Новосибирске. В крыле начального звена 52 класса, в каждом из которых по 36 человек. Ольга Анатольевна Глухих следит за вещами младших школьников, которые всегда что-то теряют. Вместе с коллегами она обходит коридоры, подсчитывает, систематизирует потери, вытирает детям слезы. Родители учеников называют ее феей потеряшек — она как по волшебству находит спрятавшиеся от ребенка шапки, варежки и телефоны. Журналисты НГС побывали в школе и немного позавидовали детям, ведь они каждый день видят фею.

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Прогуляемся по школе вместе и посмотрим, сколько там потеряшек

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

Письмо родителей

Недавно в редакцию НГС пришло письмо от читателей. И в этот раз не с жалобами или возмущениями, а с похвалой сотрудницы гардероба школы № 216:

— В школе около 3500 учеников, только первоклашек 500 учеников. И во всем этом бедламе работает женщина, которую обожают все дети школы и их родители. Ее зовут Глухих Ольга Анатольевна, и она — фея потеряшек! Она сотрудник школы, гардеробщица, которая помогает детям и их родителям найти всё, что было потеряно на просторах школы… Помогает этим клопышам выжить в суровом мире под названием «школа» и избежать наказания от взрослых за свою беспечность и неорганизованность… Дети знают, что можно подойти к фее и она поможет.

В начальном звене в каждой смене по 26 классов, в каждом больше 30 человек

В начальном звене в каждой смене по 26 классов, в каждом больше 30 человек

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Ольга и ее мечта работать в школе

Ольге Глухих слегка за пятьдесят. Высокая яркая блондинка в брючном костюме и светлой обуви совсем не выглядит как гардеробщица в привычном понимании. Скорее как учитель младших классов. Когда-то она работала нянечкой в детском саду, в столовой.

— Не только в столовой, много чем занималась в своей жизни, — отвечает на вопрос о профессии Ольга Анатольевна и выражает сожаление о том, что когда-то не пошла учиться в педагогическое училище.

За строительством школы она смотрела из окна своего дома и мечтала там работать. До этого каждый день ей приходилось ехать на работу в столовую на улице Зорге. Когда в школе начался набор сотрудников, она пошла и ее взяли.

Ольга Анатольевна мечтала работать в школе <nobr class="_">№ 216</nobr>, когда она еще строилась

Ольга Анатольевна мечтала работать в школе № 216, когда она еще строилась

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Вещи, слезы и два разных сапога

Ольга Анатольевна работает во вторую смену. Вместе с коллегами она присматривает за кабинками-гардеробами 26 классов, в каждом из которых по 36 человек. Больше суеты с первоклашками: они еще недавно были под присмотром воспитателей детсадов, а сегодня отвечают сами за себя и свои вещи.

В руках всё время связка ключей от каждой кабинки (в каждой раздеваются два класса одной смены). Когда начинаются уроки, Ольга с коллегами, другими гардеробщицами, ходит по коридорам: они собирают килограммы шапок, шарфиков и мешков с физкультурной формой. Всё богатство нужно разложить по полочкам в буквальном смысле. Полочки с найденными потеряшками называют волшебными — раз, и на ней как-то вдруг уже лежит потерянный любимый шарфик или варежка.

— Когда они друг с другом разговаривают, то есть идут толпой, это всё — они уже ничего не замечают. Рукавица упала, шапка упала, сумка упала, шарф, — рассказывает Ольга Анатольевна о загадочном исчезновении вещей. — Шапки, рукавицы, обувь. Вот эти вот, например, сапоги у нас с декабря потерянные стоят.

Школа <nobr class="_">№ 216</nobr> на Плющихинском жилмассиве — самая большая в городе

Школа № 216 на Плющихинском жилмассиве — самая большая в городе

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На вопрос, как же ребенок смог уйти, Ольга Анатольевна невозмутимо отвечает, что это дело обычное. Ребенок может уйти в сменке, если посчитает нужным. Или в сапогах разного размера, что случается почти что в каждой школе:

— Например, у двоих детей две пары сапог одинаковых. И ребенок пришел: на одной ноге 34-й, на другой ноге 32-й, — пожимает она плечами. — Нога вошла, значит, мое.

Ее удивляют больше взрослые, которые не замечают, в чем ушел и в чем пришел их ребенок. Но это вопрос риторический, а срочного принятия мер волшебницы требуют паника и падающие по детским щекам слезы размером с горошину.

Ученики младших классов знают: если что-то потерял, всегда помогут

Ученики младших классов знают: если что-то потерял, всегда помогут

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Сеанс успокоения — большая часть работы феи. Важно объяснить, что мир не рухнул, мама всё поймет. Для закрепления слов Ольга Глухих иногда пишет маме записку: «Не ругайтесь, всё найдем». Тогда малыш спокоен. А если вдруг зима, а шапка потерялась, они идут к волшебной полочке — там обязательно найдется шапочка, которую можно взять напрокат, до завтра.

— Или начинаем говорит им: «Ах, какие потеряшки у нас, побегушки, спрятались. Видать, плохо к ним относились», — описывает Ольга Анатольевна один из способов переключить ребенка. — То есть идем на всякие хитрости, чтобы дети не расстраивались, потому что у них вот эти слезы стоят в глазах, а это нехорошо.

В чате потеряшек сотни фотографий курток и штанов

В чате потеряшек сотни фотографий курток и штанов

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Волшебный чат

В век современных технологий грех не пользоваться интернетом. Ольга Анатольевна создала чат потеряшек, с ним получается быстрее найти вещь и коммуницировать с родителями. В чате больше 400 участников и куча фотографий потерянных черных штанов, сапог, кроссовок, мешков с физкультурой.

— Ольга Анатольевна постоянно в каком-то контакте, в чате, с родителями. Она ни одну просьбу не оставляет без внимания, — делится Светлана, у которой сын учится в первом классе и недавно терял ботинки. — Я работаю в центре, добраться до МЖК — это минимум час. Когда ребенок остался без ботинок, Ольга Анатольевна развела такую деятельность. Нашла ему замену, отправила домой, а вечером, в девять часов, уже отписывается мне о том, что ботинки нашлись. Просто приходите утром, забирайте.

Родители называют Ольгу Анатольевну феей потеряшек

Родители называют Ольгу Анатольевну феей потеряшек

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Как живой воды напилась

И феи тоже устают. Ольга Анатольевна говорит, что есть трудности на работе, всё как у всех, какие-то проблемы. Но проходит пара дней, и снова хочется вернуться в школу.

— Вот иногда вечером лежишь и думаешь: «Я не хочу никуда, не могу, мне плохо», — улыбается она. — Приходишь сюда, всё — как будто живой воды напилась.

Дети обнимают, делятся секретами и замечают то, что кажется для них неважным. Например, что Ольга Анатольевна обрезала волосы или что-то случилось, раз глаза другие.

— С мамой не поделюсь, а вам расскажу, — вспоминает она переданные ей секреты.

Коллеги Ольги Анатольевны не против, если дети иногда называют их бабушками. У нее самой тоже внук и внучка, но в пределах школы она всё же фея: взмах ресницами, и потеряшка перед вашими глазами.

Чтобы понять, как много может быть вокруг детей, вещей и шума, почитайте репортаж про школу № 216. 1 сентября прошлого года журналисты НГС посмотрели, как в школе проходит первый день учебы в сентябре.

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