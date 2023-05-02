«С мамой не поделюсь, а вам расскажу»: как гардеробщица превратилась в фею потеряшек и спасительницу первоклашек

Дети, вещи, раздевалки, коридоры — школа
Письмо родителей
Недавно в редакцию НГС пришло письмо от читателей. И в этот раз не с жалобами или возмущениями, а с похвалой сотрудницы гардероба школы
— В школе около 3500 учеников, только первоклашек 500 учеников. И во всем этом бедламе работает женщина, которую обожают все дети школы и их родители. Ее зовут Глухих Ольга Анатольевна, и она — фея потеряшек! Она сотрудник школы, гардеробщица, которая помогает детям и их родителям найти всё, что было потеряно на просторах школы… Помогает этим клопышам выжить в суровом мире под названием «школа» и избежать наказания от взрослых за свою беспечность и неорганизованность… Дети знают, что можно подойти к фее и она поможет.
Ольга и ее мечта работать в школе
Ольге Глухих слегка за пятьдесят. Высокая яркая блондинка в брючном костюме и светлой обуви совсем не выглядит как гардеробщица в привычном понимании. Скорее как учитель младших классов. Когда-то она работала нянечкой в детском саду, в столовой.
— Не только в столовой, много чем занималась в своей жизни, — отвечает на вопрос о профессии Ольга Анатольевна и выражает сожаление о том, что когда-то не пошла учиться в педагогическое училище.
За строительством школы она смотрела из окна своего дома и мечтала там работать. До этого каждый день ей приходилось ехать на работу в столовую на улице Зорге. Когда в школе начался набор сотрудников, она пошла и ее взяли.
Вещи, слезы и два разных сапога
Ольга Анатольевна работает во вторую смену. Вместе с коллегами она присматривает за кабинками-гардеробами 26 классов, в каждом из которых по 36 человек. Больше суеты с первоклашками: они еще недавно были под присмотром воспитателей детсадов, а сегодня отвечают сами за себя и свои вещи.
В руках всё время связка ключей от каждой кабинки (в каждой раздеваются два класса одной смены). Когда начинаются уроки, Ольга с коллегами, другими гардеробщицами, ходит по коридорам: они собирают килограммы шапок, шарфиков и мешков с физкультурной формой. Всё богатство нужно разложить по полочкам в буквальном смысле. Полочки с найденными потеряшками называют волшебными — раз, и на ней как-то вдруг уже лежит потерянный любимый шарфик или варежка.
— Когда они друг с другом разговаривают, то есть идут толпой, это всё — они уже ничего не замечают. Рукавица упала, шапка упала, сумка упала, шарф, — рассказывает Ольга Анатольевна о загадочном исчезновении вещей. — Шапки, рукавицы, обувь. Вот эти вот, например, сапоги у нас с декабря потерянные стоят.
На вопрос, как же ребенок смог уйти, Ольга Анатольевна невозмутимо отвечает, что это дело обычное. Ребенок может уйти в сменке, если посчитает нужным. Или в сапогах разного размера, что случается почти что в каждой школе:
— Например, у двоих детей две пары сапог одинаковых. И ребенок пришел: на одной ноге
Ее удивляют больше взрослые, которые не замечают, в чем ушел и в чем пришел их ребенок. Но это вопрос риторический, а срочного принятия мер волшебницы требуют паника и падающие по детским щекам слезы размером с горошину.
Сеанс успокоения — большая часть работы феи. Важно объяснить, что мир не рухнул, мама всё поймет. Для закрепления слов Ольга Глухих иногда пишет маме записку: «Не ругайтесь, всё найдем». Тогда малыш спокоен. А если вдруг зима, а шапка потерялась, они идут к волшебной полочке — там обязательно найдется шапочка, которую можно взять напрокат, до завтра.
— Или начинаем говорит им: «Ах, какие потеряшки у нас, побегушки, спрятались. Видать, плохо к ним относились», — описывает Ольга Анатольевна один из способов переключить ребенка. — То есть идем на всякие хитрости, чтобы дети не расстраивались, потому что у них вот эти слезы стоят в глазах, а это нехорошо.
Волшебный чат
В век современных технологий грех не пользоваться интернетом. Ольга Анатольевна создала чат потеряшек, с ним получается быстрее найти вещь и коммуницировать с родителями. В чате больше 400 участников и куча фотографий потерянных черных штанов, сапог, кроссовок, мешков с физкультурой.
— Ольга Анатольевна постоянно в каком-то контакте, в чате, с родителями. Она ни одну просьбу не оставляет без внимания, — делится Светлана, у которой сын учится в первом классе и недавно терял ботинки. — Я работаю в центре, добраться до МЖК — это минимум час. Когда ребенок остался без ботинок, Ольга Анатольевна развела такую деятельность. Нашла ему замену, отправила домой, а вечером, в девять часов, уже отписывается мне о том, что ботинки нашлись. Просто приходите утром, забирайте.
Как живой воды напилась
И феи тоже устают. Ольга Анатольевна говорит, что есть трудности на работе, всё как у всех, какие-то проблемы. Но проходит пара дней, и снова хочется вернуться в школу.
— Вот иногда вечером лежишь и думаешь: «Я не хочу никуда, не могу, мне плохо», — улыбается она. — Приходишь сюда, всё — как будто живой воды напилась.
Дети обнимают, делятся секретами и замечают то, что кажется для них неважным. Например, что Ольга Анатольевна обрезала волосы или что-то случилось, раз глаза другие.
— С мамой не поделюсь, а вам расскажу, — вспоминает она переданные ей секреты.
Коллеги Ольги Анатольевны не против, если дети иногда называют их бабушками. У нее самой тоже внук и внучка, но в пределах школы она всё же фея: взмах ресницами, и потеряшка перед вашими глазами.
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