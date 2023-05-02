«С мамой не поделюсь, а вам расскажу»: как гардеробщица превратилась в фею потеряшек и спасительницу первоклашек

Письмо родителей

Недавно в редакцию НГС пришло письмо от читателей. И в этот раз не с жалобами или возмущениями, а с похвалой сотрудницы гардероба школы № 216 :

— В школе около 3500 учеников, только первоклашек 500 учеников. И во всем этом бедламе работает женщина, которую обожают все дети школы и их родители. Ее зовут Глухих Ольга Анатольевна, и она — фея потеряшек! Она сотрудник школы, гардеробщица, которая помогает детям и их родителям найти всё, что было потеряно на просторах школы… Помогает этим клопышам выжить в суровом мире под названием «школа» и избежать наказания от взрослых за свою беспечность и неорганизованность… Дети знают, что можно подойти к фее и она поможет.