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Бунт в Wildberries

Министр труда отреагировал на забастовку в Wildberries: компанию ждут проверки

Минтруда привлечет генпрокуратуру, чтобы разобраться в ситуации

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Wildberries проверят "после изучения заявлений граждан"

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Министерство труда и соцполитики России будет разбираться в ситуации с Wildberries. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он также отметил, что к изучении ситуации будет подключена прокуратура — совместно с ведомством они вынесут решение о возможных проверках Wildberries после изучения заявлений граждан. Сейчас министерство проверяет ситуацию с компанией и «проверяет документы».

— Компания Wildberries должна выполнять традиционные нормы трудового законодательства РФ, — цитирует РИА Новости заявление Котякова.

Массовые забастовки сотрудников пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries начались после того, как компания анонсировала увеличение штрафов для менеджеров за товар, который приходит на пункт выдачи в испорченном виде. Ранее из зарплаты сотрудников вычитали 25%, потом решили забирать у них всю зарплату, пока они не погасят долги. После начала забастовки штрафы установили в размере 40%. Кроме того, критике подвергаются пункты договора, которые касаются запрета на публичную критику компании и штрафа в сто тысяч рублей.

Офис Wildberries не впервые оказывается площадкой для выражения недовольства политикой маркетплейса. В прошлый раз его штурмовали отчаявшиеся продавцы, которым за неделю пришли многотысячные штрафы за якобы неверное указание габаритов товара

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