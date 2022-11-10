Мы просто напомнить: как отдыхаем и работаем в 2023 году — календарь

До нового года еще больше месяца, а календарь рабочих, выходных и праздничных дней на 2023 год уже имеется. Начнем его, как обычно, с больших новогодних каникул, а потом нас ждут четырех- и трехдневные выходные.



Новый год на этот раз выпадает на ночь с субботы на воскресенье, так что споров о том, делать последний рабочий день года выходным или нет, похоже, не будет. Все праздничные и выходные дни в 2023 году пройдут согласно календарю, который правительство утвердило еще в конце августа. Но со временем мы стали забывать, когда отдыхаем и работаем (да и пойди запомни все выходные и праздники, которых в 2023 году будет 118), поэтому считаем своим долгом опубликовать календарь, который подскажет, когда вы можете позволить себе отдохнуть, а когда отдых легким движением руки превратится в прогул.

