Батюшка Веник: история красивого банщика из Сибири — он парил Данилу Козловского и Little Big

Александр Гончаров — профессиональный парильщик. Баня, пар и веники стали постоянными словами в его обиходе 8 лет назад, когда он в возрасте 33 лет серьезно переосмыслил свою жизнь и решил заняться чем-то полезным. Началось всё с обтирания в бочках и массажа. Овладев достаточным количеством навыков, Александр отправился покорять Новосибирск, где с головой окунулся в банную культуру и ни разу не пожалел о своем выборе. Специально для НГС супербанщик рассказал о специфике своей работы, звездных клиентах и женщине, благодаря которой у него всё получается.
В своей работе Александру Гончарову больше всего нравится видеть радость в глазах клиента после процедуры и возможность вновь подарить ему ощущения из детства — заходишь в деревенскую баню, жаркую, дед натопил от души, греешься, моешься, родители веничком березовым попарят, а потом укутают в полотенце и унесут спать...
— Самый кайф, когда гость зашел хмурый, а вышел довольный, радостный. В работе парильщика важен не только уровень мастерства, но и способность наладить контакт, расположить гостя к себе, сделать так, чтобы он доверял тебе. Важно понимать ощущения и потребности человека — где-то чуток поддать пару, где-то основательнее прогреть, — объясняет Александр.
Любовь к банному искусству у Александра Гончарова не проснулась внезапно — скорее, это стечение обстоятельств. В определенный момент жизни у него совсем ухудшились отношения с женой, брак распался, произошло переосмысление, он задумался о правильности своих решений, о поступках, о том, какое будущее его ждет. Начать менять свою жизнь к лучшему Александр начал с работы — решив, что хочет заниматься тем, что будет приносить людям пользу.
Окончив курсы массажа, он открыл для себя новую профессию. Сначала его взяли в спа-салон на растирку бочки, а потом повысили до массажиста. Заскучав в родном Новокузнецке, полный энтузиазма, Александр приехал в Новосибирск, где обнаружил еще добрых несколько тысяч таких же массажистов, как и он. С работой ему всё-таки повезло, место нашлось, а потом, попав в банный комплекс «Мира Термы», который в то время находился еще на Добролюбова, заинтересованный в развитии и новом ремесле мужчина впервые профессионально взял в руки веник — коллега решил обучить способного новичка.
— Обучиться на банщика можно за пару дней, стоимость — от
Работа парильщиком физически тяжелая. Александр (в прошлом спортсмен, мастер спорта по лыжным гонкам) сравнивает процесс парения с тренировкой: есть разминка, есть силовая часть, есть заключительная. Так же и в бане: сначала человек знакомится с температурой, привыкает, со второго или с третьего захода можно поддать и уже потом лежать и расслабляться. Классическая процедура парения длится 15–20 минут, есть программы парения с растиранием: горчицей, медом, солью, травами — выбор большой.
— Баня сегодня — это культура, которая начала возрождаться в том виде, как это было раньше в деревнях. Появляется мода на баню, хвастовство — я ходил туда-то или туда-то. В Новосибирске банями высокого класса считаются «Сандуны» или «Паравозов». Люди приходят не только для того, чтобы помыться и погреться, а для того, чтобы отдохнуть и расслабиться. Появляется всё больше мастеров, потому что спрос растет, — объясняет парильщик.
Заработок парильщика в среднем начинается от
За многолетнюю практику случалось много разных историй — попадались среди гостей и те, кто мнил себя банщиком высшего уровня и пытался учить Александра, как надо правильно махать веником.
— Однажды, когда я еще только начинал, получил заказ попарить дедушку — внук сделал ему такой подарок. Приехал, парю, а дедуля говорит: «Всё здорово, но дай-ка мне веник, я лучше сам, а ты на ковше постой». И как заладил: поддавай и поддавай, я всё ниже и ниже сползаю, а дедушка парится, и хоть бы что ему, такой вот сталевар попался, — вспоминает Александр.
Бывает, мужчины приходят в шортах до колен — как их парить? Девушки из-за чувства стеснения надевают слитные купальники, что тоже не способствует правильно проведенной процедуре парения. На такой случай клиентам предлагается одноразовое белье.
— Не все готовы обнажиться. Поэтому я и говорил про доверие и понимание того, что я не мужик-извращенец, который разглядывает голые тела, я на работе и полностью сосредоточен на процедуре. В процессе многие в итоге расслабляются и вообще забывают, где находятся и есть ли на них одежда. Я хорошо делаю то, что умею, и человек это принимает, — объясняет Александр нюансы своей работы.
В баню, где работает Александр, часто приезжают известные личности — так, однажды целых три часа он парил солиста и солистку известной группы Little Big и даже не знал об этом.
— Уже после процедуры коллеги-девчонки спросили, ты хоть знаешь, кого парил? А я и не понял, что передо мной звезды. Не слушаю эту группу. Простые общительные ребята, легкие, — смеется банщик. — Жерар Депардье был с переводчиком, забавный такой дедушка, песенки пел, босиком на мороз выходил, как настоящий сибиряк. О визите Данилы Козловского меня не предупредили — я был приятно удивлен. Мне неважно, миллионер, суперзвезда или простая бабушка — в бане все люди равны, попы у всех на одно лицо.
Добиться успеха и стать тем, кем он сейчас является, Александру помогла его жена Светлана. Они познакомились спустя два года, как он переехал в Новосибирск, и с тех пор неразлучны. Женщина разделяет увлечения Александра травоведением — вместе они часто ездят в леса, изучают новые места в области, собирают травы.
— Если бы не она, я бы таким не был, она во всём меня поддерживает, — улыбается сибиряк.
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