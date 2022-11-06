Батюшка Веник: история красивого банщика из Сибири — он парил Данилу Козловского и Little Big

В своей работе Александру Гончарову больше всего нравится видеть радость в глазах клиента после процедуры и возможность вновь подарить ему ощущения из детства — заходишь в деревенскую баню, жаркую, дед натопил от души, греешься, моешься, родители веничком березовым попарят, а потом укутают в полотенце и унесут спать...

— Самый кайф, когда гость зашел хмурый, а вышел довольный, радостный. В работе парильщика важен не только уровень мастерства, но и способность наладить контакт, расположить гостя к себе, сделать так, чтобы он доверял тебе. Важно понимать ощущения и потребности человека — где-то чуток поддать пару, где-то основательнее прогреть, — объясняет Александр.