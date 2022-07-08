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Истории

«Виктор Алексеевич и Людочка». 86-летний мужчина нашел молодую жену в доме престарелых — посмотрите, как они живут

Супруги познакомились в бане и уже 10 лет вместе — за это время они ни разу не поругались

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Виктор и Людмила вместе уже 10 лет — за это время они ни разу не поругались. <br /><br />— Да, давай еще носиками потремся! — говорит Людмила смущенному мужу

Виктор и Людмила вместе уже 10 лет — за это время они ни разу не поругались.

— Да, давай еще носиками потремся! — говорит Людмила смущенному мужу

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Десять лет назад Виктор Алексеевич оставил всё нажитое детям и тайком ушел жить в тюменский дом престарелых. В пансионат 76-летний ветеран пришел с одним чемоданом вещей, в надежде, что здесь он наконец-то начнет жить для себя. Перемены случились стремительно — первый резкий поворот судьбы ждал его в бане. Там он познакомился со своей будущей женой, 41-летней Людмилой.

История пары началась с одного банного дня и двух лет долгих разговоров. Так в пансионате появилась еще одна семья. Виктор подарил супруге целый яблоневый сад, а Людмила всегда носит с собой фото мужа и трепетно его целует.

Мы побывали в гостях у пары. Посмотрите, как и где они живут:

В пансионат для ветеранов войны Виктор Алексеевич ушел добровольно — устал решать вопросы детей. У мужчины есть дочь, сын, пять внуков и четыре правнука. К тому же больше сорока лет он проработал на руководящей должности в области лесной промышленности. Ему хотелось просто расслабиться в месте, где забот будет минимум.

Все свои сбережения, как говорит Виктор Алексеевич, он отдал родным

Все свои сбережения, как говорит Виктор Алексеевич, он отдал родным

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— Мне тогда было 76 лет. Моя жена скончалась. Я пожил один, потом с дочерью. Затем плюнул на всё и стал устраиваться сюда. Не хотели брать, ведь у меня есть работающие дети. Но потом кое-как взяли, за полную стоимость. Платил сам за себя. Я с детьми это всё не согласовал. Сказал им, что сюда пойду. Захотелось одному жить. Всё детям сделал, всё им оставил и ушел. Мне нужно было, чтобы меня не тормошили и не тревожили, — вспоминает Виктор Алексеевич.

Два года дружбы

В день, когда в пансионат заселялся Виктор Алексеевич, на смене была Людмила. В доме престарелых она живет с 21 года — почти 30 лет. Ее работа здесь заключается в помощи пожилым людям.

Людмила сразу после школы стала жить в пансионате

Людмила сразу после школы стала жить в пансионате

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— Я детдомовская: жила в учреждениях в Ишиме, в Сорокино. Окончила 7 классов, пожила в Успенке, а после — отправили меня сюда. Здесь мне дали комнатку, жила в ней одна. Я стала потихонечку работать дворником. Потом меня поставили официанткой, потом начальство попросило банщицей быть. Когда Виктор Алексеевич приехал — был банный день. Сказали ему идти в баню, — вспоминает Людмила.

Тем вечером в бане Виктор Алексеевич и Людмила впервые встретились. Знакомство с будущей женой ветеран даже спустя 10 лет помнит в деталях.

— Сначала она одного дедушку помыла, потом другого, а потом меня. Пока она меня мыла, мы с ней рассмотрели все разрезы, операции. Пригласил ее к себе в комнату поговорить. Просидели долго-долго-долго, не зажигая огня. Она рассказала мне свою историю. В следующий раз я рассказывал. Мы дружили, нашли общий язык, а потом стали думать о регистрации, — говорит пенсионер.

Людмила называет супруга только по имени и отчеству — Виктор Алексеевич

Людмила называет супруга только по имени и отчеству — Виктор Алексеевич

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— Иногда мы идем по улице, я, бывает, остановлюсь и говорю ему: «Виктор Алексеевич, я тебя люблю!» Где бы мы ни были. А он мне в ответ: «Я тебя тоже люблю», — рассказывает Людмила и гладит мужа по голове. Виктор тем временем скромно расплывается в улыбке.

Но прежде чем наступила такая идиллия, паре предстояло пережить немало трудностей. Сложнее всего было наладить отношения с родными Виктора Алексеевича — они сначала не принимали выбор отца.

— Когда мы с ней только дружили, ее фотографии были на столе у меня. Ко мне дочь пришла и говорит: «Это кто?» Я говорю: «Жена моя будущая». Дочь соскочила и убежала. Был период, когда мы не общались. А потом, когда они поняли, что она девушка добрая, — стало всё хорошо. Года оказались не помехой, — делится пенсионер.

Перед тем, как официально пожениться, пара дружила два года

Перед тем, как официально пожениться, пара дружила два года

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Он эмоционально вспоминает и те моменты, когда друзья и знакомые Людмилы тоже были против их брака.

— А ты не рассказываешь, как тебя отговаривали? Начиная от директора. И подружка твоя, Лера Васильевна. Но ничего у них не получилось! — обращается к жене Виктор Алексеевич.

Два года потребовалось, чтобы уладить неприятные моменты. В это время Виктор Алексеевич ухаживал за Людмилой — пытался добиться ее расположения.

— Я старалась близко узнать Виктора Алексеевича. Он мне тоже рассказал свою историю: где он раньше работал, где жил. Потом он мне стал нравиться. Вот так мы и нашли общий язык. Он отзывчивый человек, — объясняет Людмила.

В отличие от супруги, Виктор с первого дня был настроен серьезно — он хотел расписаться в ЗАГСе. В Людмиле он сразу разглядел доброту.

— Два года думали, — смеется Виктор. — Я всё время уговаривал зарегистрироваться. Она всё присматривалась. Я ее полюбил за доброту — это основное ее качество. Она рада с себя снять всё, что есть, и отдать бабушкам.

Свадьба в пансионате и семейная жизнь

Спустя два года Людмила сказала да, и влюбленные стали планировать свадьбу. Сначала они расписались в ЗАГСе, где были все родные Виктора. Людмила в тот день надела красивое малиновое платье, Виктор — галстук в тон наряда супруги. В ЗАГСе они долго танцевали и принимали поздравления от родных. Потом продолжили гулянье в доме престарелых. Там собрались их друзья из пансионата.

— Два года крутила мне мозги, прежде чем мы поженились! — смеется Виктор

— Два года крутила мне мозги, прежде чем мы поженились! — смеется Виктор

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Фотографии со свадьбы бережно хранятся в семейном альбоме. Только посмотрите на милую улыбку Виктора в то время, когда его целует жена

Фотографии со свадьбы бережно хранятся в семейном альбоме. Только посмотрите на милую улыбку Виктора в то время, когда его целует жена

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Влюбленные никогда не снимают свои обручальные кольца

Влюбленные никогда не снимают свои обручальные кольца

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После свадьбы молодожены заселились в отдельное жилье и с тех пор уже никогда не разлучалась. В небольшой комнатке стоит двуспальная кровать, столик и холодильник. На стенах и столах крохотного пространства — десятки портретов хозяев.

Виктор с гордостью говорит про свои шикарные волосы, на которые в молодости обращали внимание девушки

Виктор с гордостью говорит про свои шикарные волосы, на которые в молодости обращали внимание девушки

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А так выглядит комната Виктора Алексеевича и Людмилы

А так выглядит комната Виктора Алексеевича и Людмилы

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— Обживались мы хорошо. Тогда дети и поняли, что деваться некуда. Родные Виктора Алексеевича убедились, что характер у меня добрый. И они с этим смирились, мы подружились. Дочь стала приглашать нас к себе на дачу, — говорит Людмила.

В браке Людмила раскрыла свой талант — она стала развивать художественный свист. Вместе с мужем они ездят на конкурсы, где женщина показывает необычную способность. Виктор помогает выбирать песни и слушает выступления жены.

— Я могу петь только тогда, когда Виктор Алексеевич рядом, — говорит Людмила

— Я могу петь только тогда, когда Виктор Алексеевич рядом, — говорит Людмила

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Людмила свистеть нигде не училась. Она называет свою способность природным даром

Людмила свистеть нигде не училась. Она называет свою способность природным даром

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— У Виктора Алексеевича есть связи с филармонией. Мы сходили туда уже на четыре концерта. «Зори Тюмени» выступали. Также мы в цирк ходили. Мы не пропускаем ни одного хорошего спектакля, ни одного цирка. Также мы ездили в Чимеево в паломническую поездку. Четыре раза ездили в санаторий «Красная гвоздика». Там мне тоже пришлось выступить со свистом. Мне включили музыку «Вальс в лесу», и я тут же просвистела, — перечисляет Людмила.

Еще одно любимое место у влюбленных — «Людмилин сад». Его несколько лет назад подарил своей молодой жене Виктор Алексеевич. По его распоряжению высадили липы, яблони, сирень и соорудили беседку, где можно отдохнуть жаркими летними вечерами.

Во время прогулки Людмила аккуратно придерживает супруга за руку и старается идти с ним в одном темпе — Виктору Алексеевичу для передвижения необходима трость

Во время прогулки Людмила аккуратно придерживает супруга за руку и старается идти с ним в одном темпе — Виктору Алексеевичу для передвижения необходима трость

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Мы направляемся к выходу — скоро в пансионате будет обед. Вдруг Людмила достает фотографию мужа из кармана и говорит: «Вот мой Виктор Алексеевич! Всегда со мной»

4 апреля пара отметила 10 лет совместной жизни

4 апреля пара отметила 10 лет совместной жизни

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— Вот так мы и живем с Виктором Алексеевичем — душа в душу. Мы нашли с ним общий язык. Я даже не могу вспомнить, чтобы он мог поднять голос на меня, а я на него. Это мой первый брак. Разве можно поверить, что мы за 10 лет ни разу не поругались? Думаю, что секрет в том, что он добрый и я добрая. Поэтому по сей день мы вместе — Виктор Алексеевич и Людочка, — рассказывает женщина и гладит фотографию Виктора Алексеевича.

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