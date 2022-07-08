«Виктор Алексеевич и Людочка». 86-летний мужчина нашел молодую жену в доме престарелых — посмотрите, как они живут

— Мне тогда было 76 лет. Моя жена скончалась. Я пожил один, потом с дочерью. Затем плюнул на всё и стал устраиваться сюда. Не хотели брать, ведь у меня есть работающие дети. Но потом кое-как взяли, за полную стоимость. Платил сам за себя. Я с детьми это всё не согласовал. Сказал им, что сюда пойду. Захотелось одному жить. Всё детям сделал, всё им оставил и ушел. Мне нужно было, чтобы меня не тормошили и не тревожили, — вспоминает Виктор Алексеевич.



Два года дружбы

В день, когда в пансионат заселялся Виктор Алексеевич, на смене была Людмила. В доме престарелых она живет с 21 года — почти 30 лет. Ее работа здесь заключается в помощи пожилым людям.