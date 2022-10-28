«Он толкнул меня и достал нож-бабочку». Продавец алкомаркета — об адских условиях и буйных покупателях
Молодой человек честно рассказал о том, как его достали «вечные пьяные рожи»
Мы продолжаем рубрику «Что меня бесит», в которой представители самых разных профессий рассказывают об изнанке своей работы.
Однажды наш сегодняшний герой проезжал мимо алкомаркета и увидел объявление, которое обещало продавцам неплохую зарплату. Парень решил, что на время такая работа сойдет. Но нет ничего более постоянного, чем временное — в итоге молодой человек трудился на этой должности два года. За это время он получил опыт, часть которого искренне хотел бы стереть из памяти.
Прочитайте, чего он навидался, как угробил себе спину и откуда в алкомаркете могут взяться сотни опарышей.
«Привозили по 2–3 тонны в день»
Я устроился на должность продавца, которому доплачивают за разгрузку товаров. В день на мне было по одной машине, и доплачивали за нее сносно, но под Новый год разгрузка превращалась в ад. Бывало, что привозили по 2–3 тонны алкоголя в день. Тогда уже впахивал весь магазин, помогал даже водитель — ибо все мы люди и всем друг друга жалко.
Через семь месяцев моя спина сказала мне «привет», и меня перевели в обычные продавцы. Там тоже есть веселые обязанности. Например, поштучно пересчитывать все скоропортящиеся товары и весь элитный алкоголь. Звучит как бред, но только так ты можешь вовремя заметить кражи и сделать так, чтобы их не записали на тебя.
Офис выделяет на уборщика по две тысячи в месяц, но кто пойдет работать за эти деньги? Так что мы делали всё сами, а зарплату уборщика тратили на покупку просрочки или ворованных товаров. Ну, тех, которые ты пересчитать не успел. Кражи были постоянно, алкоголики вечно что-то тащат.
«Компания наживается на сотрудниках»
Типичный график работы выглядит так: утром приезжает машина. Час-полтора ты ее разгружаешь, потом разносишь товар по складам и полкам. Тут же печатаешь ценники — они меняются каждый день. Если ты не успел их поменять, а какой-нибудь забулдыга взял пиво по цене выше написанной, то всё, скандал обеспечен.
Потом ты считаешь товар, а потом тебе (непременно в час-пик) прилетает задание переставить бутылки на стеллаже. Или чипсы на витрине. Или исполнить еще какую-то мегаважную задачу от маркетологов.
Ты не можешь ни в туалет сходить, ни поесть. А если всё-таки выкроишь на это время — то прилетит штраф.
А перед закрытием магазин нужно сфотографировать, держа перед собой бумажку со случайными цифрами. Их присылают каждый день, чтобы ты не мог подделать фотоотчет.
Компания наживается на сотрудниках. Мне обещали от 25 тысяч, и больше этих 25 я почти никогда и не получал. Был коллега, зарабатывавший 60–80 тысяч — но он впахивал 30 дней из 30. Бесило, что официально рабочий день длится с 09:00 до 22:00, но по факту — с 08:30 до 23:00. Если придешь к девяти, как прописано в договоре — получишь штраф.
Меня как-то заставили писать объяснительную за то, что я пришёл не в 08:30, а в 08:45. Я сказал, что пойду в трудовую инспекцию. Лицо начальника сразу поменялось, и больше меня не трогали.
В алкомаркете я проводил по 230 часов в месяц. Сейчас я работаю в госструктуре стандартные 40 часов в неделю — и зарабатываю больше.
«Начальству плевать, что ты не вывозишь»
Есть два типа начальства: администраторы на местах и важные шишки из офиса. Если сотрудник из офиса зайдет в магазин, то, клянусь, продавцы порвут его на части. Их ненавидят, и есть за что. Хуже относятся только к сотрудникам службы безопасности: это такие люди, которые ездят по магазинам и ищут, за что их оштрафовать. Чем больше сдерут с магазина — тем больше получат сами.
А вот с администраторами мы прекрасно ладили. Коллектив в нашем магазине был почти семьей, мне кажется, только благодаря коллегам там и можно выжить. Потому что откровенные издевательства людей из офиса бесят невероятно. Они будто специально усложняют жизнь магазинам массой требований, которые постоянно меняются. Благодаря им работа в алкомаркетах — это работа на износ.
Просто представьте, как в конце дня вам приказывают сделать ревизию. Она идет всю ночь, ты возвращаешься домой в пять утра. Спишь два часа, приходишь на работу к 8:30 — и не дай бог, ты невовремя присядешь.
Поэтому после ревизий мы по очереди спали на складе, где камеры нас не видели.
Но даже в таком рабстве можно найти плюсы. Главный из них — это опыт. После этой работы не страшна никакая другая, а опыт общения с людьми нарабатывается громадный. Если ты студент, то научишься различать людей, в целом, понимать суть общества. Но господи, какой ценой...
«Вечно эти пьяные рожи»
Клиенты бывают всякие. Днем забегают дети, чтобы купить газировку или шоколадку. Заходят мамочки с детьми, приходят пенсионеры за яйцами и молоком. Таких покупателей уважают и любят.
Но, разумеется, есть и весьма специфичные представители общества, которые тянутся именно за градусом. Большинство просто молча покупает и уходит. Кто-то старается поболтать или пошутить. Есть и агрессивные.
В целом, такой контингент бесит. Вечно эти пьяные рожи, уж простите за выражение. И их запах — крайне малоприятный. Был постоянный покупатель, который, по-моему, вообще не подозревал о существовании мыла.
Это было даже смешно.
Как-то раз другой товарищ разбил бутылку
Вообще всякие стычки случались часто. Я не люблю грубость и панибратство, а алкоголики берегов не чуют. Но, слава богу, я ни разу не видел драк. В других магазинах они случались, но у нас всё было более-менее спокойно. Хотя грубили часто.
Меня реально бесили тупые покупатели, которые во всем винят продавцов. То цены поднялись, то товар кончился, то бутылки стоят высоко или размена нет — и во всём виноват лично ты! У нас люди почему-то упрямо не понимают, что рыба гниет с головы.
Отдельная тема — это обвинения в том, что персонал якобы специально ставит товар высоко, чтобы он разбился, когда покупатель пытается его достать. Вы не поверите: эти обвинения не беспочвенны. Но это офис заставляет нас так делать. И, к слову, офис не заботится о том, чтобы в магазине был размен. Мы бегали по соседним магазинам и меняли деньги сами. Слава богу, люди там всё понимали и помогали нам.
«В разные стороны посыпались белые черви»
Есть рабочие истории, которые я никогда не смогу забыть. Во-первых — про опарышей. Да, самых настоящих опарышей.
Однажды к нам приехала машина с пивом. Это рядовая ситуация, мы затащили товар на склад и забыли. Проходит несколько часов, моя коллега идет к коробкам — и через секунду на весь магазин раздается ор. Она просит меня прийти, я забегаю и вижу, что она там буквально взлетела на стеллаж. Слезать она отказывается, только просит меня открыть коробку. Что ж, я открываю — а оттуда, как фейерверк, в разные стороны посыпались белые черви. Оказалось, что они были еще в двух коробках. И не по десять штук, а натурально сотни.
Отдельный привет офису передаю за музыку и аудиообъявления в магазине. Это какой-то день сурка, озвучка не менялась два года. Выключать ее запрещено (конечно же, под угрозой штрафа). Но, если честно, нам было пофиг, и мы ставили свою музыку.
Закончить хочется чем-то хорошим. Например, в магазин регулярно ходил роскошный кот-британец. Он появлялся утром, перед открытием, портил нам пакетики с кошачьей едой и уходил. Однажды разбил бутылку коньяка. Мы вычислили его хозяина, и он регулярно оплачивал похождения своего кота. Которого мы с коллегами, разумеется, кормили дважды в день. Мы все там очень любили кошек.
В целом, именно благодаря коллегам на этой адской работе был и позитив, и веселье. Хотя про компанию я не могу сказать ничего лестного — она зарабатывает миллиарды, а работникам, которые делают эти деньги, платит по 20–40 тысяч. Компания живет исключительно благодаря обычным людям. Но наверху этого никогда не поймут.
Недавно о хамстве, глупости и «вылизывании» покупателей нам рассказала продавец зоомагазина.
Зачастую с конфликтами на работе сталкиваются и сотрудники маркетплейсов, и работники банков, и даже медсестры. От крика души участкового врача вам, наверняка, станет не по себе, а молодая бариста из-за споров с покупателями порой и вовсе боится за свою физическую безопасность.