«Он толкнул меня и достал нож-бабочку». Продавец алкомаркета — об адских условиях и буйных покупателях

«В разные стороны посыпались белые черви»

Есть рабочие истории, которые я никогда не смогу забыть. Во-первых — про опарышей. Да, самых настоящих опарышей.

Однажды к нам приехала машина с пивом. Это рядовая ситуация, мы затащили товар на склад и забыли. Проходит несколько часов, моя коллега идет к коробкам — и через секунду на весь магазин раздается ор. Она просит меня прийти, я забегаю и вижу, что она там буквально взлетела на стеллаж. Слезать она отказывается, только просит меня открыть коробку. Что ж, я открываю — а оттуда, как фейерверк, в разные стороны посыпались белые черви. Оказалось, что они были еще в двух коробках. И не по десять штук, а натурально сотни.

Отдельный привет офису передаю за музыку и аудиообъявления в магазине. Это какой-то день сурка, озвучка не менялась два года. Выключать ее запрещено (конечно же, под угрозой штрафа). Но, если честно, нам было пофиг, и мы ставили свою музыку.