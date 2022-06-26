Байкер-портной: рассказываем историю модельера, который одинаково любит железо и стразы
После работы за швейной машинкой он садится на свой брутальный чоппер
Красноярец Андрей Бузов буквально взрывает мозг своим образом жизни. Он приезжает на работу в тяжелой байкерской жилетке, на своем белом чоппере, а после садится за швейную машинку, где с легкостью отличает шелк от сатина и шифона. И знает, как пришить стразы и пайетки. Корреспонденты NGS24.RU встретились с брутальным портным и поговорили про его полярные пристрастия.
Папа посадил за швейную машинку
Как ни странно, оба увлечения Андрея достались ему по наследству от отца. Еще в детстве в семье Бузовых появилась ножная швейная машина, на которой работал отец.
— Мне так нравился этот механизм, что я часто наблюдал за процессом шитья, а после, когда был уже школьником, начал пробовать сам. И стало получаться. Ну а родители у меня были не против, они вообще никогда ни в чём меня не ограничивали, — рассказывает Андрей.
Когда пришло время выбирать профессию, молодой человек почти не сомневался. Его лучший друг как раз пошел учиться в ПТУ на обувщика. Вместе они организовали бизнес «по-советски», начали шить обувь на заказ, а после и одежду. Окончив школу и уже поднаторев в швейном производстве, Андрей пошел учеником в ателье.
— У меня это дело сразу пошло очень хорошо и, главное, в удовольствие. Мне всегда было интересно шить одежду, и я чувствовал какую-то тягу к прекрасному. Даже в армии из трех лет службы на флоте два я проработал корабельным портным, — вспоминает он.
В двенадцатилетнем возрасте у Андрея появился и первый мопед. А с 14 отец разрешил парню брать свой мотоцикл. Тогда семья много времени проводила в деревне и на ребенка за рулем там смотрели снисходительно.
— Я даже в какой-то школьный период своей жизни твердо решил стать трактористом. Настолько мне нравились большие, тяжелые машины. Я в 16 лет научился водить тракторы, хорошо в них разбирался, но судьба сложилась иначе, — говорит Андрей.
Не мужская профессия
Андрей с компаньоном вполне успешно шили одежду на заказ, правда только мужскую. Параллельно парень окончил очень престижную Республиканскую высшую школу закройщиков-модельеров в Красноярске. На тот момент таких школ в РСФСР было только три.
— Для поступления в это пафосное заведение надо было еще сильно постараться: наработать трехлетний стаж и иметь минимум третий разряд портного. Поэтому моим одногруппникам было по 30 лет, — вспоминает сейчас Андрей. — Нас, мужчин, было в этой профессии совсем немного. В восприятии советских граждан работа в ателье относилась к женским, то есть легким. А мужик должен был работать в металлургии, в деревообработке, водить большегрузные машины, экскаваторы.
Андрей с такими предубеждениями категорически не согласен и приводит свои доводы:
— А как же Дольче и Габбана? Армани? В парикмахерском искусстве опять же больших высот добиваются именно мужчины. Да и вообще, как ни странно, во многих профессиях, которые считаются женскими, мужики проявляют себя более ярко, к нам больше доверия. Вот хороший пример: самый известный педагог у нас кто? Антон Макаренко!
За концертными костюмами вставали в очередь
Вскоре после начала своей карьеры Андрей влюбился и женился. В семье родился сын, которого отдали на бальные танцы. Тренеры и родители «бальников», зная, что он портной, буквально атаковали Андрея: на один номер понадобилось сшить концертные костюмы для мальчиков, на другой — для девочек, на третий — уже для обоих партнеров.
— Это было очень востребовано. А еще оказалось, что в нашем городе эта ниша никем не занята. Ну я ее и взял в оборот! Сначала, конечно, мне пришлось непросто. В новинку было рисовать вот эти театральные и танцевальные эскизы, мои грубые байкерские руки долго привыкали к новым нежным тканям, учился пришивать и клеить бисер, блестки. Но ничего невозможного нет. Теперь я уже легко справлюсь с таким заказом, — смеется Андрей.
Сейчас у портного свое ателье, в котором работают преимущественно женщины.
— Парни стали какие-то неусидчивые. Им надо всё и сразу. А в этой профессии такого не бывает, здесь нужны терпение и скрупулезный труд, — объясняет владелец мастерской.
Спустя годы у Андрея разросся вполне успешный бизнес, в котором помимо мастерской еще и магазин концертных тканей. Есть и именитые заказчики, например, труппа «Свободного балета Валерия Терёшкина», а еще цирковые и театральные коллективы, сельские и городские дома культуры, и даже клиенты из других регионов, которые пришли по рекомендациям.
— Сейчас я в свой коллектив набрал людей даже без профильного образования, — признается Андрей. — Для меня важно другое — желание творить, такое же, как когда-то было и у меня. Если я вижу у человека горящие глаза и искреннее желание шить, я его беру к себе.
«Мотоциклы — моя страсть»
Занимаясь любимым делом, которое приносит доход, Андрей никогда не забывал другую свою страсть — мотоциклы. В красноярской байкерской тусовке, где он давно уже свой, Андрея так и называют — Портной.
Несмотря на то что наш герой официально не состоит ни в одном байкерском клубе, он завсегдатай всех тематических фестивалей и «прохватов» (то есть байкерских заездов. — Прим. ред.). У мотоциклиста — два байка, которые он использует для разных целей. Чоппер, чтобы покататься по городу, и эндуро — для поездок за город и «прохватов» по бездорожью.
— Сидя на мотоцикле, я, конечно, выгляжу более брутально, чем за швейной машиной, но всё это ерунда. Тут у нас в сообществе полно творческих парней. А профессия вообще никак не определяет твои увлечения, — считает Портной. — У меня, кстати, и жена любит прокатиться, она музыкантом работает. И сын был любитель погонять до женитьбы, он у меня хореограф и режиссер-постановщик танцевальных номеров.
На мотоцикле Андрей много и с удовольствием путешествует. Не один раз отправлялся в мотопробег до озера Байкал.
— Путешествие на мотоцикле совершенно по-другому открывает мир. Оно ни с чем не сравнимо, здесь другая энергетика. И даже если я езжу на байке по городу по делам, я работу совмещаю с неимоверным удовольствием, потому что это не телепортация из точки А в точку Б, а тоже такое микропутешествие, — рассуждает байкер.
Кстати, байкерскую одежду Андрей совсем не шьет, даже по просьбам друзей:
— Я так скажу, ее выгоднее купить, чем сделать авторскую вещь. Потом ребята, когда сами оценивают все вложения и затраты, тут же отказываются. А вот починкой иногда занимаюсь. Всё-таки увлечение у нас опасное, падения неизбежны. Я после таких случаев множество курток и кожаных штанов залатал. Поэтому сам «топлю» за безопасное вождение и всем советую!