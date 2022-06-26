Байкер-портной: рассказываем историю модельера, который одинаково любит железо и стразы

В двенадцатилетнем возрасте у Андрея появился и первый мопед. А с 14 отец разрешил парню брать свой мотоцикл. Тогда семья много времени проводила в деревне и на ребенка за рулем там смотрели снисходительно.



— Я даже в какой-то школьный период своей жизни твердо решил стать трактористом. Настолько мне нравились большие, тяжелые машины. Я в 16 лет научился водить тракторы, хорошо в них разбирался, но судьба сложилась иначе, — говорит Андрей.