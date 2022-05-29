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«С охранниками я договорился». Как первоклассник открыл свою торговую точку

Юный художник продает картины, чтобы заработать на мечту

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Дима торгует на первом этаже ТЦ. Он стоит у входа, мимо пройти невозможно

Дима торгует на первом этаже ТЦ. Он стоит у входа, мимо пройти невозможно

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Дима Синицын — веселый, общительный первоклашка из Березовского Свердловской области. В его графике, помимо уроков и дополнительных секций, есть еще один пункт — сходить на работу. Вот уже месяц семилетний мальчишка продает картины в торговом центре. За это время маленький бизнесмен стал местной знаменитостью.

Торговая точка у Димы распложена на первом этаже большого ТЦ. Это его четвертое рабочее место. Сначала предпринимательскую деятельность мальчик пробовал развернуть у подъезда своего дома, но среди соседей не нашлось ценителей детской живописи. Тогда он перебрался на оживленную улицу, а параллельно с этим предлагал купить картины своим одноклассникам. Но торговля тоже не шла.

— Я решил, что пойду в торговый центр. Немного переживал, что не пустят, но потом подумал и с охранниками договорился. Здесь же торгуют вещами, я тоже торгую, меня не выгонят. Логично, — говорит юный бизнесмен. — Я здесь не то что стою целыми днями, бываю примерно по часу в день.

Ценники Дима пишет на стикерах от руки

Ценники Дима пишет на стикерах от руки

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Все картины продаются по 300 рублей

Все картины продаются по 300 рублей

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Рисунок на куртке юного бизнесмена — тоже его работа

Рисунок на куртке юного бизнесмена — тоже его работа

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Все работы Дима продает по триста рублей, и торг здесь не уместен, ведь каждая из картин ему дорога. Весь ассортимент для продажи мальчик рисует сам. Он уже два года занимается в художественной школе, к тому же Димина мама покупает рамки для холстов, их стоимость мальчик тоже закладывает в цену.

Наталья сначала была против бизнеса сына, но потом решила, что такой опыт может стать для него полезным.

— Перед тем, как он это придумал, мы заходили в торговый центр, и он попросил купить ему рацию, на что я ответила, что ее покупку я не закладывала в бюджет на этот месяц. Его, видимо, это не остановило, возникло желание заработать самому, — говорит мама Димы. — Это не первая попытка организовать бизнес. В прошлом году он решил у бабушки в саду продать морковь с грядки соседям. Буквально пару штук с разрешения бабушки... И продал.

За день удается продать от одной до трех картин

За день удается продать от одной до трех картин

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Многие покупатели фотографируются с автором картины на память. Юлия, например, купила у Димы морской пейзаж

Многие покупатели фотографируются с автором картины на память. Юлия, например, купила у Димы морской пейзаж

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Пока предпринимательская деятельность идет только в плюс. За месяц Дима заработал 8000 рублей и купил на эти деньги приставку «Денди» и колонку «Алиса». Успехи мальчишка теперь проявляет не только в рисовании, но и в математике, ведь ему каждый день приходится считать издержки и прибыль.

— Я считаю, сколько трачу на карандаши, на бумагу. Считаю, сколько картин у меня купили. Но это просто. Покупают две-три штуки в день. Это 600 или 900 рублей.

Картина «Одуванчики» пока в продаже

Картина «Одуванчики» пока в продаже

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Дима любит рисовать животных и мечтает купить собаку

Дима любит рисовать животных и мечтает купить собаку

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Вот таким юный художник видит блогера Влада А4

Вот таким юный художник видит блогера Влада А4

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Лучше всего, говорит Дима, ему удаются пейзажи. Их и берут хорошо. Но сейчас мальчик осваивает новый жанр: он учится рисовать лица людей и планирует сделать серию портретов известных блогеров. Пока в коллекции — только один Влад А4. Мечта у юного художника тоже нарисовалась новая.

— Я бы хотел купить собаку. Кошка у меня уже есть, а вот щенка нет. Мне нравится одна порода — золотистый ретривер. У него очень красивая шерсть, похожа на золотистую, — говорит Дима.

А вот и главная конкурентка — тоже первоклашка. Это одноклассница Димы

А вот и главная конкурентка — тоже первоклашка. Это одноклассница Димы

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Слухи о предпринимательских успехах Димы разошлись по всему городу. Вместе со славой к нему пришла и конкуренция. Одноклассники мальчика тоже решили подзаработать и косяком ходят в торговый центр со своими рисунками. В администрации Березовского уже подумывают устроить предприимчивым школьникам городскую выставку-продажу.

Дима едет с работы домой. Только посмотрите, какая у него балаклава!

Дима едет с работы домой. Только посмотрите, какая у него балаклава!

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Сам мальчишка в восторге от своего стиля одежды

Сам мальчишка в восторге от своего стиля одежды

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Дима — не первый ребенок, который пробует себя в бизнесе. Так, два года назад в Екатеринбурге пятиклассник продавал самодельные броши. Деньги он отправлял ровесникам в Южный Судан. Прибыли хватило, чтобы помочь десяти семьям.

А еще почитайте про жительницу Березовского, которую ребенок связал с бизнесом.

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