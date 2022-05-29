«С охранниками я договорился». Как первоклассник открыл свою торговую точку

Все работы Дима продает по триста рублей, и торг здесь не уместен, ведь каждая из картин ему дорога. Весь ассортимент для продажи мальчик рисует сам. Он уже два года занимается в художественной школе, к тому же Димина мама покупает рамки для холстов, их стоимость мальчик тоже закладывает в цену.



Наталья сначала была против бизнеса сына, но потом решила, что такой опыт может стать для него полезным.

— Перед тем, как он это придумал, мы заходили в торговый центр, и он попросил купить ему рацию, на что я ответила, что ее покупку я не закладывала в бюджет на этот месяц. Его, видимо, это не остановило, возникло желание заработать самому, — говорит мама Димы. — Это не первая попытка организовать бизнес. В прошлом году он решил у бабушки в саду продать морковь с грядки соседям. Буквально пару штук с разрешения бабушки... И продал.