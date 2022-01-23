«Прости, ты у меня жирная тушка». Откровения швеи о клиентах, которые считают каждую копейку

Сеть городских порталов продолжает рассказывать об изнанке профессий в рубрике «Что меня бесит». Сегодня нашей героиней стала девушка, которая занимается пошивом одежды на заказ.



Она рассказала о капризных клиентах и о том, почему изделие по индивидуальному заказу всегда будет дороже, чем вещи в популярных массмаркетах.



«А почему так дорого?»

Очень многие считают, что пошив — это же так легко! Порой я слышу от клиенток и даже от подруг: «Смотри, я нашла платьице, оно такое легкое-легкое, там всего лишь три шва. Двадцать минут — и оно готово. Сколько у тебя будет стоить пошив?» Я называю цену, причем достаточно невысокую, и начинается: «Ой, а почему так дорого?» В самых запущенных случаях говорю: «Ну так приходи ко мне, я тебе машинку свою выдам, ножницы и всё остальное. Раз, два — и сделаешь».

