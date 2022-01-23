«Прости, ты у меня жирная тушка». Откровения швеи о клиентах, которые считают каждую копейку

Сеть городских порталов продолжает рассказывать об изнанке профессий в рубрике «Что меня бесит». Сегодня нашей героиней стала девушка, которая занимается пошивом одежды на заказ.
Она рассказала о капризных клиентах и о том, почему изделие по индивидуальному заказу всегда будет дороже, чем вещи в популярных массмаркетах.
«А почему так дорого?»
Очень многие считают, что пошив — это же так легко! Порой я слышу от клиенток и даже от подруг: «Смотри, я нашла платьице, оно такое легкое-легкое, там всего лишь три шва. Двадцать минут — и оно готово. Сколько у тебя будет стоить пошив?» Я называю цену, причем достаточно невысокую, и начинается: «Ой, а почему так дорого?» В самых запущенных случаях говорю: «Ну так приходи ко мне, я тебе машинку свою выдам, ножницы и всё остальное. Раз, два — и сделаешь».
Был еще такой момент. Девушка прислала фотографию свадебного платья с комментарием: «Ну смотрите, это такая простая модель!» А ты видишь, что там идет нашивка цветов и вышивка бисером. То есть много ручной работы. Объясняю, что модель несложная, без корсета, но цена будет достаточно высокая. На удивленный вопрос приходится еще раз объяснять, что платье смотрится эффектно именно благодаря ручной работе, да и вещь получается от-кутюр.
Была и такая ситуация: одна девочка увидела в магазине красивое свадебное платье за
«Ты купи, а я доплачу»
Еще мои «любимые» заказы — это пошив курточек. Как-то раз девушка закупила ткани гораздо меньше, чем нужно на ее размер или на самую простую модель без всяких выкрутасов, приходит ко мне и говорит: «Я хочу такую курточку». Объясняю, что на ту модель, которую она мне показывает, ткани не хватает. «Ну как не хватает?! — удивляется она. — Ну я же померила». Тогда приходится показывать буквально на пальцах: «Давай посчитаем вместе: вот эти детали мне тоже надо как-то поместить». В итоге начинаю ломать голову, чтобы влезть в этот кусок ткани, покупаю дополнительную фурнитуру, которая и качеством, и внешним видом не хуже марочной. Делаю всё хорошо, куртка выглядит шикарно, как брендовая, и человек еще после этого ходит и всем рассказывает, что с нее много взяли.
Очень многие люди считают, что фурнитура (то есть кнопки, шнурки, пуговицы и молнии) должна входить в стоимость работы. Ок, тогда я начинаю накидывать на работу, и начинается та же песня: «А почему так дорого?» Ну посчитай, если я, например, шью тебе платье за 500 рублей, а у меня фурнитура выходит 300, то какой смысл работать за 200 рублей? Разница будет в качестве, во внешнем виде и так далее — а вдруг ты захочешь молнию с каким-то выкрутасиком? Вот и всё.
Или еще говорят: «Ты купи, а я тебе потом доплачу». А когда в итоге слышат стоимость, начинается возмущение: «Ну почему я должна столько платить?» Иногда я хочу сказать, что я еще не включила в стоимость амортизацию ног, я ведь не один магазин обегала, не один день на поиск потратила. Они считают, что это нормально: я ведь же гуляла!
Бывает, говорят: вот я видела в интернете, что эта куртка стоит 1500 рублей, а у тебя с пошивом, тканью и фурнитурой выходит 2500 рублей. Я отвечаю: «Пожалуйста, заказывай в интернете» — и слышу: «Там нет моего размера и цвета». Ну прямо по классике: а у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами? В итоге находим вместе ссылку с нужной курткой, но стоит она гораздо больше, чем пошив. «Нет, я хочу за эту цену, но вот эту красненькую». — «Без проблем, жди, когда там сделают скидки». — «Нет, я хочу сейчас».
«Ты просто не умеешь шить!»
«Люблю» девушек, которые очень высокого мнения о своей фигуре. Они находят картинки, где модель с хорошими данными: выраженной грудью, тонкой талией, бедрами — и показывают: хочу такую блузку, хочу такую юбку. Но у заказчицы фигура немного шароподобная: талия есть, но она примерно наравне с попой или грудью, и выбранная модель ей просто не подходит! А ты пытаешься культурно ей это объяснить. В ответ слышу: «Ну а на ней же сидит, она же тоже не худенькая?»
Или присылают фото, где стоит тощая дама
Иногда у меня не получается переубедить заказчика, и когда уже финишная примерка, девушка надевает вещь и говорит: «Вот смотри, как на этой девочке сидит и как на мне. Ты просто не умеешь шить». Сижу и думаю: «Твою мать, зачем я вообще взялась это делать? Надо было сразу отказаться».
«Сломать голову и клиента не обидеть»
Часто бывает, например, что заказчик кидает фотографию шелкового платья, и я объясняю, что на эту модель надо сатин или шелк, стоить это будет столько-то и столько-то. Девушка сама идет выбирает ткань и приносит мне шифон. Объясняю, что теперь ей придется докупить подклад, чтобы платье не просвечивало. И встречаюсь с круглыми глазами: «А зачем?»
Я говорю ей: «Ну смотри, если накинуть на тебя шифон, платье будет прозрачным». Ей это не нравится. При обсуждении модели мы решили, что материал будет плотный, то есть шифон не подходит: он не будет держать, например, рукав, а держать будет органза. В итоге тебе нужно как-то сломать голову, чтобы и клиент был доволен, и себя не обидеть. Бывает очень забавно.
СЮЖЕТ
Или другая ситуация: приносит девушка пальто из магазина, марочное, например, за 500 долларов. Чтобы его подогнать без заломов и посадить на красивую фигуру, нужно почти полностью распороть вещь и потом ее собрать. Объясняю заказчице, что работа выйдет ей в 4000 рублей, но цена ее не устраивает совсем: «Но вот на фабрике…» Говорю: «А почему тогда ты его на себя не купила сразу идеально подходящим? Значит, носи такое, какое есть». В итоге решение находим, но порой общаться с людьми ох как тяжело!
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