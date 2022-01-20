Кого в Новосибирске переводят на удаленку после призыва Мишустина — НГС опросил работодателей

18 января премьер-министр России Михаил Мишустин призвал российские компании отправить сотрудников на удаленку. Заявление прозвучало на совещании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с COVID-19.



— Хочу обратить внимание, что на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому числу госпитализированных больных. А именно госпитализация сегодня — это основной показатель опасности вируса, — заявил Мишустин. — Пока мы не наблюдаем такой доли тяжелых случаев болезни, как в ситуации с «дельтой». Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий.



Из-за очередной волны решили даже перенести Российский инвестиционный форум с февраля на более поздний срок, пока не улучшится эпидемиологическая обстановка. Также премьер-министр России предупредил мэров и губернаторов о том, что нужно уже придумывать план к приходу очередной волны, чтобы защитить население.



Власти Новосибирской области считают, что пока действующие меры адекватны, но в случае чего оперативно отреагируют. Что касается работодателей, которым посоветовали удаленку, многие на ней до сих пор, а формат работы меняют в зависимости от обстоятельств.

