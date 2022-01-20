Кого в Новосибирске переводят на удаленку после призыва Мишустина — НГС опросил работодателей

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал компании переводить сотрудников на удаленный режим работы из-за очередной волны распространения коронавируса. Премьер сказал, что пока неясно, как себя поведет новый штамм, и нужно приготовиться к любому развитию событий. За два года пандемии мы уже привыкли к удаленке — то возвращаемся в офис, то снова уходим. Некоторые компании перешли на гибридный формат работы уже вне зависимости от волн ковида: мобильно, современно, не так затратно. НГС узнал, в каких компаниях сотрудники работают в прежнем режиме, а кто решил снова уйти из офиса.
18 января премьер-министр России Михаил Мишустин призвал российские компании отправить сотрудников на удаленку. Заявление прозвучало на совещании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
— Хочу обратить внимание, что на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому числу госпитализированных больных. А именно госпитализация сегодня — это основной показатель опасности вируса, — заявил Мишустин. — Пока мы не наблюдаем такой доли тяжелых случаев болезни, как в ситуации с «дельтой». Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий.
Из-за очередной волны решили даже перенести Российский инвестиционный форум с февраля на более поздний срок, пока не улучшится эпидемиологическая обстановка. Также премьер-министр России предупредил мэров и губернаторов о том, что нужно уже придумывать план к приходу очередной волны, чтобы защитить население.
Власти Новосибирской области считают, что пока действующие меры адекватны, но в случае чего оперативно отреагируют. Что касается работодателей, которым посоветовали удаленку, многие на ней до сих пор, а формат работы меняют в зависимости от обстоятельств.
— Мы внимательно следим за развитием ситуации в регионе и ориентируемся на решения и рекомендации региональных органов власти. Здоровье наших сотрудников и клиентов — безусловный приоритет, — ответили в пресс-службе банка ВТБ. — В настоящее время большинство сотрудников ВТБ в Новосибирской области работает в обычном режиме с соблюдением необходимых санитарных норм. В случае необходимости мы готовы оперативно перевести требуемое число сотрудников на удаленный режим работы.
В компании МТС рассказали, что не отменяли мероприятий, направленных на профилактику коронавируса, которые ввели еще с начала пандемии.
— На полной дистанционной работе остаются сотрудники из группы риска (по возрасту и хроническим заболеваниям), остальные работают в гибридном формате. Службы, деятельность которых ведется 24/7, работают в прежнем режиме, — ответили в центре по связям с общественностью филиала ПАО «МТС» в Новосибирской области. — Посещать офис можно только с условием соблюдения социальной дистанции, всех мер безопасности и регулярной сдачи ПЦР-тестов.
В пресс-службе мобильного оператора подчеркнули, что эпидемиологическую обстановку удается хорошо контролировать внутри компании. Делают это с помощью собственного системного решения, которое позволяет мониторить случаи контакта с COVID-19, информацию о вакцинации и результатах тестирований. Кроме того, следят за посещаемостью, загрузкой офисов и наличием защитных средств.
В компании «Зарплата.ру» пока нет требований о полном переводе сотрудников на удаленную работу.
— Но мы будем строго следить за эпидемиологической ситуацией. При негативном развитии событий и рисках для сотрудников переведем команды на удаленный режим работы, — пояснили в «Зарплата.ру».
На решение местных властей будут ориентироваться и в компании «МегаФон».
— Мы будем следить за эпидемиологической ситуацией, распоряжениями региональных властей и принимать решение. Высокий уровень вакцинации сотрудников в «МегаФоне» и соблюдение всех мер безопасности позволяют снизить риски заболеваемости в офисе, — ответили на вопрос о переходе на удаленку в пресс-службе ПАО «МегаФон».
В Сбербанке с начала пандемии организовали штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Сейчас в удаленном режиме работают все беременные сотрудницы. Остальных будут переводить на удаленку по мере необходимости.
— В настоящее время мы не наблюдаем критического роста количества заболевших сотрудников — на площадках банка регулярно проходит вакцинация и ревакцинация как для наших коллег, так и для членов их семей. Вакцинировано уже более 90% сотрудников в Новосибирске, — ответили в пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк». — Сибирский банк внимательно следит за изменением эпидемиологической обстановки в регионе и в случае необходимости готов отправить на удаленный режим работы до 20% сотрудников.
В Сбербанке отметили, что больничный для сотрудников, перенесших коронавирусную инфекцию, компания оплачивает полностью. Кроме того, все сотрудники регулярно проходят тестирование — с 24 января его будут проводить еженедельно.
НГС спросил у читателей, будут ли их переводить на удаленный режим работы. Большинство ответило, что пока нет, при этом люди готовы и даже говорят, что обрадуются: «Фиг, нам сказали, что нас это не касается», «Да, еще в марте 2020-го перевели, чему я очень рада», «Уже год на удаленке сидим, даже проще стало».
По данным «HeadHunterСибирь», за 2021 год по Новосибирской области было 11,9 тысячи вакансий с удаленным форматом занятости. Это 6% от всех вакансий, размещенных в регионе. Причем к концу года их доля выросла до 7%. Для сравнения: в СФО средний показатель — 5%.
Руководитель пресс-службы «HeadHunterСибирь» Лилия Эсауленко назвала пятерку профессиональных сфер, где больше всего сотрудников на удаленке: на первом месте — информационные технологии (55%), на втором — продажи (18%), третью строчку заняла сфера маркетинга, рекламы и PR (12%). Административный персонал — 11%. Столько же на удаленке среди начинающих специалистов и студентов.
— Начинающие специалисты, а это самая лояльная аудитория для удаленки, у молодых очень высокая заинтересованность в дистанционном формате работы. Те работодатели, которые будут предлагать молодым специалистам удаленку, будут выигрывать конкуренцию за кадры, — отметила Лилия Эсауленко.
Кстати, тем, кого переводят на удаленку, будет полезно почитать нашу памятку: как общаться с руководством, сколько будут платить и как следит руководство за дистанционной работой. На днях НГС выпустил подробный обзор о тенденциях на рынке труда в 2022 году.