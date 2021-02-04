Электромонтер и маркшейдер: на какие «мужские» работы претендуют новосибирские женщины

Эксперты выяснили, какие «мужские» работы привлекают женщин из Новосибирской области.
— С 1 января 2021 года в России был сокращен список работ, недоступных женщинам, с 456 до 100 позиций. Теперь женщинам можно садиться за руль самосвалов, КАМАЗов и фур, работать трактористами, машинистами электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, сантехниками, — напомнили аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников Headhunter Сибирь.
Специалисты посмотрели, на должности в каких «мужских» сферах, в том числе и доступных прежде, женщины подают резюме. По данным базы hh.ru, в январе в профобласти «Производство и сельское хозяйство» 26% резюме от общего числа соискателей было открыто женщинами. Среди них есть «начальник производственного участка», «мастер участка», «начальник цеха», «инженер-механик». Кроме того, есть резюме на должность «производственного директора», соискатель указала, что руководила агрохолдингом с оборотом свыше
В IT-сфере пока работает больше мужчин — в Новосибирской области доля женщин, которые строят карьеру в информационных технологиях, составляет лишь 26%. Женщины чаще выбирают должности контент-менеджеров, тестировщиков, верстальщиков, но есть и те, кто рассматривает работу «Frontend-разработчика», «руководителя QA-отдела», сообщили аналитики Headhunter Сибирь.
В сферу добычи сырья по-прежнему чаще идут мужчины, но на сегодняшний день уже около 100 женщин (11%) готовы занять должность «маркшейдера» (горный инженер, техник), «инженера по добыче», «ведущего инженера по бурению», «начальника склада взрывчатых веществ», а также «главного обогатителя». В резюме на эти вакансии женщины пишут, что имеют опыт технического руководства предприятием по добыче и переработке золотосодержащей руды.
Также, по данным Headhunter Сибирь, женщины охотно интересуются вакансиями в сфере «Рабочий персонал». В прошлом году, отмечают аналитики, в этой традиционно мужской сфере был дефицит кадров.
— Сейчас в Новосибирской области соотношение мужских и женских резюме на должности из данной профсферы — 83% и 17% соответственно. Женщины претендуют на позиции «электромонтера», «столяра», «слесаря механосборочных работ», «сварщика пластмасс», «машиниста мостового козлового крана», «монтажник РЭА и приборов» и даже «слесаря по ремонту подвижного состава». Например, есть кандидат, которая проработала
Две женщины претендуют на работу моряком. Одна из соискательниц «вязала и таскала кранцы, участвовала в отшвартовке, разгрузке и погрузке продуктов на судно». В своем резюме она рассказала, что трудолюбива, быстро обучается, не конфликтная, «имеет корочки вахтенного матроса и корочки водолаза».
В прошлом году НГС рассказывал, как изменятся правила приема на работу женщин и какие профессии пока остаются мужскими. Здесь вы можете почитать историю женщины, которая работает «трезвым водителем».