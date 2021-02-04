Электромонтер и маркшейдер: на какие «мужские» работы претендуют новосибирские женщины

Эксперты выяснили, какие «мужские» работы привлекают женщин из Новосибирской области.



— С 1 января 2021 года в России был сокращен список работ, недоступных женщинам, с 456 до 100 позиций. Теперь женщинам можно садиться за руль самосвалов, КАМАЗов и фур, работать трактористами, машинистами электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, сантехниками, — напомнили аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников Headhunter Сибирь.

