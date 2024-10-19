«Ушел гулять и не вернулся»: в Новосибирске пропал 9-летний мальчик с самокатом

В Кировском районе Новосибирска пропал 9-летний Гуляев Руслан. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», ребенок исчез в пятницу, 18 октября.
— 18 октября 2024 года ушел гулять и не вернулся, — сказано в сообщении.
Рост мальчика составляет 130 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие. Парень был одет в синюю ветровку с капюшоном, серые штаны, оранжевые футбольные бутсы, с собой у него черный самокат.
Новосибирцев просят сообщать любую информацию о мальчике по телефону горячей линии 8(800)-700-54-52 или по номеру 112.
В начале октября в Новосибирске пропала 17-летняя девушка. Ее местонахождение неизвестно с 4 октября.