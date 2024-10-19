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Происшествия «Ушел гулять и не вернулся»: в Новосибирске пропал 9-летний мальчик с самокатом

«Ушел гулять и не вернулся»: в Новосибирске пропал 9-летний мальчик с самокатом

Ребенок исчез в Кировском районе

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4 комментария

Мальчик пропал 18 октября

В Кировском районе Новосибирска пропал 9-летний Гуляев Руслан. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», ребенок исчез в пятницу, 18 октября.

— 18 октября 2024 года ушел гулять и не вернулся, — сказано в сообщении.

Рост мальчика составляет 130 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие. Парень был одет в синюю ветровку с капюшоном, серые штаны, оранжевые футбольные бутсы, с собой у него черный самокат.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о мальчике по телефону горячей линии 8(800)-700-54-52 или по номеру 112.

У парня был с собой черный самокат

В начале октября в Новосибирске пропала 17-летняя девушка. Ее местонахождение неизвестно с 4 октября.

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Комментарии
4
Гость
8 минут
🔥 РEзульTаты СВO за 12-18 октября от которых кривятся и веют фикалями остатки прозападной публики (2%) - 1) ВКС выполнили 36 массовых обработок сотен объектов 2) Oсвобождены 5 населённых пунктов 👍🎉 3) Oтбиты 114 🥩-атак каkл0-жыв0тныxx 4) Заминусовано - >15495* украинских 🐷🐷 5) Взято в плен - 48 боевиков 6) Pазбито >481* ед. боевой и авто техники, 7) Ликвидировано - 48 полевых складов боеприпасов, 8) Сбито ПВО - 374 БПЛА, 29 реакт. снарядов, 2 ракеты и 2 авиабомбы *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС по тылам противника - 🔸 Желаю новых ратных подвигов 3ащитникам нашей Родины! 👍 - По мере развития успехов ВС РФ, судьба IIIkyLlъ-пPOБлyaDeй всё печальней, БEЖАTЬ из страны или продолжать изворачиваться, стараясь как-то BЫЖИТЬ после содеянного. Однако, не стоит давать им никакой надежды. 🔸 Встретил где Гор*Портального Чужого, оTпI3Dи инагента от души! 👊🤪💀 Помни, возмездие врагам не наказуемо и даже почётно! 👍 sg
Гость
8 минут
Его самокат угнал 🤭
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