«Ушел гулять и не вернулся»: в Новосибирске пропал 9-летний мальчик с самокатом

Мальчик пропал 18 октября Источник: «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», Александр Ощепков / NGS.RU











В Кировском районе Новосибирска пропал 9-летний Гуляев Руслан. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», ребенок исчез в пятницу, 18 октября.

— 18 октября 2024 года ушел гулять и не вернулся, — сказано в сообщении.

Рост мальчика составляет 130 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие. Парень был одет в синюю ветровку с капюшоном, серые штаны, оранжевые футбольные бутсы, с собой у него черный самокат.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о мальчике по телефону горячей линии 8(800)-700-54-52 или по номеру 112.

У парня был с собой черный самокат Источник: «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте»









