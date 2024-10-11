Была одета во всё черное: в Новосибирске разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

Подростка не могут найти с пятницы Источник: lizaalert.org / Александр Ощепков / NGS.RU











В Ленинском районе Новосибирска пропала 17-летняя Сусанна Ирисова. Об этом сообщили в группе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Местонахождение подростка неизвестно с 4 октября.

Как написано в ориентировке, рост девушки — 160 сантиметров, телосложение нормальное, глаза и волосы черные. Предположительно была одета в черный спортивный костюм, черную водолазку, черные кроссовки и черную кепку. С собой была черная сумка.

Если вам что-то известно о пропавшей, то волонтеры просят позвонить по номерам 112 или 8 800 700–54–52.

В Сочи больше недели ищут 35-летнюю Кристину Кожевникову. Она больше известна как модель Кристина Рэй.