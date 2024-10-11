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Происшествия Была одета во всё черное: в Новосибирске разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

Была одета во всё черное: в Новосибирске разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

Поиски идут с 4 октября

3 839
14 комментариев

Подростка не могут найти с пятницы

В Ленинском районе Новосибирска пропала 17-летняя Сусанна Ирисова. Об этом сообщили в группе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Местонахождение подростка неизвестно с 4 октября.

Как написано в ориентировке, рост девушки — 160 сантиметров, телосложение нормальное, глаза и волосы черные. Предположительно была одета в черный спортивный костюм, черную водолазку, черные кроссовки и черную кепку. С собой была черная сумка.

Если вам что-то известно о пропавшей, то волонтеры просят позвонить по номерам 112 или 8 800 7005452.

В Сочи больше недели ищут 35-летнюю Кристину Кожевникову. Она больше известна как модель Кристина Рэй.

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По словам волонтеров «ЛизаАлерт», девушка вышла из дома и пропала. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

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Комментарии
14
Гость
41 минута
Какое дно.... Три косяка в одном предложении... Как написано в ориентировки, рост девушки160 сантиметров, телосложение нормально, глаза и волосы черные. Кровь из глаз
Коляныч 2.0
1 час
Атмосферная картинка. Как в фильме Мгла по Стивену Кингу.
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