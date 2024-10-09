В Сочи пропала модель с «самыми большими губами в России»: новости 9 октября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 октября.
В Сочи пропала Кристина Рэй
В Сочи больше недели ищут 35-летнюю Кристину Кожевникову. Она больше известна как модель Кристина Рэй.
Девушка перестала выходить на связь в конце сентября. Поиски ведут полиция и волонтеры.
Кристина прославилась благодаря большим губам, которые сделала более 10 лет назад и попала с ними в Книгу рекордов Гиннесса. Ради результата она прошла через 100 инъекций.
В 2019 году Рэй убрала «самые большие губы в России», а вместе с ними — рога-импланты и брови.
— Довольно грустно прославиться на весь мир только одной частью своего тела. Если вы думаете, что именно к такому успеху я шла, то это не так. Лучше вообще не иметь никакой славы, чем прославиться такой шляпой.
И сделаны губы были не для этой цели, а только исключительно ради моих личных загонов и тараканов, завязанных на жестких детских психотравмах, — объяснила Рэй.
Через полгода модель снова увеличила себе губы, но уже не так сильно.
Ураган «Милтон»
На США движется сильнейший ураган в истории — «Милтон». Всего в зоне возможного поражения живут 12 миллионов человек. Миллионы уже эвакуируют. На местных заправках заканчивается топливо.
Сам шторм видно из космоса. Как отмечают синоптики, стихия меняет направление и может настигнуть даже те места, которые считались безопасными.
Часть урагана уже задела Мексику. Мы отдельно собирали кадры разрушений.
Блокировка Discord
Вслед за Россией Discord заблокировали в Турции. В компании сообщили, что разбираются в ситуации.
Депутат Александр Хинштейн сказал, что у сервиса есть шанс на разблокировку. Для этого он должен удалить часть материалов и обеспечить авторизацию пользователей.
По данным Хинштейна, Роскомнадзор потребовал Discord Inc удалить более 1000 материалов. Речь идет о призывах к экстремизму, пропаганде ЛГБТ*, детской порнографии, вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывах к самоубийству, пронаркотическом контенте.
* В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.
Силовика в Челябинске задержали с погоней и перестрелкой
В Челябинске задержали начальника отдела центра «Э» по региону. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ.
Его подозревают в получении взятки. Как удалось выяснить 74.RU сразу из нескольких источников, полицейского вели до передачи денег.
Когда «сделка» была совершена, подозреваемый увидел сотрудников ФСБ и попытался скрыться. В результате погони его задержали.
Свидетелями погони стали десятки горожан. От выстрелов никто не пострадал.
По предварительным данным, сотрудника обвиняют в получении нескольких миллионов. За эти деньги он обещал решить вопрос по уголовному делу. Теперь расследование начато в отношении его. Не исключено, что ему инкриминируют мошенничество, а не взятку, поскольку он не мог влиять на итог дела.
Другие новости
Минобороны отчиталось об освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Это деревня Новая Сорочина и хутор Покровский;
Литва установила «зубы дракона» на мостах, ведущих в Россию. Также на них протянули колючую проволоку с режущими лезвиями. Министр обороны Литвы объяснил, что эти преграды нужны для замедления военной техники;
в Феодосии продолжается пожар на нефтебазе. Из зоны ЧС эвакуировали более 1000 человек, борьба с пожаром идет уже три дня.