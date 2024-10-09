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Страна и мир обзор В Сочи пропала модель с «самыми большими губами в России»: новости 9 октября

В Сочи пропала модель с «самыми большими губами в России»: новости 9 октября

Что произошло за сутки

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6 комментариев

Такой Кристину запомнили многие россияне

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 октября.

В Сочи пропала Кристина Рэй

В Сочи больше недели ищут 35-летнюю Кристину Кожевникову. Она больше известна как модель Кристина Рэй.

Девушка перестала выходить на связь в конце сентября. Поиски ведут полиция и волонтеры.

Ориентировка на поиски Кристины

Кристина прославилась благодаря большим губам, которые сделала более 10 лет назад и попала с ними в Книгу рекордов Гиннесса. Ради результата она прошла через 100 инъекций.

В 2019 году Рэй убрала «самые большие губы в России», а вместе с ними — рога-импланты и брови.

В последнее время Кристина выглядела как обычная девушка

— Довольно грустно прославиться на весь мир только одной частью своего тела. Если вы думаете, что именно к такому успеху я шла, то это не так. Лучше вообще не иметь никакой славы, чем прославиться такой шляпой.

И сделаны губы были не для этой цели, а только исключительно ради моих личных загонов и тараканов, завязанных на жестких детских психотравмах, — объяснила Рэй.

Через полгода модель снова увеличила себе губы, но уже не так сильно.

Ураган «Милтон»

На США движется сильнейший ураган в истории — «Милтон». Всего в зоне возможного поражения живут 12 миллионов человек. Миллионы уже эвакуируют. На местных заправках заканчивается топливо.

Сам шторм видно из космоса. Как отмечают синоптики, стихия меняет направление и может настигнуть даже те места, которые считались безопасными.

Свежий снимок урагана

Часть урагана уже задела Мексику. Мы отдельно собирали кадры разрушений.

Блокировка Discord

Вслед за Россией Discord заблокировали в Турции. В компании сообщили, что разбираются в ситуации.

Депутат Александр Хинштейн сказал, что у сервиса есть шанс на разблокировку. Для этого он должен удалить часть материалов и обеспечить авторизацию пользователей.

По данным Хинштейна, Роскомнадзор потребовал Discord Inc удалить более 1000 материалов. Речь идет о призывах к экстремизму, пропаганде ЛГБТ*, детской порнографии, вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывах к самоубийству, пронаркотическом контенте.

* В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

Силовика в Челябинске задержали с погоней и перестрелкой

В Челябинске задержали начальника отдела центра «Э» по региону. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ.

Его подозревают в получении взятки. Как удалось выяснить 74.RU сразу из нескольких источников, полицейского вели до передачи денег.

Видео с места событий

Когда «сделка» была совершена, подозреваемый увидел сотрудников ФСБ и попытался скрыться. В результате погони его задержали.

Свидетелями погони стали десятки горожан. От выстрелов никто не пострадал.

По предварительным данным, сотрудника обвиняют в получении нескольких миллионов. За эти деньги он обещал решить вопрос по уголовному делу. Теперь расследование начато в отношении его. Не исключено, что ему инкриминируют мошенничество, а не взятку, поскольку он не мог влиять на итог дела.

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Комментарии
6
Гость
29 минут
Представляю, как она этими губами мины ищет :)))
Гость
17 минут
Крыся Лучик 😁
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