Главе Ордынского района внесли представление из-за мышьяка в воде — вещество нашли в трех деревнях

Каждому из жителей ежедневно подвозят минимум по три литра воды в день Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку после обнаружения мышьяка в воде в трёх деревнях Новосибирской области. Главе Ордынского района и директору МУП «ЕУК ЖКХ» внесли представление.

Речь идёт о деревнях Березовка, Верх-Чик и Нижний Чик. Как рассказывала НГС директор ресурсоснабжающей организации МУП «ЕУК ЖКХ» Ольга Желнина, мышьяк в воде обнаружили 4 октября. С 5 октября для жителей привозили питьевую воду.

Первый заместитель главы администрации Ордынского района Юрий Краус в разговоре с редакцией отмечал, что сказать, когда проблема будет решена, сложно. Администрация, по его словам, предпринимает меры по улучшению ситуации.

Корреспондент НГС отправлял запрос в управление Роспотребнадзора по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В управлении ответили, что сейчас проводят проверку совместно с сотрудниками прокуратуры. В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области НГС сообщили, что ведомство внесло представления главе Ордынского района и директору МУП «ЕУК ЖКХ».

Сейчас представления находятся на рассмотрении. НГС попытался узнать у ресурсоснабжающей организации о текущей ситуации в деревнях, но на звонки корреспондента никто не ответил.