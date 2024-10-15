Главе Ордынского района внесли представление из-за мышьяка в воде — вещество нашли в трех деревнях

Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку после обнаружения мышьяка в воде в трёх деревнях Новосибирской области. Главе Ордынского района и директору МУП «ЕУК ЖКХ» внесли представление.
Речь идёт о деревнях Березовка, Верх-Чик и Нижний Чик. Как рассказывала НГС директор ресурсоснабжающей организации МУП «ЕУК ЖКХ» Ольга Желнина, мышьяк в воде обнаружили 4 октября. С 5 октября для жителей привозили питьевую воду.
Первый заместитель главы администрации Ордынского района Юрий Краус в разговоре с редакцией отмечал, что сказать, когда проблема будет решена, сложно. Администрация, по его словам, предпринимает меры по улучшению ситуации.
Корреспондент НГС отправлял запрос в управление Роспотребнадзора по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В управлении ответили, что сейчас проводят проверку совместно с сотрудниками прокуратуры. В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области НГС сообщили, что ведомство внесло представления главе Ордынского района и директору МУП «ЕУК ЖКХ».
Сейчас представления находятся на рассмотрении. НГС попытался узнать у ресурсоснабжающей организации о текущей ситуации в деревнях, но на звонки корреспондента никто не ответил.
Ранее НГС писал о том, как в новосибирском селе ввели режим ЧС из-за мышьяка в воде.