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Происшествия Главе Ордынского района внесли представление из-за мышьяка в воде — вещество нашли в трех деревнях

Главе Ордынского района внесли представление из-за мышьяка в воде — вещество нашли в трех деревнях

В Новосибирской области начали проверку из-за мышьяка в воде в трех деревнях

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9 комментариев

Каждому из жителей ежедневно подвозят минимум по три литра воды в день

Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку после обнаружения мышьяка в воде в трёх деревнях Новосибирской области. Главе Ордынского района и директору МУП «ЕУК ЖКХ» внесли представление.

Речь идёт о деревнях Березовка, Верх-Чик и Нижний Чик. Как рассказывала НГС директор ресурсоснабжающей организации МУП «ЕУК ЖКХ» Ольга Желнина, мышьяк в воде обнаружили 4 октября. С 5 октября для жителей привозили питьевую воду.

Первый заместитель главы администрации Ордынского района Юрий Краус в разговоре с редакцией отмечал, что сказать, когда проблема будет решена, сложно. Администрация, по его словам, предпринимает меры по улучшению ситуации.

Корреспондент НГС отправлял запрос в управление Роспотребнадзора по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В управлении ответили, что сейчас проводят проверку совместно с сотрудниками прокуратуры. В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области НГС сообщили, что ведомство внесло представления главе Ордынского района и директору МУП «ЕУК ЖКХ».

Сейчас представления находятся на рассмотрении. НГС попытался узнать у ресурсоснабжающей организации о текущей ситуации в деревнях, но на звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее НГС писал о том, как в новосибирском селе ввели режим ЧС из-за мышьяка в воде.

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Новосибирская область Мышьяк в воде Инцидент Прокуратура Роспотребнадзор
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Комментарии
9
Простой сибиряк
24 минуты
сказать, когда проблема будет решена, сложно, Решить просто - 1. мышьяка не будет 2. мышьяк будет, сделать ничего не можем
Гость
25 минут
Во всех деревнях НСО оборудованы системы фильтрации воды. Эта вода с мышьяком из этой системы? Ничего не понятно, откуда брали пробы?
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