«Превышение в воде показателя мышьяка»: в новосибирском селе ввели режим ЧС

С 13 августа в селе приостановили водоснабжение 274 частных домов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации в селе Целинное. Из-за превышения концентрации показателя мышьяка в воде там приостановили водоснабжение.



Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Коченевского района. Вопрос отключения подачи водоснабжения в селе обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.



— В ходе заседания были приняты следующие решения: ввести режим ЧС на территории села Целинного, — сказано в сообщении.



Кроме того, специалисты решили провести дополнительную независимую экспертизу повторных проб воды. Для местных жителей продолжат подвоз питьевой воды.



На сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщается, что с 13 августа в селе приостановили водоснабжение 274 частных домов, в которых проживают 573 человека, и 4 социально-значимых объектов, в том числе ФАП и Дом милосердия.



— Причина — превышение ПДК (предельно допустимая концентрация, — прим.ред) в питьевой воде показателя мышьяка от 3,6 до 4,5 раза. Силами администрации и МУП ЕРЦ организован подвоз воды два раза в сутки, — сказано в сообщении.



12 августа стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем качестве питьевой воды, поставляемой жителям села. Как сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по региону, его завели по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



По данным следствия, сотрудники муниципального предприятия Коченевского района, которые оказывали услуги по предоставлению холодного водоснабжения в селе, с 2020 года не проводили контроль качества воды.



— В результате проведенных в 2024 году лабораторных исследований питьевой воды установлено не соответствие ее требованиям СанПин. Подача воды из центрального водопровода запрещена, жителям организован подвоз воды, — объяснили в ведомстве.