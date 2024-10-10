В Новосибирской области в воде нашли мышьяк — пострадали три населенных пункта

Каждый из жителей получает в день минимум по 3 литра воды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В трёх деревнях Ордынского района Новосибирской области в воде обнаружили мышьяк. Для местных жителей организовали подвоз воды.

— В деревне Березовка в воде обнаружили мышьяк, теперь школа и детский сад, а также местные жители, остались без питьевой воды, им привозят воду по три литра на человека, но ведь этого мало. Покупаем воду в магазинах, — рассказала читательница НГС.

Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в администрации Березовского сельсовета, но отметили, что вопросы по этому поводу нужно задавать сотрудникам ЖКХ.

Директор МУП «ЕУК ЖКХ» Ольга Желнина рассказала, что мышьяк в воде обнаружили 4 октября — подвоз воды жителям и в учреждения осуществляется с 5 октября.

— Подвоз воды, помимо Березовки, осуществляем в деревни Верх-Чик и Малый Чик. Подвозим на человека по 3 литра минимум, — объяснила Ольга Желнина.

Первый заместитель главы администрации Ордынского района Юрий Краус в разговоре с НГС отметил, что сказать, когда проблема будет решена, сложно. Администрация, по его словам, предпринимает меры по улучшению ситуации.

— Когда будет снижена концентрация мышьяка в воде — никто этого не может прогнозировать. Мы подвозим воду и планируем закупить оборудование для образовательных организаций, которое снижает до нормы или вообще убирает концентрацию мышьяка в воде, — объяснил Юрий Краус.

НГС отправил запрос в управление Роспотребнадзора по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.