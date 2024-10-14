«Подпрыгивал дом»: сибирячка сняла взрыв из окна — на видео попали убегающие дети

Кадры опубликовали в соцсетях Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»











Жительница Новосибирска заявила о группе подростков, которые устроили несколько взрывов в частном секторе. Кадры произошедшего опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Взрывы были такой силы, что дребезжали окна, подпрыгивал дом, — сообщили в группе со ссылкой на сибирячку.

По словам женщины, инцидент произошел 14 октября в частном секторе Октябрьского района. На кадрах видно человека, который находится на возвышении. Спустя время он пускается в бега, а на месте, где он ранее стоял, происходит взрыв.

Сибирячка сняла неизвестных на видео Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

На видео отчетливо слышен громкий звук — в результате произошедшего поднимается дым, а вниз падает земля. Судя по кадрам, на месте находились четыре человека. За их спинами заметны многоэтажные дома.

В сообщении сказано, что на место вызвали полицию. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, поступали ли сообщения о происшествии в ведомство.