«Подпрыгивал дом»: сибирячка сняла взрыв из окна — на видео попали убегающие дети

Жительница Новосибирска заявила о группе подростков, которые устроили несколько взрывов в частном секторе. Кадры произошедшего опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Взрывы были такой силы, что дребезжали окна, подпрыгивал дом, — сообщили в группе со ссылкой на сибирячку.
По словам женщины, инцидент произошел 14 октября в частном секторе Октябрьского района. На кадрах видно человека, который находится на возвышении. Спустя время он пускается в бега, а на месте, где он ранее стоял, происходит взрыв.
На видео отчетливо слышен громкий звук — в результате произошедшего поднимается дым, а вниз падает земля. Судя по кадрам, на месте находились четыре человека. За их спинами заметны многоэтажные дома.
В сообщении сказано, что на место вызвали полицию. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, поступали ли сообщения о происшествии в ведомство.
Недавно в Октябрьском районе на Плющихинском жилмассиве жителей напугал звук взрыва. Из-за происшествия у некоторых машин сработала сигнализация.