НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

с-в.

 750мм 46%
Подробнее
8 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51

Автомобилисты побросали машины у остановки на Родниках

Дом сползает в реку
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Репортаж из нового трамвая
Новости в Telegram
Происшествия «Тойота Марк II» влетела в отбойник на Чуйском тракте — видео с обломками машины

«Тойота Марк II» влетела в отбойник на Чуйском тракте — видео с обломками машины

Авария произошла в Искитимском районе

2 244
15 комментариев

Судя по снимкам, на месте работали сотрудники Госавтоинспекции

11 октября в Новосибирской области на трассе столкнулись два автомобиля. Перед аварией одна из машин врезалась в ограждение, сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» со ссылкой на подписчика.

Авария произошла на трассе Р-256 «Чуйский тракт». По данным соцсетей, речь идет об участке дороги недалеко от Искитима.

— «Тойоту Марк II» занесло. Сперва она влетела в отбойник, задела «Форд Фокус» на встречке и отлетела в противоположный отбойник, — заявили в паблике со ссылкой на подписчика.

На видео можно заметить поврежденный автомобиль

Место ДТП сняли на видео очевидцы. На кадрах видно ограждение — его часть оказалась на дороге. На другой полосе движения стоит автомобиль. Судя по видео, машина повреждена.

— Материальный ущерб, пострадавших нет, — сообщили НГС в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

Если вам известны обстоятельства ДТП, свяжитесь с редакцией НГС

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

11 октября трассу Новосибирск — Омск засыпало снегом. В трех районах Новосибирской области выпали снежные осадки.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Директор Завода (Ржака)
42 минуты
подобный прулехлам давно пора запретить
Гость
56 минут
Марк должен должен наматываться по классике - на столб
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Максим,38

Алексей,21

Татьяна,49

Олег,47

Mystaya,38

Lora,30

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление