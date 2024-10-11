«Тойота Марк II» влетела в отбойник на Чуйском тракте — видео с обломками машины

Судя по снимкам, на месте работали сотрудники Госавтоинспекции Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»











11 октября в Новосибирской области на трассе столкнулись два автомобиля. Перед аварией одна из машин врезалась в ограждение, сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» со ссылкой на подписчика.

Авария произошла на трассе Р-256 «Чуйский тракт». По данным соцсетей, речь идет об участке дороги недалеко от Искитима.

— «Тойоту Марк II» занесло. Сперва она влетела в отбойник, задела «Форд Фокус» на встречке и отлетела в противоположный отбойник, — заявили в паблике со ссылкой на подписчика.

На видео можно заметить поврежденный автомобиль Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

Место ДТП сняли на видео очевидцы. На кадрах видно ограждение — его часть оказалась на дороге. На другой полосе движения стоит автомобиль. Судя по видео, машина повреждена.

— Материальный ущерб, пострадавших нет, — сообщили НГС в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.