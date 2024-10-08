«Бросают машины и идут пешком»: частный сектор у Лесопарка Синягина оказался отрезан от мира — на дороге возник провал

Яма продолжает увеличиваться Источник: читатель НГС Виктор











В Новосибирске жители частного сектора в Кировском районе оказались отрезаны от цивилизации из-за провала на дороге. Как рассказал читатель НГС Виктор, недалеко от перекрестка улиц Пограничной и 2-й Прокопьевской в асфальте образовалась огромная яма, которая продолжает увеличиваться.

— Вчера коммунальные службы завершили прокладку труб под асфальтированной дорогой, проводили воду. Видимо, произошла протечка, из-за чего размыло грунт и асфальт провалился. Люди бросают свои машины, а домой идут пешком, — рассказал Виктор.

Источник: читатель НГС Виктор

По словам мужчины, это дорога — единственная, которая сейчас доступна жителям частного сектора. Остальные проезды закрыты, так как там проходит ремонт.

В пресс-службе СГК сообщил, что на данном участке нет их теплосетей. Корреспондент редакции НГС направил запрос в «Горводоканал» для комментария по этой ситуации.