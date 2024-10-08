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Происшествия «Бросают машины и идут пешком»: частный сектор у Лесопарка Синягина оказался отрезан от мира — на дороге возник провал

«Бросают машины и идут пешком»: частный сектор у Лесопарка Синягина оказался отрезан от мира — на дороге возник провал

Объездные пути закрыты, так как там идет ремонт

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Яма продолжает увеличиваться

В Новосибирске жители частного сектора в Кировском районе оказались отрезаны от цивилизации из-за провала на дороге. Как рассказал читатель НГС Виктор, недалеко от перекрестка улиц Пограничной и 2-й Прокопьевской в асфальте образовалась огромная яма, которая продолжает увеличиваться.

— Вчера коммунальные службы завершили прокладку труб под асфальтированной дорогой, проводили воду. Видимо, произошла протечка, из-за чего размыло грунт и асфальт провалился. Люди бросают свои машины, а домой идут пешком, — рассказал Виктор.

По словам мужчины, это дорога — единственная, которая сейчас доступна жителям частного сектора. Остальные проезды закрыты, так как там проходит ремонт.

В пресс-службе СГК сообщил, что на данном участке нет их теплосетей. Корреспондент редакции НГС направил запрос в «Горводоканал» для комментария по этой ситуации.

В Калининском районе Новосибирска возле дома по улице Народной, 12/1 провалился асфальт. Провал во дворе появился еще на прошлой неделе, но тогда он был небольшим. Сейчас ситуация усугубилась.

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Комментарии
2
Гость
6 минут
Капец! Всё рушится, валится, горит, топит...
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