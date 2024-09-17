«Яма с каждым днем увеличивается»: на Народной возле жилого дома провалился асфальт — фото

Яма с каждым днем становится больше Источник: читательница НГС











В Калининском районе Новосибирска возле дома по улице Народная, 12/1 провалился асфальт. Об этом рассказала читательница НГС Елена утром 17 сентября.

Провал во дворе появился еще на прошлой неделе. Тогда он был небольшим.

— Яма с каждым днем увеличивается. В управляющей компании обещали засыпать, но всё как было, так и стоит, — отмечает Елена.

Провал оградили. Как добавила местная жительница, помимо самой ямы, начали появляться провалы возле бордюра.

Управляющая компания дома — ООО «Регион». Корреспондент НГС позвонила в УК, но комментарий получить не удалось. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.