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Мой дом «Яма с каждым днем увеличивается»: на Народной возле жилого дома провалился асфальт — фото

«Яма с каждым днем увеличивается»: на Народной возле жилого дома провалился асфальт — фото

Проблема появилась на прошлой неделе

1 694
22 комментария

Яма с каждым днем становится больше

В Калининском районе Новосибирска возле дома по улице Народная, 12/1 провалился асфальт. Об этом рассказала читательница НГС Елена утром 17 сентября.

Провал во дворе появился еще на прошлой неделе. Тогда он был небольшим.

— Яма с каждым днем увеличивается. В управляющей компании обещали засыпать, но всё как было, так и стоит, — отмечает Елена.

Провал оградили. Как добавила местная жительница, помимо самой ямы, начали появляться провалы возле бордюра.

Управляющая компания дома — ООО «Регион». Корреспондент НГС позвонила в УК, но комментарий получить не удалось. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.

В августе в Заельцовском районе Новосибирска бетономешалка провалилась в асфальт. Рядом с машиной стояли двое рабочих, которые пытались вытащить массивный автомобиль.

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Яма Новосибирск Провал Калининский район
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Комментарии
22
За державу обидно!
17 сентября 2024, 10:58
В начале Димитрова провал уже лет 5,то огородят старыми покрышками,то заделают,но после заделки он сразу опять появляется-И КОМУ НЕТ ДО ЭТОГО ДЕЛА!
Мон@шка60+
17 сентября 2024, 10:22
Практически в каждом районе города появились провалы под домами. Нехорошая тенденция.
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