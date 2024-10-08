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Происшествия Новосибирец на Lexus переехал человека на Добролюбова — момент аварии попал на видео

Новосибирец на Lexus переехал человека на Добролюбова — момент аварии попал на видео

Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора

1 799
13 комментариев

Человек переходил дорогу на зеленый свет

В Новосибирске водитель внедорожника сбил человека на пешеходном переходе. Момент аварии попал на видео. Кадры опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 7 октября на перекрестке улиц Кирова и Добролюбова. На опубликованных кадрах видно, что водитель автомобиля Lexus LX при повороте сбил человека, который переходил дорогу на зеленый свет, а затем проехал по нему. Через несколько метров водитель остановился и побежал к пострадавшему.

Информации о состоянии здоровья пешехода не поступало. Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по региону.

Ранее жесткое ДТП произошло на трассе под Новосибирском — один из автомобилей вылетел на встречку и столкнулся с другим. Три человека получили травмы.

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Комментарии
13
Татьяна 53
16 минут
Хоть бы всё обошлось
styil
39 минут
переходить дорогу на зелёный, конечно, нужно не глядя на дорогу....
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