Новосибирец на Lexus переехал человека на Добролюбова — момент аварии попал на видео

Человек переходил дорогу на зеленый свет Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирске водитель внедорожника сбил человека на пешеходном переходе. Момент аварии попал на видео. Кадры опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 7 октября на перекрестке улиц Кирова и Добролюбова. На опубликованных кадрах видно, что водитель автомобиля Lexus LX при повороте сбил человека, который переходил дорогу на зеленый свет, а затем проехал по нему. Через несколько метров водитель остановился и побежал к пострадавшему.

Источник: АСТ-54

Информации о состоянии здоровья пешехода не поступало. Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по региону.