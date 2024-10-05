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Происшествия Потеряла управление и вылетела на встречку: жесткое ДТП произошло на трассе под Новосибирском — видео

Потеряла управление и вылетела на встречку: жесткое ДТП произошло на трассе под Новосибирском — видео

После аварии на трассе организовали реверсивное движение

4 748
18 комментариев

В ДТП получили травмы три человека

Жесткое ДТП произошло в Мошковском районе Новосибирской области на трассе Р-255 днем 5 октября.

В 11:25 25-летняя женщина-водитель ехала на автомобиле Honda Fit из города Болотное в сторону Новосибирска. По пути она наехала на обочину, потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Chevrolet Captiva под управлением 72-летнего мужчины.

В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести, сообщили редакции НГС в пресс-службе ГУ МВД. Сотрудники полиции оказали пострадавшим первую помощь, а потом организовали реверсивное движение.

Ранее на трассе в Коченевском районе погиб водитель автомобиля Toyota Caldina в ДТП с грузовиком.

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Комментарии
18
281823233
55 минут
В телефоне сидела , там важнее дела чем на доооге
МАРГО
1 час
Как можно уйти на обочину, если у тебя никаких преград впереди? Наверное, куда то не туда смотрела. Наверное смартфон всему виной...
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