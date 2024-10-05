Потеряла управление и вылетела на встречку: жесткое ДТП произошло на трассе под Новосибирском — видео

В 11:25 25-летняя женщина-водитель ехала на автомобиле Honda Fit из города Болотное в сторону Новосибирска. По пути она наехала на обочину, потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Chevrolet Captiva под управлением 72-летнего мужчины.