Потеряла управление и вылетела на встречку: жесткое ДТП произошло на трассе под Новосибирском — видео

Жесткое ДТП произошло в Мошковском районе Новосибирской области на трассе Р-255 днем 5 октября.
В 11:25 25-летняя женщина-водитель ехала на автомобиле Honda Fit из города Болотное в сторону Новосибирска. По пути она наехала на обочину, потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Chevrolet Captiva под управлением 72-летнего мужчины.
В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести, сообщили редакции НГС в пресс-службе ГУ МВД. Сотрудники полиции оказали пострадавшим первую помощь, а потом организовали реверсивное движение.
Ранее на трассе в Коченевском районе погиб водитель автомобиля Toyota Caldina в ДТП с грузовиком.