В Новосибирске покупатель с канцелярским ножом напал на охранников — они швырнули в него тележкой

Мужчину поймали и передали сотрудникам полиции Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мужчина угрожал бойцам ГБР канцелярским ножом в одном из супермаркетов на МЖК «Восточный» в Новосибирске. Нарушителя обезвредили тележкой.

Как рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия», 1 октября в 13:46 в дежурную часть поступил сигнал тревоги из супермаркета. Оказалось, что приезжий пытался украсть алкоголь в магазине, но сдаваться мужчина не собирался, он взял с рабочего стола канцелярский нож и направив его в сторону бойца ГБР, идя к выходу из магазина.

— Чтобы обезвредить вооруженного мужчину, пришлось применить оказавшуюся рядом магазинную тележку. Один гвардеец с силой толкнул ее в сторону нарушителя, от чего тот, не удержавшись на ногах, упал, а второй надел на него наручники, — объяснили в пресс-службе «Гвардии».

Сотрудники выяснили, что задержанный — житель Красноярска. В Новосибирск он приехал в командировку для обучения на категорию ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов). В процессе учебы у мужчины закончились деньги, а организация, которая отправила его в командировку, суточные не выплатила.

Задержанного красноярца передали в отдел полиции «Октябрьский».