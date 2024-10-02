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Происшествия В Новосибирске покупатель с канцелярским ножом напал на охранников — они швырнули в него тележкой

В Новосибирске покупатель с канцелярским ножом напал на охранников — они швырнули в него тележкой

Мужчину поймали на попытке взять алкоголь бесплатно

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17 комментариев

Мужчину поймали и передали сотрудникам полиции

Мужчина угрожал бойцам ГБР канцелярским ножом в одном из супермаркетов на МЖК «Восточный» в Новосибирске. Нарушителя обезвредили тележкой.

Как рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия», 1 октября в 13:46 в дежурную часть поступил сигнал тревоги из супермаркета. Оказалось, что приезжий пытался украсть алкоголь в магазине, но сдаваться мужчина не собирался, он взял с рабочего стола канцелярский нож и направив его в сторону бойца ГБР, идя к выходу из магазина.

— Чтобы обезвредить вооруженного мужчину, пришлось применить оказавшуюся рядом магазинную тележку. Один гвардеец с силой толкнул ее в сторону нарушителя, от чего тот, не удержавшись на ногах, упал, а второй надел на него наручники, — объяснили в пресс-службе «Гвардии».

Сотрудники выяснили, что задержанный — житель Красноярска. В Новосибирск он приехал в командировку для обучения на категорию ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов). В процессе учебы у мужчины закончились деньги, а организация, которая отправила его в командировку, суточные не выплатила.

Задержанного красноярца передали в отдел полиции «Октябрьский».

Недавно новосибирец упал на палеты с пивом, а когда продавцы решили помочь ему подняться, набросился на них с кулаками.

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Комментарии
17
Директор Завода (Ржака)
42 минуты
Сотрудники ЧОПа сработали профессианально.
Гость
45 минут
Кончились деньги и он решил это дело отметить! Скорее всего, он просто пропил командировочные.
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