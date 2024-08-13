Сибиряк побил двух женщин и разбил 20 бутылок пива — дебошира забрала полиция

Нарушителя передали сотрудникам полиции Источник: АБ «Гвардия», Густаво Зырянов / NGS.RU











Новосибирец упал на палеты с пивом, а когда продавцы решили помочь ему подняться, набросился на них с кулаками. О происшествии рассказали сегодня в АБ «Гвардия».



Как рассказали в охранном предприятии, в супермаркет на улице Большой гвардейцев вызвали, чтобы усмирить нетрезвого дебошира: вечером в понедельник тот решил пополнить запасы алкоголя, но не рассчитал свои силы.

— Он прошел вглубь торгового зала и всей своей массой рухнул на палеты с пивом. Как выяснилось немного погодя, от столкновения разбились 20 бутылок. Но больше переживаний вызвало состояние мужчины: увидев кровь, к нему на помощь побежали продавщицы. Однако незадачливый покупатель не оценил их благородные намерения и вступил с женщинами в рукопашную, грубо оттолкнув одну и ударив по лицу другую, — рассказали в «Гвардии».

После этого продавщицы решили больше не связываться с буйным покупателем и нажали тревожную кнопку. Нетрезвого мужчину подняли с пола уже гвардейцы, при них же продавцы подсчитали ущерб. 20 разбитых бутылок потянули на 3 тысячи 700 рублей, которых у нарушителя порядка при себе не было. Новосибирца передали полицейским из Ленинского отдела.

Ранее НГС писал о том, как сотрудники АБ Гвардия испортили настроение посетителям круглосуточной наливайки. Одна из посетителей питейного заведения решила устроить стриптиз, но не успела раздеться до прибытия охраны.