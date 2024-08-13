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Криминал Сибиряк побил двух женщин и разбил 20 бутылок пива — дебошира забрала полиция

Сибиряк побил двух женщин и разбил 20 бутылок пива — дебошира забрала полиция

Дебошира задержали сотрудники ЧОП

3 666
40 комментариев
Нарушителя передали сотрудникам полиции

Новосибирец упал на палеты с пивом, а когда продавцы решили помочь ему подняться, набросился на них с кулаками. О происшествии рассказали сегодня в АБ «Гвардия».

Как рассказали в охранном предприятии, в супермаркет на улице Большой гвардейцев вызвали, чтобы усмирить нетрезвого дебошира: вечером в понедельник тот решил пополнить запасы алкоголя, но не рассчитал свои силы.

— Он прошел вглубь торгового зала и всей своей массой рухнул на палеты с пивом. Как выяснилось немного погодя, от столкновения разбились 20 бутылок. Но больше переживаний вызвало состояние мужчины: увидев кровь, к нему на помощь побежали продавщицы. Однако незадачливый покупатель не оценил их благородные намерения и вступил с женщинами в рукопашную, грубо оттолкнув одну и ударив по лицу другую, — рассказали в «Гвардии».

После этого продавщицы решили больше не связываться с буйным покупателем и нажали тревожную кнопку. Нетрезвого мужчину подняли с пола уже гвардейцы, при них же продавцы подсчитали ущерб. 20 разбитых бутылок потянули на 3 тысячи 700 рублей, которых у нарушителя порядка при себе не было. Новосибирца передали полицейским из Ленинского отдела.

Ранее НГС писал о том, как сотрудники АБ Гвардия испортили настроение посетителям круглосуточной наливайки. Одна из посетителей питейного заведения решила устроить стриптиз, но не успела раздеться до прибытия охраны.

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АБ Гвардия Пьяный дебош Полиция Новосибирска Ленинский район
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Комментарии
40
Lisenok911
13 августа 2024, 15:01
Как это???? Рухнул на паллеты с пивом и от столкновения бутылки разбились😂 Так он не виноват значит))
Француз22
13 августа 2024, 15:16
Ничего подобного. Он не должен магазину ни копейки. Закон о защите прав потребителей. Только кулаки - это зря. Хулиганство.
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