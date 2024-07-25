«Пыталась раздеться полностью»: сибирячка устроила пьяный стриптиз в наливайке — на шоу приехал ЧОП

Инцидент произошел накануне вечером Источник: 2GIS / Оксана Отинова











Пьяная сибирячка устроила прилюдный стриптиз в круглосуточном баре. Раздеться полностью девушке помешали вызванные сотрудниками заведения бойцы АБ «Гвардия».



ЧОПовцев вызвали в груглосуточный бар в Железнодорожном районе Новосибирска вчера в 11-м часу вечера. Как рассказали в АБ «Гвардия», поводом стало поведение одной из гостей заведения. Нетрезвая девушка решила порадовать своего спутника и других посетителей более чем откровенным танцем, но охране это не понравилось:

— Девушка, и так одетая весьма минималистично, лишь в длинную футболку, пыталась во время танца раздеться полностью. Её спутник, мужчина лет 50-ти, не только не возражал против прилюдного стриптиза, но и сам подзадоривал подругу, — описали ночные развлечения в агентстве.

Бойцы ГБР вывели пару на улицу, продолжать праздник мужчине и девушке пришлось в другом месте.

Как уточнили в АБ «Гвардия», инцидент произошел в баре «24 градуса» на Вокзальной магистрали. В заведении оперативно прокомментировать события минувшего вечера не смогли, так как работавшие ночью официанты и охранники уже сменились.

Ранее НГС писал о том, что полуголый новосибирец устроил стрельбу на Волочаевской.