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Происшествия «Пыталась раздеться полностью»: сибирячка устроила пьяный стриптиз в наливайке — на шоу приехал ЧОП

«Пыталась раздеться полностью»: сибирячка устроила пьяный стриптиз в наливайке — на шоу приехал ЧОП

Девушка хотела порадовать своего спутника, но ей не дали

2 685
36 комментариев
Инцидент произошел накануне вечером

Пьяная сибирячка устроила прилюдный стриптиз в круглосуточном баре. Раздеться полностью девушке помешали вызванные сотрудниками заведения бойцы АБ «Гвардия».

ЧОПовцев вызвали в груглосуточный бар в Железнодорожном районе Новосибирска вчера в 11-м часу вечера. Как рассказали в АБ «Гвардия», поводом стало поведение одной из гостей заведения. Нетрезвая девушка решила порадовать своего спутника и других посетителей более чем откровенным танцем, но охране это не понравилось:

— Девушка, и так одетая весьма минималистично, лишь в длинную футболку, пыталась во время танца раздеться полностью. Её спутник, мужчина лет 50-ти, не только не возражал против прилюдного стриптиза, но и сам подзадоривал подругу, — описали ночные развлечения в агентстве.

Бойцы ГБР вывели пару на улицу, продолжать праздник мужчине и девушке пришлось в другом месте.

Как уточнили в АБ «Гвардия», инцидент произошел в баре «24 градуса» на Вокзальной магистрали. В заведении оперативно прокомментировать события минувшего вечера не смогли, так как работавшие ночью официанты и охранники уже сменились.

Ранее НГС писал о том, что полуголый новосибирец устроил стрельбу на Волочаевской.

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АБ Гвардия Наливайки Стриптиз
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Комментарии
36
Вoван щербатый
25 июля 2024, 12:38
А я только начал переживать, что давно не было рекламы АБ "Гвардия".
Антонин Новый
25 июля 2024, 12:32
а видео нет? ... друг спрашивает
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