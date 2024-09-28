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Происшествия «Тебя пустили как человека»: женщины вытолкнули пьяного из автобуса — он к ним приставал

«Тебя пустили как человека»: женщины вытолкнули пьяного из автобуса — он к ним приставал

Сначала пассажирки угрожали вызвать полицию

825
18 комментариев

Мужчина на видео плохо разговаривает

В Новосибирске пассажирки вытолкнули мужчину из автобуса. Об этом рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». По их данным, новосибирец был пьян.

—  К женщинам пристал пьяный мужчина. Недолго думая, сильные и независимые женщины вытащили его из автобуса и поехали дальше, — рассказали в телеграм-канале.

Инцидент произошел в автобусе № 60, который следует от остановки Дюканова до остановки Полевая.

Инцидент произошел вечером

Видео из автобуса состоит из двух частей. В первом женщины пытаются ругаться с пассажиром и говорят, что вызовут полицию.

— Тебя пустили в автобус как человека, ты себя ведешь как свинья, — говорит одна из них.

Во второй части мужчина лежит на полу и одна из женщин пытается поднять и вывести из общественного транспорта.

В Новосибирске на этой неделе двух мужчин обвинили в избиении 19-летнего парня в автобусе № 54. Всё произошло 24 сентября в автобусе № 54 на остановке «Медицинский центр».

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Комментарии
18
МАРГО
34 минуты
И на мороз бы, наверное, выкинули несчастного алкоголика...
Гость
28 минут
Одна из женщин что поднять ему пыталась?
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