«Тебя пустили как человека»: женщины вытолкнули пьяного из автобуса — он к ним приставал

В Новосибирске пассажирки вытолкнули мужчину из автобуса. Об этом рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». По их данным, новосибирец был пьян.
— К женщинам пристал пьяный мужчина. Недолго думая, сильные и независимые женщины вытащили его из автобуса и поехали дальше, — рассказали в телеграм-канале.
Инцидент произошел в автобусе № 60, который следует от остановки Дюканова до остановки Полевая.
Видео из автобуса состоит из двух частей. В первом женщины пытаются ругаться с пассажиром и говорят, что вызовут полицию.
— Тебя пустили в автобус как человека, ты себя ведешь как свинья, — говорит одна из них.
Во второй части мужчина лежит на полу и одна из женщин пытается поднять и вывести из общественного транспорта.
В Новосибирске на этой неделе двух мужчин обвинили в избиении 19-летнего парня в автобусе № 54. Всё произошло 24 сентября в автобусе № 54 на остановке «Медицинский центр».