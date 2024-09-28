«Тебя пустили как человека»: женщины вытолкнули пьяного из автобуса — он к ним приставал

Мужчина на видео плохо разговаривает Источник: Новосибирск с огоньком / T.me











В Новосибирске пассажирки вытолкнули мужчину из автобуса. Об этом рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». По их данным, новосибирец был пьян.

— К женщинам пристал пьяный мужчина. Недолго думая, сильные и независимые женщины вытащили его из автобуса и поехали дальше, — рассказали в телеграм-канале.

Инцидент произошел в автобусе № 60, который следует от остановки Дюканова до остановки Полевая.

Инцидент произошел вечером Источник: Новосибирск с огоньком / T.me

Видео из автобуса состоит из двух частей. В первом женщины пытаются ругаться с пассажиром и говорят, что вызовут полицию.

— Тебя пустили в автобус как человека, ты себя ведешь как свинья, — говорит одна из них.

Во второй части мужчина лежит на полу и одна из женщин пытается поднять и вывести из общественного транспорта.