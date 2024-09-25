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Криминал «Не мог стоять на ногах»: 19-летнего парня избили в автобусе — нападавшие преследовали его и после поездки

«Не мог стоять на ногах»: 19-летнего парня избили в автобусе — нападавшие преследовали его и после поездки

В нападении обвинили двух других пассажиров

6 524
39 комментариев

Очевидцу удалось заснять предполагаемых злоумышленников

В Новосибирске двух мужчин обвинили в избиении 19-летнего парня в автобусе №54. Об инциденте редакции НГС рассказал очевидец Виктор.

По словам Виктора, всё произошло 24 сентября в автобусе №54 на остановке «Медицинский центр».

— Слышу, что в самом конце автобуса двое мужчин что-то активно обсуждают — начинается потасовка, жертвой 19-летний парень. Их сразу выгнали из транспорта, а парнишке очень сильно досталось, он начал терять сознание. На остановке «Матвеевка» мы вызвали скорую: парень уже не мог стоять на ногах, — рассказал Виктор.

Очевидец заявил, что нападавшие объявились снова и продолжили преследовать парня, поэтому его завели в один из магазинов и попросили сотрудников запереть дверь. Пострадавшему вызвали скорую — его якобы забрали «в срочном порядке». Какие именно травмы получил парень — неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация об инциденте была зарегистрирована. Сейчас полиция проводит проверку.

Дозвониться до перевозчика, в автобусе которого произошёл конфликт, не удалось.

В случае появления дополнительных подробностей публикация будет дополнена.

Ранее НГС писал о том, как подростка избили за прическу, а его мать столкнули в воду — дело о ЧП уже дошло до суда.

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Комментарии
39
Alx_nsk
1 час
судя по фото, особо ценные специалисты?
Сибиряк из Питера
1 час
О, еще элита для отправки...
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