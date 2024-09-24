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Криминал Подростка избили за прическу, мать столкнули в воду: суд рассмотрит дело о дебоше на озере

Подростка избили за прическу, мать столкнули в воду: суд рассмотрит дело о дебоше на озере

Нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы

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31 комментарий

По данным следствия, хулиганы были пьяны

До суда дошло дело против двух новосибирцев, которых обвиняют в нападении на подростка и его мать. Инцидент произошел еще в июле.

Как объясняла тогда корреспонденту НГС мать пострадавшего, они вместе с сыном отправились искупаться, а на берегу находилась компания из двух мужчин, женщины и ребенка. Взрослые распивали алкоголь. Один из компании агрессивно поинтересовался, мальчиком или девочкой является сын сибирячки, а затем начал нецензурно выражаться в адрес подростка из-за его прически.

— Ребенок искупался, вышел из воды, те начали говорить, что и я такая же «неправильная», с распущенными волосами. Сын за меня заступился, попросил их так не выражаться. В этот момент двое молодых людей налетели озверевшие на моего ребенка, и начали жестоко избивать его просто на моих глазах, — объясняла корреспонденту НГС Яна.

По версии новосибирских следователей, нападавшие не только избили подростка, но и столкнули в озеро мать.

Двух 36-летних мужчин будут судить по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Если их вина будет доказана, то им грозит до 7 лет лишения свободы.

В конце июня в Октябрьском районе компания подростков с ножом напала на 11-летнюю девочку.

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Комментарии
32
Olivia
1 час
Мало, за распитие спиртного в общественном месте в присутствии детей, надо еще 10 добавить. За собой бы лучше следили
Гость
1 час
Средневековье
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