Подростка избили за прическу, мать столкнули в воду: суд рассмотрит дело о дебоше на озере

По данным следствия, хулиганы были пьяны Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области











До суда дошло дело против двух новосибирцев, которых обвиняют в нападении на подростка и его мать. Инцидент произошел еще в июле.

Как объясняла тогда корреспонденту НГС мать пострадавшего, они вместе с сыном отправились искупаться, а на берегу находилась компания из двух мужчин, женщины и ребенка. Взрослые распивали алкоголь. Один из компании агрессивно поинтересовался, мальчиком или девочкой является сын сибирячки, а затем начал нецензурно выражаться в адрес подростка из-за его прически.

— Ребенок искупался, вышел из воды, те начали говорить, что и я такая же «неправильная», с распущенными волосами. Сын за меня заступился, попросил их так не выражаться. В этот момент двое молодых людей налетели озверевшие на моего ребенка, и начали жестоко избивать его просто на моих глазах, — объясняла корреспонденту НГС Яна.

По версии новосибирских следователей, нападавшие не только избили подростка, но и столкнули в озеро мать.

Двух 36-летних мужчин будут судить по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Если их вина будет доказана, то им грозит до 7 лет лишения свободы.