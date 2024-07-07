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Двое мужчин избили подростка из-за прически

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Происшествия эксклюзив «Налетели озверевшие»: в Новосибирске двое мужчин избили подростка из-за прически

«Налетели озверевшие»: в Новосибирске двое мужчин избили подростка из-за прически

Инцидент произошел в одном из дачных обществ в Первомайском районе

6 118
167 комментариев
Пострадавший подросток получил сотрясение мозга и ушибы

В Первомайском районе Новосибирска двое мужчин избили 16-летнего парня на глазах у мамы из-за прически. Информацией о происшествии с НГС поделилась мама избитого парня Яна.

Женщина рассказала, что инцидент произошел в минувшую субботу, 6 июля, у котлована в СТН «Кедр» в Первомайском районе. Яна вместе с сыном отправились искупаться, на берегу находилась компания из двух мужчин, женщины и ребенка. Взрослые распивали спиртные напитки. Один из компании агрессивно поинтересовался, мальчиком или девочкой является сын сибирячки, а затем начал нецензурно выражаться в адрес подростка из-за его прически.

— Ребенок искупался, вышел из воды, те начали говорить, что и я такая же «неправильная», с распущенными волосами. Сын за меня заступился, попросил их так не выражаться. В этот момент двое молодых людей налетели озверевшие на моего ребенка, и начали жестоко избивать его просто на моих глазах, — рассказала корреспонденту НГС Яна.

Женщина начала оттаскивать мужчин от сына, ее сбросили в воду. Потасовка продолжилась еще несколько минут, затем мать и с ребенком ушли с берега и отправились в травмпункт в микрорайоне ОбьГЭС. Медики обследовали молодого человека — оказалось, что у него сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей груди, плеч, носа.

После произошедшего женщина вместе с сыном вернулись домой, а затем отправились в полицию, где написали заявление по факту нападения.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что обращение женщины поступило в отдел №9 «Первомайский», оно зарегистрировано в установленном порядке, проводится проверка.

В конце июня в Октябрьском районе компания подростков с ножом напала на 11-летнюю девочку. Информацией о происшествии заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Комментарии
168
Yumare
7 июля 2024, 18:49
А лицевой угол ещё не измеряют?
Гость
7 июля 2024, 18:37
А теперь, турбопатриоты, представьте, что будет когда сво закончится и домой вернутся все вояки, многие из которых с ПТСР и среди которых немало сидевших по тяжким и особо тяжким преступлениям. Думаю, 90-е будут казаться довольно безопасным временем.
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