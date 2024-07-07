«Налетели озверевшие»: в Новосибирске двое мужчин избили подростка из-за прически

Пострадавший подросток получил сотрясение мозга и ушибы Источник: Предоставлено героиней публикации, Густаво Зырянов/NGS.RU











В Первомайском районе Новосибирска двое мужчин избили 16-летнего парня на глазах у мамы из-за прически. Информацией о происшествии с НГС поделилась мама избитого парня Яна.



Женщина рассказала, что инцидент произошел в минувшую субботу, 6 июля, у котлована в СТН «Кедр» в Первомайском районе. Яна вместе с сыном отправились искупаться, на берегу находилась компания из двух мужчин, женщины и ребенка. Взрослые распивали спиртные напитки. Один из компании агрессивно поинтересовался, мальчиком или девочкой является сын сибирячки, а затем начал нецензурно выражаться в адрес подростка из-за его прически.



— Ребенок искупался, вышел из воды, те начали говорить, что и я такая же «неправильная», с распущенными волосами. Сын за меня заступился, попросил их так не выражаться. В этот момент двое молодых людей налетели озверевшие на моего ребенка, и начали жестоко избивать его просто на моих глазах, — рассказала корреспонденту НГС Яна.



Женщина начала оттаскивать мужчин от сына, ее сбросили в воду. Потасовка продолжилась еще несколько минут, затем мать и с ребенком ушли с берега и отправились в травмпункт в микрорайоне ОбьГЭС. Медики обследовали молодого человека — оказалось, что у него сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей груди, плеч, носа.



После произошедшего женщина вместе с сыном вернулись домой, а затем отправились в полицию, где написали заявление по факту нападения.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что обращение женщины поступило в отдел №9 «Первомайский», оно зарегистрировано в установленном порядке, проводится проверка.

