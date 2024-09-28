«Пролетел, как ракета»: легковушка лоб в лоб протаранила Газель во дворе жилого дома — впечатляющее видео

Водитель даже не пытался сбавить скорость Источник: АСТ-54











Во время просмотра записей некоторых ДТП возникает единственная мысль: «как такое вообще стало возможно?». Яркий пример — лобовое столкновение седана и маленького грузовичка прямо во дворе жилого дома. Кажется, уйти от удара — проще простого, куда сложнее столкнуться. Тем не менее участники аварии смогли это сделать, продемонстрировав эффектное столкновение, как в боевике или в компьютерной игре. НГС посмотрел опубликованную в сообществе АСТ-54 запись аварии вместе с экспертом.

Этот инцидент произошел в середине сентября в Кировском районе Новосибирска. День яркий и солнечный, а движение фактически отсутствует, что неудивительно: действие развивается во дворе жилого дома на улице Петухова, прямо напротив подъезда.

Назвать двор свободным, разумеется, нельзя, тут припаркованы машины других жильцов, из подъезда только что вышел мужчина с небольшой собакой. К счастью, выйти в проезд, которым пользуются водители, пешеход не успевает. В этот момент справа аккуратно выезжает «Газель», а слева вылетает легковой автомобиль.

ДТП зафиксировала видеокамера домофона Источник: АСТ-54

Времени, чтобы остановиться, у водителей вполне достаточно. Во всяком случае, у шофера «Газели» его точно хватает. А вот парень за рулем легковушки продолжает гнать, пока его полет не останавливает кабина грузовичка. Подписчики автопаблика АСТ-43 во «ВКонтакте» посмотрели видео ДТП, которое удачно запечатлила качера домофона, и сильно удивились произошедшему.

— Как это? Как это?! — выразил общие чувства Константин П.

— Нифига он летит по двору, — поразилась девушка под ником Анастасия Мимими.

— А что будет, если не тормозить перед «Газелью»? Эх, один раз живем, — пошутил пользователь под ником Альтаир Маахес.

Скорость водителя седана, кажется, поразила подавляющее количество подписчиков сообщества.

— Скорость не больше 60 км/ч, — попытался защитить водителя Иван К., но остался в одиночестве.

— Пацанская скорость, пацанчики одобряют, — пошутил Андрей К.

— Пролетел, как ракета, — восхитился Владимир.

Некоторые пользователи даже попытались найти оправдания странному поведению водителя легковушки.

— Сказал, газ заело. Коврик под педаль залез, — продемонстрировала осведомленность Вера Д.

— И тормоз? — резонно возразил пользователь под ником Брундуляк Иванович.

— Может, плохо водителю легковушки стало за рулём. Много из-за этого аварий, — выдал другое альтернативное объяснение Михаил Е.

— И тут же выскочил: сразу хорошо стало, — парировал все тот же скептически настроенный комментатор.

По мнению руководителя новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, искать у странной аварии какие-то мистические и загадочные причины не нужно. Ни внезапное и мигом прошедшее ухудшение самочувствия, ни коврик под одной из педалей, не сравнятся с разрушительной силой обычного смартфона.

— Начнем с того, что водитель легкого автомобиля неправильно выбрал скоростной режим для передвижения в жилой зоне. Ему, по сути, повезло, что он врезался в автомобиль. Если бы это, не дай бог, произошел бы наезд на пешехода, тем более ребенка, последствия были бы плачевными, — прокомментировал запись Вячеслав Ашурков. — Во-вторых, скорее всего, водитель на что-то отвлекся. Может быть, это был телефон, может быть, он посмотрел в какую-то другую сторону, но, в любом случае, отвлекся: вот так вот влететь лоб в лоб в «Газель» вдоль жилого дома, это надо было постараться.

Самыми серьезными последствиями столкновения стал будущий ремонт автомобилей. Ну и нервы газелиста, а также собачника и его питомца. Судя по тому, как дернулось в ужасе животное, ей водителей-камикадзе прежде встречать не приходилось.