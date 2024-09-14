«Таран — оружие героев»: Witz неожиданно свернул влево и влетел кроссоверу в бок — как так вышло

Водитель малолитражки явно не собирался поворачивать или разворачиваться — просто некуда Источник: «АСТ-54» / vk.com/act54











Некоторые ДТП, происходящие на новосибирских дорогах, интересны даже не тем, кто виноват, а загадкой, что же происходило в голове у очевидного виновника, прежде чем он повернул руль или нажал на педаль газа или тормоза. Похоже, запись именно такой аварии опубликовали на этой неделе подписчики паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте». Водитель маленького аккуратного Witz без видимой причины круто повернул влево и немедленно встретился с массивным кроссовером. Сознавая, что вопрос «почему» стоит задавать, скорее, психологам (а в случае иных необъяснимых аварий — и психиатрам), НГС все же поинтересовался у автоюриста, из-за чего все могло пойти не так, и как накажут водителя малолитражки.

Это ДТП произошло в четверг, 12 сентября на улице Орджоникидзе — в самом центре Новосибирска. Маленький серебристый Witz выехал, похоже, с парковочного места у дороги, и неожиданно круто вывернул влево. Двигающийся в этот момент в левой полосе кроссовер пытался уйти от столкновения и даже пересек двойную сплошную, но камикадзе за рулем Toyota скорость не сбавил. В итоге оба участника ДТП остались создавать пробку посреди дороги, а очевидцы, как непосредственные, так и те, что позже увидели видео ДТП, — недоумевать, как такое вообще стало возможно.

Журналисты НГС искренне восхищаются выдержкой владельца регистратора: увидеть такое и не издать ни звука — дорогого стоит Источник: «АСТ-54» / vk.com/act54

Вопросов, кто виноват, закономерно не возникло ни у кого: то, что маневр Witz, мягко говоря, странноват, очевидно даже не имеющему водительских прав пешеходу. Зато членов сообщества «АСТ-54» заинтересовали причины поведения водителя.

— Там нельзя развернуться. Отсюда вывод, что он либо сильно пьяный, либо под каким-то наркотиком, — категорично заявил Дима П.

— Да, скорее всего, заказ упал, — пошутил Алексей У. (или не пошутил).

Подписчик под ником Антипка Московский и вовсе не поленился отыскать фотографию советского плаката с изображением истребителя и подписью «Таран — оружие героев», явно мысленно подставив к последнему слову кавычки.

Журналист НГС вместе с автоюристом, адвокатом Марией Соловьевой тоже посмотрели запись странной аварии, чтобы понять, как у водителя такое вообще получилось. По мнению автоюриста, есть более вероятные причины, чем запрещенные вещества.

— Водитель просто не справился с управлением. Вероятно, хотел уйти в левый ряд, а там кроссовер едет. Он же даже руль не крутил, просто протаранил его. Со стопроцентной вероятностью утверждать невозможно, но такие ситуации бывают, когда водитель очень неопытный, — предположила Мария Соловьева. — Но так же можно предположить, что водителю просто стало плохо за рулем.

Но если проблем со здоровьем у человека за рулем Witz не было, а просто начинающий автолюбитель перепугался движения, его все равно накажут.

— Он нарушил пункт 8.4 ПДД, — объяснила автоюрист. — Согласно ему, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. Нарушение правил маневрирования, согласно положений статьи 12.14 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.