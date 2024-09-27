В Горском микрорайоне Новосибирска утром полыхал автомобиль — видео пожара

В Горском микрорайоне у дома №51, расположенном на левом берегу Новосибирска, загорелся автомобиль. Инцидент произошел утром 27 сентября. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» очевидцы.
— В Горском микрорайоне, 51, горит кроссовер Volkswagen Tiguan, — отметили свидетели происшествия.
На видео автомобиль полыхает пламенем. Вокруг припаркованы другие автомобили.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали инцидент.
– Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 06:49. Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Огнем повреждён автомобиль на площади 6 кв.м. Информация о пострадавших не поступала, – отметили в ведомстве.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске в августе неизвестный поджег «Тойоту». Как сообщили в МЧС, в результате поджога никто не пострадал.