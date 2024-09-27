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Происшествия подробности В Горском микрорайоне Новосибирска утром полыхал автомобиль — видео пожара

В Горском микрорайоне Новосибирска утром полыхал автомобиль — видео пожара

Пламенем охватило кроссовер Volkswagen Tiguan

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12 комментариев

В результате пожара никто не пострадал

В Горском микрорайоне у дома №51, расположенном на левом берегу Новосибирска, загорелся автомобиль. Инцидент произошел утром 27 сентября. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» очевидцы.

— В Горском микрорайоне, 51, горит кроссовер Volkswagen Tiguan, — отметили свидетели происшествия.

Пожар произошел у дома №51 в Горском микрорайоне

На видео автомобиль полыхает пламенем. Вокруг припаркованы другие автомобили.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали инцидент.

– Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 06:49. Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Огнем повреждён автомобиль на площади 6 кв.м. Информация о пострадавших не поступала, – отметили в ведомстве.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске в августе неизвестный поджег «Тойоту». Как сообщили в МЧС, в результате поджога никто не пострадал.

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Комментарии
12
Drakonn
57 минут
да чтоб они (эти автомобили) все "сгорели"... ну невозможно уже жить в городе... "передоз" автомобилей
Mr. President
58 минут
у кремлебоберов каждый день полыхает)) ведь за три дня )))
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