В Новосибирске пропал 13-летний мальчик, он воспитывался в детском доме

В Новосибирске пропал 13-летний мальчик, который воспитывался в детском доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Как уточнили в ведомстве, 4 августа подросток вышел из социально-реабилитационного центра и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост — 160 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, короткая стрижка. В день пропажи был одет в белую футболку, черные шорты и серые кроссовки.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем просьба сообщить в дежурную часть полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по Новосибирску по телефонам: 232-20-02, 232-19-61.
Ранее спасатели нашли тело пропавшего Игоря Никитина. Мужчина пропал 28 июля.