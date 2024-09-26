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В Новосибирске пропал 13-летний мальчик

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Происшествия В Новосибирске пропал 13-летний мальчик, он воспитывался в детском доме

В Новосибирске пропал 13-летний мальчик, он воспитывался в детском доме

Его не могут найти уже больше месяца

260
2 комментария

Его местонахождение неизвестно с 4 августа

В Новосибирске пропал 13-летний мальчик, который воспитывался в детском доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как уточнили в ведомстве, 4 августа подросток вышел из социально-реабилитационного центра и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост — 160 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, короткая стрижка. В день пропажи был одет в белую футболку, черные шорты и серые кроссовки.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем просьба сообщить в дежурную часть полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по Новосибирску по телефонам: 232-20-02, 232-19-61.

Ранее спасатели нашли тело пропавшего Игоря Никитина. Мужчина пропал 28 июля.

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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Не пропал а сбежал
Гость
3 минуты
Через полтора месяца пересчитали и спохватились?
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