Исчез почти два месяца назад: спасатели нашли тело пропавшего в Новосибирске мужчины

Спасатели нашли тело пропавшего 28 июля Игоря Никитина в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщили в паблике «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в социальной сети «ВКонтакте».
— В Кировском районе на озере «Грез» обнаружено тело ранее пропавшего мужчины 1983 года рождения. Извлечено из воды, передано сотрудникам полиции, — сообщили спасатели.
В пресс-службе ГУ МВД сообщили НГС, что мужчина пропал 28 июля. По данным волонтеров «ЛизаАлерт», вчера нашли тело 40-летнего Игоря Никитина. 28 июля мужчина ушел в неизвестном направлении в Кировском районе.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.
Недавно в Новосибирске пропал турист из Китая Ху Ян. Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что парень выпал из окна многоэтажного дома.