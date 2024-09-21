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Происшествия Исчез почти два месяца назад: спасатели нашли тело пропавшего в Новосибирске мужчины

Исчез почти два месяца назад: спасатели нашли тело пропавшего в Новосибирске мужчины

Игорь Никитин 28 июля ушел из дома в неизвестном направлении

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Тело мужчины нашли на озере «Грез» в Кировском районе

Спасатели нашли тело пропавшего 28 июля Игоря Никитина в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщили в паблике «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в социальной сети «ВКонтакте».

— В Кировском районе на озере «Грез» обнаружено тело ранее пропавшего мужчины 1983 года рождения. Извлечено из воды, передано сотрудникам полиции, — сообщили спасатели.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили НГС, что мужчина пропал 28 июля. По данным волонтеров «ЛизаАлерт», вчера нашли тело 40-летнего Игоря Никитина. 28 июля мужчина ушел в неизвестном направлении в Кировском районе.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.

Недавно в Новосибирске пропал турист из Китая Ху Ян. Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что парень выпал из окна многоэтажного дома.

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